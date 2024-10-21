مضامين قانون "الأجانب الأعداء" لعام 1798 الذي يهدد به ترامب المهاجرين

قانون "الأجانب الأعداء" لعام 1798 هو جزء من مجموعة أكبر من 4 قوانين أقرّتها الولايات المتحدة عندما كانت تخشى حربا وشيكة مع فرنسا، وشددت القوانين على متطلبات الحصول على الجنسية، وجعلت أي انتقادات موجهة للحكومة جريمة، وأعطت الرئيس سلطات إضافية لترحيل غير المواطنين.

إقرار القانون

صدر قانون "الأعداء الأجانب" لأول مرة في عام 1798 في فترة رئاسة جون آدامز، عندما كانت البلاد مكونة من 16 ولاية فقط.

وفي ذلك الوقت، كان الحزب الفيدرالي، الذي دعم تشكيل حكومة مركزية قوية، يعتبر انتقادات الديمقراطيين والجمهوريين لسياساته غير وطنية، ويخشى أن يتعاطف "الأجانب" المقيمون في البلاد مع فرنسا في أي نزاع عسكري.

وخوفا من اندلاع حرب قريبة مع فرنسا أقر الكونغرس -كان تحت سيطرة الفيدراليين- 4 قوانين شاملة عرفت باسم "قوانين الأجانب والتحريض"، وتضمنت رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 14 عاما، ومنحت الرئيس صلاحيات بترحيل الأجانب، إضافة إلى السماح باعتقالهم وسجنهم وترحيلهم أثناء الحرب.

وألغيت 3 من هذه القوانين أو انتهت صلاحيتها، ولم يتبق غير قانون "الأجانب الأعداء" الذي استعمل في حالات الحرب فقط، ولم يسبق أن استدعاه رئيس أميركي في حالات السلم.

ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل الأشخاص من "دولة أو حكومة معادية" من دون جلسة استماع عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع تلك الدولة الأجنبية أو عندما تكون الدولة الأجنبية قد "نفذت أو حاولت أو هددت" بغزو أو تنفيذ غارة يطلق عليها قانونيا "غزو متوحّش" ضد الولايات المتحدة.

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وعلى الرغم من أن القانون سُن لمنع التجسس والتخريب الأجنبيين في زمن الحرب، فإنه يمكن أن يُستخدم -وقد استخدم فعلا- ضد المهاجرين الذين لم يرتكبوا أي خطأ، والذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، حسب ما ترى كاثرين يون إبرايت الخبيرة في قوانين الحرب الدستورية في مركز برينان للعدالة، وهو مركز أبحاث غير حزبي في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، في تقرير صدر عن المركز في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

استدعاؤه تاريخيا

استدعى رؤساء الولايات المتحدة "قانون 1798" ثلاث مرات فقط، كانت الأولى في حرب 1812 عندما استدعى الرئيس السابق جيمس ماديسون القانون ضد البريطانيين، الذين طُلب منهم تقديم معلومات تشمل أعمارهم ومدة إقامتهم في الولايات المتحدة، وإذا ما كانوا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية.

واستدعاه ثانية الرئيس وودرو ويلسون في الحرب العالمية الأولى ضد الأشخاص من ألمانيا وحلفائها، مثل النمسا-المجر، وكان في البداية، مقتصرا على الرعايا الأجانب من الذكور، لكنه عام 1918 شمل أيضا "النساء المولودات في ألمانيا" بطلب قدمه الرئيس ويلسون إلى الكونغرس من أجل تعديل القانون.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الأولى في عام 1918، واصلت إدارة الرئيس ويلسون استخدام القانون لاعتقال مهاجرين من جنسيات مختلفة، واستمر تطبيقه حتى عام 1920.

واستدعي مرة أخرى في الحرب العالمية الثانية كما ذكر الأرشيف الوطني أن الرئيس السابق فرانكلين روزفلت استند إلى القانون "لاحتجاز الأجانب الأعداء الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين"، وشمل ذلك بشكل رئيسي الألمان والإيطاليين واليابانيين غير المواطنين.

واستخدم القانون أيضا لوضع غير المواطنين من تلك البلدان في معسكرات الاعتقال، لكنه لم يستخدم لاحتجاز مواطنين أميركيين من أصل ياباني، إذ تم استخدام أمر تنفيذي لذلك الغرض.

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وبعد انتهاء الحرب عام 1945، واصلت إدارة الرئيس هاري ترومان استخدام القانون لاعتقال وترحيل الأجانب. واستمر تطبيق هذه الإجراءات حتى عام 1951.

وفي ذلك الوقت، حكمت المحكمة بأن مسألة إذا ما كانت الحرب قد انتهت وإذا ما كانت سلطات زمن الحرب قد انتهت هي "مسائل سياسية"، ومن ثم فهي ليست من اختصاص المحاكم، فرفضت النظر في قضية استمرار "قانون الأعداء الأجانب" على الرغم من انتهاء الحرب.

محطات

وبين أعوام 2017 و2020، سجلت وزارة الأمن الداخلي مليوني عملية ترحيل، في حين نفذ الرئيس السابق باراك أوباما 3.2 ملايين و2.1 مليون عملية ترحيل في كل فترة من فترتي ولايته على التوالي.

وذكر معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في يونيو/حزيران 2024، أن إدارة الرئيس جو بايدن نفذت 4.4 ملايين عملية ترحيل، وهي "أكثر من فترة رئاسية واحدة منذ إدارة جورج دبليو بوش (5 ملايين في ولايته الثانية)".

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أثناء حملته الرئاسية عام 2016 بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لكنه أخفق في تنفيذ وعيده.

وعندما تولى منصبه حينها، كانت التقديرات تشير إلى أن 11 مليون شخص يعيشون في البلاد بشكل غير نظامي، وفقا لبيانات من مركز "بيو" للأبحاث.

وجعل ترامب من "تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة" إحدى ركائز حملته الانتخابية لعام 2024، دون تقديم تفاصيل عن كيفية تنفيذ خطته، لكنه ذكر في التجمعات الانتخابية أنه سيستخدم هذا القانون.

وفي تجمع انتخابي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في رين بولاية نيفادا جنوبي البلاد، قال ترامب إن عملية الترحيل ستبدأ في بلدة أورورا بولاية كولورادو في الغرب الأميركي، وستُسمى "عملية أورورا"، مضيفا أن المهاجرين "يحاولون غزونا".

وفي تجمع انتخابي له في أورورا، قال إنه سيستدعي "قانون الأجانب الأعداء لعام 1798″ بهدف تسريع ترحيل شبكات العصابات و"استهداف وتفكيك كل شبكة جنائية مهاجرة تعمل على الأرض الأميركية".

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وكان ترامب يشير إلى عصابة فنزويلية تسمى "ترين دي أراغوا" قال إنها استولت على "عديد من المجمعات السكنية" في أورورا. وبدأت الاتهامات بأن عصابة فنزويلية استولت على أورورا منذ أغسطس/آب 2024.

وقال خبراء قانونيون إن ترامب ليس لديه الحق في استدعاء "قانون الأعداء الأجانب" ضد العصابات أو أداة للترحيل الجماعي.

غير أن ترامب قال أثناء تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025 في بداية ولايته الثانية إنه سيأمر ببدء أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تستهدف الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، وستبدأ بمن ارتكب جرائم منهم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عمليات الترحيل ستبدأ صباح الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 في شيكاغو، وهي مدينة بها عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.