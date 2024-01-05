"هرماس 900".. مسيّرة إسرائيل التي أسقطتها المقاومة في غزة

طائرة "هرماس 900" (hermes 900) أحدث طائرة مسيّرة، دخلت الخدمة رسميا في الجيش الإسرائيلي عام 2017، واستُخدمت قبل ذلك أول مرة في حربه على غزة عام 2014. وفي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2023-2024 أعلنت الفصائل الفلسطينية إسقاط مسيّرة من هذا الطراز الأربعاء، الثالث من يناير/كانون الثاني 2024.

المنشأ

أنتجت الشركة الجوية الإسرائيلية "إلبيت" الطائرة المسيّرة "هرماس 900" وسلمتها للجيش الإسرائيلي بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، حيث استخدمها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة عام 2014، وأعلن دخولها الخدمة رسميا عام 2017. وتعرف هذه المسيّرة في سلاح الجو بـ"كوخاف"، وهي كلمة عبرية تعني النجم.

تشتمل صناعات شركة "إلبيت" -المسجلة في إسرائيل وأميركا- على المسيّرات والطائرات العسكرية وأنظمة الطائرات المروحية وأنظمة الطيران والهياكل الجوية وأنظمة الطائرات بدون طيار، والأنظمة الكهربائية الضوئية.

كما أنها تختص بصناعة الرؤية الليلية، والأنظمة البحرية وأنظمة المركبات البرية، والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والأنظمة السيبرانية والحرب الإلكترونية وأنظمة استخبارات الإشارات.

المواصفات والخصائص

وزن الطائرة 1180 كيلوغراما.

تبلغ حمولتها 350 كيلوغراما.

القدرة على الطيران 36 ساعة.

إمكانية التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم.

تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة.

بإمكان الطائرة "هرماس 900" أن تحمل 4 صواريخ جو-أرض من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير"، أو صواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-92 ستينغر" المستخدمة لاعتراض الطائرات والمسيّرات.

للطائرة القدرة على حمل قنابل موجهة بالليزر من نوع "جي بي يو-12 فايفواي" أو قنابل "جدام" مماثلة تستخدم في استهداف المواقع وشن هجمات وتنفيذ اشتباكات واغتيالات وعمليات نوعية.

المميزات

هيكل الطائرة الكبير يتيح قدرة استيعابية عالية لتنوع الحمولات.

تضم الطائرة أجهزة استشعار عالية الأداء.

القدرة على اكتشاف الأهداف البرية والبحرية.

القدرة على تنفيذ مهمتين متزامنتين.

دول اشترت "هرماس 900"

اشترت طائرة "هرماس 900" سويسرا وكندا والبرازيل وتشيلي والمكسيك وسويسرا والفلبين وتايلند، كما أن هناك 20 طلبا لشرائها، وفق تقرير للشركة المصنعة. وهذه المسيّرة واحدة من مجموعة متنوعة من الطائرات المسيّرة لدى الجيش الإسرائيلي بأحجام مختلفة، والتي بدأ باستخدامها ضد المقاومة الفلسطينية عقب الانتفاضة الثانية عام 2000. وكانت العمليات العسكرية على قطاع غزة فرصة متجددة لشركات الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية لتجربة هذه المسيّرات واختبارها في زمن الحرب وتطوير قدراتها.