قيادات عسكرية إسرائيلية قتلت في الحرب على غزة 2023/2024

بعد عام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2023/2024، إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد الجيش الإسرائيلي المئات من جنوده وضباطه في المواجهات العديدة بمناطق مختلفة من القطاع. وفي ما يلي قائمة بأبرز الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا في هذا العدوان.

العقيد إحسان دقسة قائد اللواء 401

ضابط إسرائيلي برتبة عقيد، كان قائدا للواء 401، ولد عام 1983، ينتمي للطائفة الدرزية، وقتل عام 2024 في معارك للجيش الإسرائيلي مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دقسة هو أعلى رتبة عسكرية تقتل في حرب غزة 2023/2024، وإنه واحد من بين 4 ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب على القطاع.

العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

ضابط برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، ولد عام 1982، والتحق بالجيش عام 2001. تقلد عدة مناصب طيلة حياته المهنية، آخرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

أعلنت إسرائيل مقتله في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا تزال جثته محتجزة عند المقاومة.

العقيد يوناتان شتاينبرغ

ضابط برتبة عقيد، ولد عام 1980، تولى قيادة لواء ناحال، أحد ألوية المشاة الخمسة في الجيش الإسرائيلي.

قتل في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء الاشتباكات مع مقاتلي كتائب القسام قرب موقع كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وكان شتاينبرغ في طريقه إلى موقع كرم أبو سالم الذي يديره مرؤوسوه، لكن أحد المقاومين تمكّن من قتله خلال اشتباك.

العقيد ليئون بار ضابط في فرقة الضفة

ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل خلال مواجهات مع المقاومة في غلاف غزة يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

العقيد روعي يوسف ليفي قائد وحدة الشبح

ضابط برتبة عقيد، ولد عام 1979، كان قائد الوحدة المتعددة الأبعاد (وحدة الشبح)، كما تولى قيادة مركز التدريب الناري، وقيادة لواء برعام ووحدة إيغوز ولواء غولاني.

قتل في اشتباكات مع مقاتلي كتائب القسام في مستوطنة رعيم أثناء معركة طوفان الأقصى.

وحسب الصحافة الإسرائيلية فإن ليفي وشتاينبرغ من أعلى الضباط رتبة الذين فقدتهم إسرائيل في معاركها خلال سنوات طويلة.

العقيد يتسحاق بن بسات قائد غرفة عمليات في لواء غولاني

ضابط برتبة عقيد ولد عام 1979 في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس الشرقية المحتلة.

شغل منصب قائد لواء يفتاح حتى سبتمبر/أيلول 2023، كما قاد لواء باران، وكان أيضا قائد غرفة العمليات المتقدمة في لواء غولاني.

قتل يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 هو وعدد آخر من الجنود في كمين نصبته المقاومة في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

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