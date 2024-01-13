فرنسوا بورغا.. مستشرق فرنسي يعارض النظرة الغربية للعالم الإسلامي

فرنسوا بورغا مستشرق وعالم سياسي فرنسي، ولد عام 1948 في شرق فرنسا، تخصص في دراسة التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. أدار مراكز بحثية كالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والمعهد الوطني للبحث العلمي.

ترأس برامج بحثية متعددة أبرزها برنامج "حين يفشل الاستبداد في العالم العربي" بمجلس البحوث الأوروبي"، وهو من الأصوات الأكاديمية الغربية القليلة التي امتلكت الجرأة على انتقاد الغرب ونظرته الاستعمارية والاستعلائية للعالم الإسلامي.

ويحمل بورغا العالم الغربي مسؤولية إنتاج التطرف والتشدد بسياساته ودعمه للاستبداد السياسي. ويعتبره محللون امتدادا للباحثين الفرنسيين الكبار من قبيل ماكسيم رودنسون وجاك بيرك.

المولد والنشأة

ولد فرنسوا بورغا يوم 2 أبريل/نيسان 1948 في مدينة شامبيري بإقليم سافوا شرق فرنسا.

الدراسة والتكوين

درس مرحلتي البكالوريوس والماجستير بتخصص القانون في جامعة غرونوبل ثالث أكبر جامعة في فرنسا. حصل عام 1981 على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية بأطروحة حملت عنوان "القرى الاشتراكية للثورة الزراعية الجزائرية: مكانة القانون في التغيير الاجتماعي".

الوظائف والمسؤوليات

عمل في بداية مساره المهني أستاذا مساعدا، ودرَّس القانون في جامعة قسنطينة في الجزائر بين عامي 1973 و1980.

تم تعيينه بعد حصوله على درجة الدكتوراه باحثا في الهيئة القومية للبحث العلمي عام 1983 في مدينة إكس أون بروفانس بالجنوب الشرقي لفرنسا.

انتقل عام 1989 إلى مصر للعمل في المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية بالقاهرة إلى عام 1993.

وفي عام 1997 حط الرحال في اليمن مديرا للمعهد الفرنسي للعلوم الاجتماعية والآثار بصنعاء، وبقي هناك حتى عام 2003.

أدار بين عامي 2008 و2013 المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، وتابع عمل فروعه بالأردن وسوريا ولبنان والعراق و فلسطين .

فلسطين تولى تطوعا منذ 2018 رئاسة المجلس العلمي والإداري للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات/فرع فرنسا.

ترأس برنامج البحث الجماعي "عندما تفشل السلطوية في العالم العربي" بتمويل من مجلس البحوث الأوروبي، وهو عضو بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

مدير فخري في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية.

باحث متقاعد في معهد البحوث والدراسات في العالم العربي والإسلامي.

التجربة والمسار

لم تكن تجربة تدريسه القانون بجامعة قسنطينة بالجزائر عام 1973 بداية انفتاحه على العالم العربي والإسلامي، فقد سبق له أن تعرف عليه وهو ابن 16 عاما حينما رافق خالته في رحلة حج لمسيحيين فرنسيين إلى القدس.

وحينها التقى صدفة بمدينة أريحا طفلا فلسطينيا، قال له "لقد أخذ اليهود أرضي مني"، الأمر الذي هزَّ كل ما تلقاه عن فلسطين، إذ لم يكن يعرف أن الفلسطينيين سلبت منهم أرضهم.

هذا المعطى الجديد ظل حاضرا في ذهنه، وشكل لاحقا عنصرا في تفسيره وتحليله لظهور الحركات الإسلامية، التي يسميها بعض الباحثين حركات "الإسلام السياسي"، وستزيده رحلاته وإقامته بعدد من الدول العربية ترسخا في مساره المهني والبحثي.

بدأ من مصر باحثا منذ 1989 في المركز الفرنسي للدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية بالقاهرة، وفي اليمن مديرا للمعهد الفرنسي للعلوم الاجتماعية والآثار بصنعاء، ومديرا لفروع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بكل من الأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين، فضلا عن أسفاره إلى عدد من الدول العربية مثل تونس والسودان وغيرها، وخلالها اكتشف ما يعتبره "نظرة الغرب التنميطية" للشرق وللمسلمين بشكل عام.

ساعده تعلمه اللغة العربية في كل من تونس ومصر على توسيع اطلاعه على الثقافة العربية والإسلامية، والبحث الميداني واللقاء والحوار مع عدد من قيادات الحركة الإسلامية منهم حسن الترابي الذي وصفه بمؤسس "الإسلام السياسي" في السودان.

