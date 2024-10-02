قاعدة نيفاتيم.. مطار عسكري إسرائيلي قصفته إيران بالصواريخ

قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية، تقع جنوب شرقي مدينة بئر السبع. تأسست عام 1947 وكانت مدرجا لهبوط طائرات سلاح الجو التابع لمنظمة الهاغاناه الصهيونية، قبل أن يعاد بناؤها في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل بتمويل أميركي.

هي واحدة من أهم القواعد الجوية الإستراتيجية في إسرائيل، وتضم مقر القيادة الجوية الإسرائيلية. كما تؤوي أسراب الطائرات المتقدمة مثل طائرات إف-35 وأخرى متخصصة في النقل والمراقبة.

على مدى عقود شاركت القاعدة في عمليات عسكرية كبرى، كان أبرزها خلال انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000. كما كانت هدفا لهجمات فصائل المقاومة الفلسطينية وإيران، وتعرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لضربة صاروخية إيرانية باستخدام صواريخ "فتاح" الفرط صوتية.

موقع قاعدة نيفاتيم

تقع قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية -المعروفة أيضا بقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي 28- في صحراء النقب، جنوب شرقي بئر السبع، بالقرب من مستوطنة نيفاتيم والخط الأخضر. وتحوي القاعدة أربعة مدارج يبلغ إجمالي طولها 30722 قدما.

التأسيس

بُنيت القاعدة في بادئ الأمر عام 1947 مدرجا لهبوط طائرات سلاح الجو التابع لمنظمة الهاغاناه، وأطلق عليه اسم "مالهاتا" على اسم موقع أثري بني عليه جزئيا.

وفي أعقاب توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، وإخلاء سلاح الجو الإسرائيلي قواعده في سيناء، موّلت الولايات المتحدة الأميركية في عام 1983 إنشاء القاعدة الجوية في موقع المدرج ذاته.

وفي أوائل عام 2000 وظف جيش الاحتلال مئات الطيارين والفنيين لبناء حظائر للطائرات ومخابئ للذخيرة وعشرات الوحدات السكنية للطاقم العامل وورش للصيانة.

أما في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد تم توسيع القاعدة لتشمل مدرجا ثالثا بهدف استيعاب الأنشطة العسكرية التي كانت تجري في مطار بن غوريون.

البنية التحتية والعتاد

تضم القاعدة مقر القيادة الجوية الإستراتيجية لسلاح الجو الإسرائيلي تحت الأرض، كما تُعد المهبط الرئيسي للطائرة الرئاسة الإسرائيلية "جناح صهيون"، وكذلك أسراب طائرات "إف-35".

وتتمركز كذلك في نيفاتيم مقاتلات أخرى مثل طائرات الشبح والنقل العسكري وطائرات المراقبة والإنقاذ الجوي.

وفي القاعدة ثلاثة أسراب من طراز "إف-35" وهي: أسود الجنوب 116، والطائرة الأولى 117، والنسر الذهبي 140، وتضم كذلك سرب طائرات "ناخشون 122″، وسربين للنقل من نوع "هيركيلوس"، إضافة إلى وحدات أخرى، وأجهزة محاكاة متطورة لتدريب الطيارين.

وإلى جانب تنفيذ المهام القتالية، تعد نيفاتيم قاعدة إستراتيجية لاستضافة الفرق والطائرات من الخارج لغرض إجراء تدريبات ومناورات مشتركة.

أبرز المحطات

أثناء عملية انسحاب إسرائيل من لبنان في عام 2000، شارك سرب من مقاتلات قاعدة نيفاتيم في عمليات جوية بهدف منع وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ونشرت الولايات المتحدة عام 2008 رادارا متطورا في القاعدة يعمل على الموجة "إكس" من أجل حماية إسرائيل من كل التهديدات في المنطقة القريبة والبعيدة، حسب مسؤول عسكري أميركي.

تسلمت إسرائيل أواخر عام 2016 أولى دفعات مقاتلات الشبح الأميركية "إف-35" التي حطت في قاعدة نيفاتيم، وبموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تقرر أن تحصل الأخيرة على خمسين مقاتلة من الطراز ذاته بحلول عام 2022.

في 18 مايو/أيار 2021 استهدفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدة قواعد عسكرية إسرائيلية من بينها قاعدة نيفاتيم.

أما في أبريل/نيسان 2024 فقد كشفت صحف إسرائيلية عن إطلاق جسر جوي وبحري أميركي لمد إسرائيل بالعتاد دعما لعملياتها العسكرية في قطاع غزة. وقد وصلت إلى قاعدة نيفاتيم عشرات الطائرات من طراز "سي-17" التابعة لسلاح الجو الأميركي.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلنت إيران إطلاق عشرات الصواريخ صوب إسرائيل، مستخدمة لأول مرة صواريخ فتاح الفرط صوتية.

وقال قائد الأركان الإيراني إن الحرس الثوري قصف ثلاثة قواعد جوية رئيسية، من بينها قاعدة نيفاتيم.

ووصفت طهران العملية بأنها رد على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، والقائد في فيلق القدس عباس نيلفروشان.