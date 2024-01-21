رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا

رونالد لامولا وزير العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، اشتهر اسمه عالميا حين ترأس وفد بلاده في القضية التي رفعتها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 أمام المحكمة الجنائية الدولية داعية للتحقيق مع قادة إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

المولد والنشأة

ولد رونالد لامولا عام 1983 في بلدة بوشبوكريدج بمحافظة مبومالانغا في جنوب أفريقيا، وانضم إلى رابطة شباب المؤتمر الوطني الأفريقي وعمره 13 عاما.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل لامولا على بكالوريوس في الحقوق من جامعة فندا عام 2005. وتدرّب بعدها في القانون العملي بجامعة جنوب أفريقيا عام 2006.

نال شهادات الدراسات العليا في قانون الشركات من جامعة يونيسا، وفي القانون المصرفي والأسواق المالية. وكذلك في سياسة الاتصالات وتنظيمها وإدارتها من مؤسسة "ويتس بزنس".

وحصل على درجتي الماجستير من جامعة بريتوريا، وكانت درجة الماجستير الأولى في قانون الشركات، حيث استكشف تنظيم مخططات المشاركة العقارية، وتناول بحثه أدوار الهيئات التنظيمية في تنظيم تلقي الودائع من الجمهور، والدمج بين قانون الشركات، وقانون البنوك، وقانون البنك الاحتياطي.

وأما درجة الماجستير الثانية فكانت في القانون الاستخراجي في أفريقيا عام 2018. وركزت أبحاثه على الاستثمار الاجتماعي للشركات في قطاع التعدين والطاقة.

التجربة السياسية

في بداية حياته المهنية، كان لامولا نجما صاعدا في رابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وكان نائبا للرئيس جوليوس ماليما المعروف بمواقفه المتطرفة ضد البيض، لكن في أواخر عام 2011، عاقب الحزب لامولا وماليما بتهمة الإضرار بسمعته.

واقترح الحزب إرسال فريق إلى بوتسوانا لتوحيد أحزاب المعارضة لإحداث تغيير في النظام بالبلاد، وعلقت الرابطة عضوية لامولا، ثم اختفى بعد ذلك عن أعين الجمهور لعدة سنوات.

خلال الفترة التي قضاها بعيدا عن السياسة، عاد للعمل في مجال "القانون"، وأسس مكتب محاماة خاصا به مع ندوميلا لامولا.

في عام 2012، ناشد لامولا أعضاء حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" العمل على تحسين وضع الحزب، وأيّد كجاليما موتلانثي لقيادته.

وعاد إلى عالم السياسية عام 2017 عندما انضم إلى ديفيد مابوزا نائب رئيس جنوب أفريقيا لدعم رئيس البلاد سيريل رامافوزا في حدث قبل "مؤتمر ناسريك"، وهو المؤتمر ذاته الذي تم فيه انتخابه للانضمام إلى اللجنة التنفيذية الوطنية، وكان أصغر أعضائها حينها، وما لبث أن عُين وزيرا للعدل والتطوير الدستوري عام 2019.

قضية ضد إسرائيل

بزغ نجم رونالد لامولا وسماه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"رجل اللحظة التاريخية" حين ترأس وفد بلاده في الدعوى التي رفعتها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 للمحكمة الجنائية الدولية، داعية للتحقيق مع إسرائيل بشأن تورطها في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي ملف الدعوى المؤلف من 84 صفحة تقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة المسؤولين الذين حرضوا علانية على هذه الإبادة.

وشدد لامولا على أن جنوب أفريقيا عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى"، مضيفا أن بلاده "تستمد القوة من قادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".

الوظائف والمسؤوليات