يقول بورغا إن الترابي أخبره أنّ "الناس في القرية يسألوننا: هل يمكننا الصلاة بالبنطال؟ فيرفض الصوفيون ذلك، أما نحن فكنا نقول إنها مجرد شكليات"، ويستشهد الباحث الفرنسي بهذا المثال ليؤكد أن فعالية الحركات الإسلامية وشعبيتها منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ20 يعود لتجاوبها وانفتاحها على الحداثة على عكس الحركات الدينية التقليدية، حسب قوله.

مكنته إقامته بالعالم العربي على مدار 23 عاما، وإدارته لبرامج بحثية موّلها المجلس الأوروبي للبحوث، كبرنامج "من الخليج إلى المحيط: بين العنف والعنف المضاد" (2007-2010)، وبرنامج "عندما تفشل السلطوية في العالم العربي" (2013-2017) من الوقوف على حقائق عديدة بالمنطقة العربية والإسلامية، وحقائق عن الحركات الإسلامية وديناميتها الداخلية، تخالف ما يروج له الغرب منذ عقود بإعلامه وعدد من باحثيه.

خلافا للمفكر الفرنسي أوليفييه روي والباحث الفرنسي جيل كيبل، وجان بيير وآلان غابون، الذين فسروا "التطرف الديني" وظهور الحركات الإسلامية عموما، و"المتشددة" و"العنيفة" خصوصا، بالرجوع للنصوص الدينية القرآنية والحديثية والرجوع لتاريخ المذاهب الإسلامية، ورأوا أن المشكل في النصوص وليس في من يتعامل معها ومستواه الفكري والعلمي وظروفه الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، الأمر الذي كان وراء ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، في نظر بورغا.

خلافا لذلك كله، رفض بورغا شيطنة الحركات الإسلامية بالإطلاق، وميّز بين المسلمين و"الإرهابيين"، ولم يضع كل الحركات الإسلامية في سلة واحدة، واعتبر أن الاستعمار والهيمنة والاستبداد السياسي كلها أمور لها دور كبير في نشوء التطرف والتشدد الديني، وأن النظرة الازدواجية للغرب، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير زادت الطين بلة، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على الرموز الإسلامية كإحراق المصحف الشريف، أو الاعتداء على الأرض كاحتلال فلسطين.

وقال بورغا واصفا ازدواجية الغرب "يعتدون على القرآن الكريم، إلا أنهم لن يخرجوا أبدا في مظاهرة لإدانة المثليين أو الإسرائيليين، وهو ما يبين ازدواجية المعايير"، ويضيف "إذا تحدثت بـ1% من حرية التعبير تجاه التوراة أو تجاه يهودي، يتم تجريمك على الفور، وتمنع فورا من التصريح لوسائل الإعلام الرسمية".

مواجهة مع العلمانية الفرنسية

عرف فرنسوا بورغا بصراحته ووضوحه عند الحديث عن بلاده وعن الغرب عموما، فقد قال أمام البرلمان الفرنسي إن "المسلم الجيد في نظر الغرب هو الذي ترك الإسلام". واعتبر أن السياسية الرسمية الفرنسية هي السبب في صعود التطرف الديني واليمين المتطرف في فرنسا بعد فشلها في إدماج المهاجرين المسلمين.

وأضاف أن الدولة هي من ترعى "الإسلاموفوبيا التي لا تميز بين المسلمين المعتدلين والمسلمين المتشددين وتضع الجميع في سلة واحدة، مستغلة الجهل والخوف. فالنخبة العلمانية في الجمهورية هي من غذت رسومات بذيئة بصحيفة شارلي إيبدو للاستخفاف بالمسلمين والاستهزاء برموزهم وعقيدتهم، بدعوى حرية التعبير، وبالمقابل تعمل على حظر (التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا)، وتدافع عن العلمانية بشكل انتقائي ضد المسلمين وليس ضد الكاثوليك أو اليهود".

يعتبر بورغا أن الصراع في فرنسا بعد تصاعد عداء العلمانية المتطرفة ضد المسلمين، هو صراع بين أحفاد المستعمَرين وأحفاد المُستعمِرين الذين يرفضون مطالبة أبناء المستعمَرين بحقوقهم، ويشرح ذلك بقوله "فيمكن لعاملة النظافة في فرنسا ارتداء الحجاب دون أي مشكلة، لكن إذا أرادت المرأة ارتداء الحجاب، وتصبح أستاذة جامعية أو محامية، فهنا تتعالى أصوات الدفاع عن العلمانية".

لا يفرق بورغا في ازدواجية المعايير بين يمين فرنسا أو يسارها، متهما الأخير أنه ضد الدين، وليس لديه برامج لمعالجة الإسلاموفوبيا. ويرى أن وسائل الإعلام الفرنسية الكبرى ومنها القنوات التلفزية الإخبارية تصب الزيت على النار، وتسهم في نشر خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.

