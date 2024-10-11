تعرّف على منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2024

"نيهون هيدانكيو" منظمة يابانية أسسها ناجون من القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأميركية بقنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عام 1945.

الاسم الكامل للمنظمة هو "الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية"، وتعرف أيضا باسم "هيبكوشا"، وهي لفظة يابانية تطلق على المتضررين من القنبلتين الأميركيتين.

التأسيس والأهداف

فازت المنظمة بجائزة نوبل للسلام للعام 2024 "تقديرا لجهودها من أجل عالم بدون أسلحة نووية"، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المانحة للجائزة في النرويج.

أسسها عام 1956 ناجون متضررون من القنبلتين النوويتين الأميركيتين، وجعلت هدفها الضغط على السلطات اليابانية لتلتفت إلى معاناة الناجين من الكارثة وتهتم بأمورهم وتوفر لهم الدعم اللازم.

ومن أهداف المنظمة -التي سبق أن تم ترشيحها لجائزة نوبل في سنوات 1985 و1994 و2015- الضغط على الحكومات في العالم من أجل إلغاء الأسلحة النووية.

وتركز منظمة "نيهون هيدانكيو" عملها على توثيق الجريمة النووية الأميركية في هيروشيما وناغازاكي وجمع الشهادات عن فظاعاتها، وإرسال نداءات ووفود إلى الدول والمنظمات العالمية من أجل الضغط لإلغاء الأسلحة النووية.

جوائز وتكريمات

فازت المنظمة بجوائز وتكريمات، أبرزها: