إقليم الحوز في المغرب

إقليم يضم نحو أربعين مدينة وبلدة في جنوب غربي المغرب ويمتاز بطابعه الجبلي والقروي، ويعتمد سكانه البالغ عددهم نحو 600 ألف على أنشطة اقتصادية متنوعة، أبرزها الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة.

الموقع

يقع إقليم الحوز جنوب غربي المغرب، وينتمي إلى جهة (محافظة) مراكش آسفي، ويبعد عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومترا.

يحده من الغرب إقليم شيشاوة ومن الجنوب إقليم تارودانت ومن الشرق إقليم ورزازات ومن الشمال إقليم قلعة السراغنة.

تبلغ مساحة إقليم الحوز نحو 6200 كيلومتر مربع، ويضم نحو أربعين قرية ومدينة، وأغلبه مناطق جبلية وقروية، وأبرز مدنه وبلداته: أيت أورير ومولاي إبراهيم وأسني وأمزميز وتحناوت وتمصلوحت وتمكروت وتيدلي وقرية إيغيل التي سُجل فيها مركز الزلزال الذي ضرب الإقليم وأقاليم أخرى مجاورة له يوم 8 سبتمبر/أيلول 2023.

تغلب الجبال على تضاريسه، إذ تشكل تقريبا ثلاثة أرباع مساحته، وفيه توجد أعلى قمة جبلية في المغرب، وهي جبل توبقال الذي يبلغ ارتفاعه 4165 مترا فوق سطح البحر.





السكان

يبلغ عدد سكان إقليم الحوز -الذي استحدث في التقسيم الإداري عام 1991- نحو 600 ألف نسمة، قرابة نصفهم نساء.

ويتحدث سكان الإقليم -الذين يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم- اللغتين العربية والأمازيغية.

الاقتصاد

يعتبر القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التقليدية من أبرز أعمدة الاقتصاد في إقليم الحوز، ومن أبرز المنتجات فيه أواني الفخار، خاصة في كل من مدن تمصلوحت وأوريكا وأمزميز.

وتبلغ المساحة المزروعة في الإقليم أكثر من 600 ألف هكتار، وأبرز المزروعات هي الحبوب والزيتون والتفاح واللوز والخروب.

وتوجد في إقليم الحوز ثلاثة سدود هي سد تكركوست بمدينة أمزميز، وسد مولاي يوسف ببلدة غجدامة، وسد يعقوب المنصور بمنطقة ويركان.

كما تعرف بعض مناطق الإقليم أيضا بالصناعات النسيجية وتشتهر ببعض المنتجات كالجلباب والزرابي، إضافة إلى حرف أخرى، مثل البناء والنجارة والتجارة وغيرها.





وهناك فضاءات كثيرة ومتنوعة لإنتاج وتسويق هذه المنتجات وتشجيع الحرف، مثل الأسواق والتعاونيات والجمعيات المهنية، إضافة إلى بعض مراكز التكوين والتدريب المهني.

كما يتميز الإقليم بطابعه السياحي، إذ توجد فيه مناطق سياحية معروفة مثل محطة أوكايمدن التي تشتهر بالتزلج على الثلوج، ومنطقة أوريكا المعروفة بمناظرها الطبيعية وينابيعها المائية.

معالم

توجد في بعض مناطق الإقليم نقوش صخرية تاريخية، خاصة في منطقة أوكايمدن وضبة ياكور ببلدة تغدوين، إضافة إلى المسجد التاريخي لمنطقة تينمل قرب بلدة ثلاثاء يعقوب.

وفي بلدة أغمات هناك أيضا آثار وقلاع تاريخية عدة، منها قلعة أمناس والكندافي وتامادوت، كما أن فيها ضريح المعتمد بن عباد عميد ملوك الطوائف في الأندلس، والذي أسره يوسف ين تاشفين وسجنه في البلدة المذكورة إلى أن توفي فيها.