ويلخص بورغا مشكلة فرنسا في التعامل مع المسلمين، سواء في بلدانهم أو داخلها في كونها تتبنى فهم الأنظمة العربية ورؤيتها للحركة الإسلامية والحراك السياسي والاجتماعي بالعالم العربي والإسلامي، ولا تحترم الشعارات و"القيم الفرنسية" التي تبشر بها، وتفعل كما يفعل الغرب كله، في عدم تحمل المسؤولية ولوم ثقافة ودين الآخر، إذ استباحت القرآن والإسلام بصفته دين "الآخر الأجنبي"، ورفضت حرق الإنجيل أو التوراة.

يهاجمه الإعلام الفرنسي بين الفينة والأخرى، لأنه يخالف السردية السائدة حول التيار الإسلامي وأسباب التطرف الديني، ولأنه يحمّل الغرب المسؤولية في عدم دعم الديمقراطية بالعالم العربي والإسلامي، وفي الدفاع عن الاستبداد لأن انتخابات ديمقراطية نزيهة -في نظره- ستفرز الإسلاميين المنبثقين من مدرسة معتدلة يصفها بورغا بالعلمانية والديمقراطية والمنفتحة على قيم الحداثة.

تهمة معاداة السامية

الإعلام الفرنسي بدوره يعتبر بورغا صديقا ومدافعا عن الإخوان المسلمين، واتهمه عام 2014 بمعاداة السامية لأنه طالب بفصل المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا عن الدولة، وباستقلال القنوات التلفزيونية الفرنسية عن تأثير إسرائيل. وتكرر الاتهام عام 2018 وأوائل 2019 استنادا لما وصفه بورغا بالأكاذيب وتحميل تغريداته ما لا تحتمل.

وتجدد الهجوم الإعلامي عليه عام 2020 بعد مساندته للمفكر السويسري طارق رمضان أثناء محاكمته بتهم الاغتصاب في فرنسا وسويسرا. وهوجم بورغا أيضا لتوقيعه عريضة تطرح عددا من الأسئلة حول تلك التهم.

واعتبرت صحيفة "ماريان" الأسبوعية الفرنسية، أن ذلك تشكيك في العدالة الفرنسية واتهام للقضاة بالتحامل على رمضان. ولم تتوقف الهجمات الإعلامية عليه واصفة إياه بالمدافع عن الإسلاميين والإخوان، بسبب منهجيته البحثية التي يغرد عبرها خارج السرب ويعارض سردية النخبة العلمانية المتحكمة في فرنسا.

لم ينحن للضغوط وانتقد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" أكتوبر/تشرين الأول 2023، وانتقد الدعم الغربي الكامل غير المشروط للعدوان.

وتوجهت له سهام الإعلام مرة أخرى في بداية يناير/كانون الثاني 2024 واتهم بـ"تمجيد الإرهاب" بعدما أعلن في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) احترامه الكبير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إنها تمثل إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يحترم قادة إسرائيل، وذلك ردا على مقال في صحيفة نيويورك تايمز حول مزاعم اغتصاب وعنف ارتكبها المقاومون في حق الأسرى.

واجه فرنسوا بورغا ضغوطا عديدة في دول عربية وغربية للتأثير على طروحاته، وفي سعي لثنيه عن اللقاء مع رموز سياسية معارضة من الإسلاميين أو اليساريين وغيرهم. كما تعرض لضغوط اللوبي الموالي لإسرائيل في فرنسا، الذي لم تفلح أذرعه الإعلامية في النيل منه باتهاماتها المتعددة، ومنها أنه "يساري إسلامي".

ويبقى فرانسوا بورغا أحد أكبر الدارسين للثقافة العربية والإسلامية من واقع المعايشة والاحتكاك الميداني، وقدّم للغرب رؤية مختلفة للتيارات الإسلامية بمختلف مشاربها عما اعتاده من باحثين اشتغلوا على الجانب النظري والنصوص والجدليات الدينية والمذهبية الإسلامية وتفسيراتها بالعودة إلى التاريخ، ولم يخالطوا العالم العربي والإسلامي ولم ينصتوا إلى نبضه اليومي، وحَكَّموا خلفياتهم الأيديولوجية وما يريده صاحب القرار في الغرب فيما كتبوا، لا الحقائق الموضوعية على الأرض.

المؤلفات

عبر مساره البحثي الطويل، أنتج وأشرف على إنجاز عشرات البحوث والدراسات، وألف كتبا مهمة من رحم البحث الميداني، وركز على التيارات الإسلامية بشتى توجهاتها، من انخرط منها في الحياة السياسية ومن قاطعها، سلط فيها الضوء على ديناميتها الداخلية المختلفة، وآرائها وتصوراتها، وكذلك كيفية نظر الغرب وفهمه لها. ومن مؤلفاته: