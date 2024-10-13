الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري

عُين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرا للداخلية في مارس/آذار 2023 بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال بطولة كأس العالم 2022. وكان وقتها قائدا لعمليات أمن البطولة، فضلا عن توليه رئاسة الفريق الوطني لإدارة المخاطر، كما يتولى منصب قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا".

المولد والنشأة

ولد الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني عام 1991 في مدينة الدوحة.

الدراسة والتكوين

تلقى الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تعليمه الأساسي والثانوي في الدوحة، ثم التحق بجامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية وتخرج فيها عام 2015 بتقدير امتياز في تخصص السياسة العامة، ثم نال شهادة الماجستير في تخصص الدبلوماسية العامة من الجامعة ذاتها في عام 2017.

سمو الأمير يصدر القرار الأميري رقم (24) لسنة 2023 بتعيين سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائداً لقوة الأمن الداخلي (لخويا)#قناhttps://t.co/9BvfUexGPW pic.twitter.com/gKW5JhZBHT — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 27, 2023

الوظائف والمسؤوليات

في عام 2015، التحق الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بقوة الأمن الداخلي "لخويا"، إذ حصل على المركز الأول بتقدير "امتياز" في الدورة التأسيسية للضباط، والتحق برتبة "ضابط" في الوحدة الخاصة "لفداوية" التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

وشارك الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في الفترة ما بين عامي 2015 و2018 في 13 دورة تدريبية عسكرية أقيمت في كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتتعلق موضوعات هذه الدورات التدريبية بمكافحة الإرهاب، والقناصة، والقتال داخل المدن، وإزالة المتفجرات وإبطالها، وإستراتيجيات حل المشكلات، واتخاذ القرارات الاستثنائية، والصاعقة، والقفز المظلي الحر والعملياتي، والغطس، والتفاوض أثناء الأحداث الإرهابية، وحماية الشخصيات، وفض الشغب.

كما شارك في تأمين بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020 عبر لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة، وفي عام 2020، عين عضوا في مجلس الأمن الوطني وعضوا في اللجنة التسييرية للجنة العليا للمشاريع والإرث.

كما عين عضوا في اللجنة الإشرافية على أول انتخابات لمجلس الشورى عام 2021، وفي العام ذاته، تولى قيادة عمليات بطولة كأس العرب ثم بطولة العالم للفورمولا وان.

وفي عام 2021، تولى الشيخ خليفة منصب مساعد رئيس لجنة عمليات وسلامة بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022، إضافة إلى توليه مهمة الإشراف العام على تمرين وطن عامي 2021 و2022، وفي العام ذاته، عين قائدا لعمليات أمن بطولة كأس العالم-قطر 2022، فضلا عن توليه رئاسة الفريق الوطني لإدارة المخاطر.

ويتحدث الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني اللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب لغته الأم اللغة العربية.