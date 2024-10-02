صاروخ قدر.. سلاح إيراني مطور من عائلة "شهاب 3" الباليستية

صاروخ أرض أرض باليستي إيراني بعيد المدى، ويمكن تزويده برؤوس متعددة، طورته طهران من عائلة صواريخ شهاب 3، وصنعت منه 3 نسخ هي: "قدر إس" و"قدر إتش" و"قدر إف".

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 أطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ باليستي، منها صواريخ قدر، على إسرائيل، ردا على اغتيالها الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

التصنيع والتدشين

كشفت إيران عن صاروخ قدر يوم 22 سبتمبر/أيلول 2007، واختبرت قدراته في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

تمتلك إيران 3 أنواع من صواريخ "قدر" وهي "قدر إس" و"قدر إتش" و"قدر إف"، وتعتبر هذه الصواريخ تجسيدا لجهود طهران في ترقية صاروخ "شهاب 3".

المواصفات

يبلغ وزنه 17 طنا.

طوله 15 مترا.

قطره 1.25 متر.

وزن رأسه الحربية ما بين 700 إلى ألف كيلوغرام.

سرعته تصل إلى 9 ماخات.

يعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى، والوقود الصلب في المرحلة الثانية.

قادر على حمل رأس حربية تزن 640 كيلوغراما.

القدرات والمميزات