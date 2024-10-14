"شاهد 136 بي".. طائرة انتحارية إيرانية قادرة على التحليق 4 آلاف كيلومتر

"شاهد 136 بي" طائرة مسيّرة إيرانية انتحارية، وهي نسخة مطورة من المسيّرة "شاهد 136″، طورتها قوة "الجو-فضاء" التابعة للحرس الثوري وأناطت بها مهام خاصة.

هذه المسيّرة قادرة على الطيران لفترة تتراوح بين 16 و20 ساعة لبلوغ أقصى مدى تشغيلي، وهو 4 آلاف كيلومتر، وتتميز برأس حربية تزن 50 كيلوغراما من المتفجرات.

جاء الكشف عنها تزامنا مع التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل إثر اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وهو الاغتيال الذي اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذه.

التصنيع والتدشين

كشفت إيران عن طائرة "شاهد 136 بي" من دون طيار لأول مرة في 21 سبتمبر/أيلول 2024، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس (1980-1988)، وهو ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في تلك الفترة، وذلك في استعراض عسكري كبير جدا أقامته بمحاذاة ضريح قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني.

وأثناء الاستعراض العسكري، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "قدرات إيران الدفاعية والردعية نمت كثيرا، لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة شيطانية أن تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على أرضنا العزيزة".

وأضاف "نعلن للعالم بقوة أنه فضلا عن الدفاع عن بلدنا يمكننا من خلال الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية الحفاظ على السلم والأمن في منطقتنا وإيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي".

ولدى مرور الشاحنة التي تحمل 3 نماذج من مسيرة "شاهد 136 بي" أثناء الاستعراض العسكري، أعلن أن قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري طورت الطراز الجديد من مسيرات جيل شاهد.

وعلى الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنشر بعد معلومات رسمية عن مواصفات هذه المسيرة، فإن الفارق بينها وبين النماذج السابقة من طائرات فئة "شاهد" يبدو واضحا على المستويين التقني وتصميم الجسم والأجنحة.

تاريخ التصنيع

مسيّرة "شاهد 136 بي" هي أحدث طراز من جيل مسيرات "شاهد"، التي تعد من أشهر أنواع الطائرات الإيرانية من دون طيار، وأبرزها كانت طائرة "شاهد 136".

فقد ذاع صيت "شاهد 136" مرتين، أولاهما أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا والثانية عندما استخدمتها طهران في هجومها العسكري الأول على إسرائيل يوم 13 أبريل/نيسان 2024 ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

فبعد أن كشف الحرس الثوري في سبتمبر/أيلول 2013 عن مسيّرة "شاهد 129" كونها الأولى في طائرات جيل "شاهد"، عمل على إنتاج أنواع مختلفة من فئة هذه المسيّرات لعل أبرزها: "شاهد 129″ و"شاهد 136″ و"شاهد 147″ و"شاهد 161″، و"شاهد 171″، و"شاهد 181″، و"شاهد 191".

أما مسيّرة "شاهد 136″، التي هي الطراز الأساس لمسيّرة "شاهد 136 بي"، فهي من طراز "كاميكازي" ووزنها 200 كيلوغرام وتبلغ سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة، كما يصل مداها ألفي كيلومتر، ويمكنها التحليق 10 ساعات متواصلة، وهي قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات، وتتميز بسعرها المنخفض وقدرتها التدميرية العالية.

المواصفات

النوعية: مسيّرة انتحارية.

مسيّرة انتحارية. زنة الرأس الحربية: 50 كيلوغراما من المواد المتفجرة شديدة الانفجار.

50 كيلوغراما من المواد المتفجرة شديدة الانفجار. المدى التشغيلي: 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل).

4 آلاف كيلومتر (2500 ميل). قدرة الطيران: 16 إلى 20 ساعة.

16 إلى 20 ساعة. المحرك: نفاث.

نفاث. سرعة التحليق: 120 حتى 250 كيلومترا في الساعة.

القدرات والمميزات

من خلال معاينة جسم مسيّرة "شاهد 136 بي"، يلاحظ تغيير نظام الدفع وتصميم مدخل الهواء مقارنة مع طائرة "شاهد 136″، مما يزيد من سرعة الطراز الحديث، بسبب استخدام محرك نفاث.

وبسبب زيادة استهلاك الوقود في المحركات النفاثة تغلبت القوة الجوية في الحرس الثوري على هذه المشكلة من خلال زيادة سعة الخزانات وإحداث تغييرات جذرية في جسم الطائرة وهيكلية الأجنحة وسطوح التحكم.

كما استخدمت في الطراز الجديد دروع حرارية لتقليل التأثيري الحراري للمحرك ومعالجة مشكلة اكتشافها من قبل المضادات الجوية وأنظمة الرادار.