مغربي ولبناني وصومالي.. 3 قضاة عرب بمحكمة العدل الدولية

ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير/كانون الثاني 2024، يوجد 3 قضاة عرب، وهم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف، وكلهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.

ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.

في ما يلي تعريف موجز بالقضاة العرب الثلاثة الأعضاء في محكمة العدل الدولية، التي رفعت جنوب أفريقيا في بداية يناير/كانون الثاني 2024 أمام أنظارها قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.

القاضي المغربي محمد بنونة

ولد يوم 29 أبريل/نيسان 1943 بمدينة مراكش جنوب المغرب.

خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970.

دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس.

أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط.

محاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية.

أسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها.

عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2006، وأعيد انتخابه في فبراير/شباط 2015.

السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006.

قاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001.

قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.

عضو في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.

رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية.

رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف.

مستشار قانوني للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998).

عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002).

وسام العرش في المغرب.

الجائزة الوطنية للثقافة في المغرب.

وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا.

من مؤلفاته: "القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية" (1982) ـ "القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي" (1983) ـ "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" (2002) ـ "القانون الدولي بين الحَرفية والروح" (2017).

القاضي اللبناني نواف سلام

ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953.

جدّه هو "أبو علي" سليم سلام، أحد أعيان وسياسيي لبنان، ومؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت".

أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني.

إجازة (بكالوريوس) في القانون من الجامعة اللبنانية في بيروت.

ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية.

دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس.

دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون وعمل محاضرا بها.

محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت.

أستاذ ومستشار أكاديمي في عدد من المعاهد والجامعات الدولية.

باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد.

مارس مهنة المحاماة.

عضو بمحكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2018.

سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017.

ممثل لبنان في مجلس الأمن الدولي من 2010 إلى 2011 عضوا غير دائم.

رئيس مجلس الأمن الدولي باسم بلاده من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011.

نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013.

ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2018.

قاد وفودا لبنانية في عدة ملتقيات دولية وإقليمية.

عضو في عدة بعثات أممية إلى عدة بلدان، وخاصة الأفريقية.

مستشار قانوني لعدة مؤسسات وهيئات داخل وخارج لبنان.

كان مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان.

انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لأول مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002.

في 2005 عينه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان.

من مؤلفاته: "لبنان في مجلس الأمن: 2010 ـ 2011" ـ "اختلالات الطائف والحاجة إلى إصلاح دستوري" (2007) ـ "أزمة جامعة الدول العربية" (2005) ـ "إصلاح النظام الانتخابي: نظرة مقارِنة" (2004) ـ "اتفاق الطائف، استرجاع نقدي" (2003) ـ "المجتمع المدني في العالم العربي" (2002) ـ "استقلال القضاء بين النص والتطبيق" (1996) ـ "بين العودة والتوطين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (1994).

القاضي الصومالي عبد القوي يوسف