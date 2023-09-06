غابرييل أتال.. الوزير الفرنسي الذي حظر العباءة بالمدارس

غابرييل أتال، سياسي فرنسي وعضو سابق في الحزب الاشتراكي، والمتحدث الرسمي باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دخوله معترك السياسة في سن صغيرة قاده لكثير من الجدل أدى إلى التشكيك في قدرته على أداء مهامه، وعقب توليه وزارة التعليم بشهرين عام 2023 أعلن حظر العباءة في المدارس الحكومية.

المولد والنشأة

ولد غابرييل أتال في 16 مارس/آذار 1989 في "كلامار" جنوبي غرب ضواحي باريس. والده إيف أتال (من أصل يهودي)، كان محاميا ومنتجا سينمائيا وصحافيا لبعض الوقت في جريدة لوموند، ووالدته ماري دي كوريس مسيحية أرثوذكسية، وكانت موظفة في شركة إنتاج إعلامي.

نشأ غابرييل مع شقيقته ووالدته، بعد انفصال والديه عام 2000، في الدائرتين 13 و14 بباريس. وإثر خلاف مع والده بين عامي 2010 و2013 ابتعد عنه، ولم يعد للتواصل معه إلا قبيل وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 بمرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاما.





الدراسة والتكوين العلمي

تلقى غابرييل دراسته الابتدائية والثانوية في المدرسة الألزاسية، وهي مدرسة خاصة نخبوية في المقاطعة السادسة بباريس، وكان رفيقه في مقاعد الدراسة آنذاك المغني حاليا جويس جوناثان، حيث سكنا معا لعامين.

بين عامي 2008 و2010، درس في جامعة بانتيون الثانية، وحصل منها على شهادة الإجازة (البكالوريوس) في القانون. ثم حصل على الماجستير في الشؤون العامة بمعهد الدراسات السياسية في باريس بين عامي 2007 و2013.

التجربة السياسية

ظهر شغف غابرييل بالسياسة في وقت مبكر جدا، ومنذ سنوات دراسته الثانوية شن حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك. لكن انجذابه إلى السياسة ظهر للعلن عام 2002 خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي نافس فيها زعيم اليمين الفرنسي الراديكالي السابق جان ماري لوبان ضد الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق جاك شيراك. وكان الشاب حينها في الـ13 حين اصطحبه والده إلى مظاهرة ضد الجبهة الوطنية اليمينية الذي كان يتزعمه لوبان.

ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف عن الانخراط في الحياة السياسية، وشجعه والده على هذا المسار، وذلك على عكس والدته التي كانت تخشى تورطه في هذه البيئة التي وجدتها "عنيفة"، لكنها لاحقا لم تتوقف عن دعمه وتشجيعه.

عام 2006، التحق وهو ابن الـ17 لأول مرة بصفوف الحزب الاشتراكي، الذي كان يقوده دومينيك ستروس، وكان الحزب المفضل لوالده أيضا. واتخذ غابرييل خطواته الأولى في السياسة بدعم ترشيح سيغولين رويال في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2014، فاز رفقة 3 مستشارين جماعيين في دائرة فانف الفرنسية، وأصبح معارضا شرسا، وقدم ترشيحه لمنصب كاتب الفرع في الحزب الاشتراكي.

عام 2012 قضى فترة تدريبية في البرلمان الفرنسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وكان مسؤولا بشكل خاص عن كتابة الخطابات الرسمية.

في عام 2016 ظهرت حركة "إلى الأمام" التي أسسها ماكرون، وتطورت فيما بعد إلى إعلان تأسيس حزب الجمهورية إلى الأمام، عام 2017، والذي أصبح "حزب النهضة" عام 2022.

وكان غابرييل أتال من أوائل الذين دعموا ماكرون علنا عندما قرر الترشح للرئاسة. وأصبح المتحدث الرسمي باسم الحزب من الرابع من يناير/كانون الثاني إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

يمتدحه أنصاره بأنه سياسي مجتهد يستوعب القضايا بسرعة، وتصفه الوزيرة اليمينية السابقة، نادين مورانو، بأنه " يتميز بموهبة سياسية حقيقية" و"يعمل كثيرا على ملفاته".

جدل مستمر

منذ صعود نجم غابرييل أتال في السياسة، وتقلده مناصب في الحكومة الفرنسية، تعرض لكثير من الجدل، فقد أثار وصوله إلى وزارة التربية الوطنية ردود فعل عديدة لدى مختلف نقابات الأساتذة، إذ اتهم "بجهله بالنظام التعليمي الحكومي" لأنه خريج تعليم خاص.

وواجه انتقادات أخرى بسبب صغر سنه، الأمر الذي لاحقه منذ توليه مناصب مهمة في الحكومة. وقال "نعم، أنا شاب، لكن يمكن أن يكون عمرك 34 عاما وتتحمل مسؤوليات جسيمة"، وذكر بأن "واحدا من كل 3 معلمين سنه أقل من 40 عاما".

وكان المحامي خوان برانكو زميل غابرييل السابق في المدرسة الثانوية، قد كشف عام 2018، أن الوزير ابن المخرج السينمائي مثلي الجنس. وقد وصف سياسيون تعيين غابرييل وزيرا للتربية والتعليم بأنه "كارثة الصيف"، مؤكدين أن ذلك سينقل الوزارة "إلى المثليين والمتحولين جنسيا".

وعقب شهر من ترقيته وزيرا عام 2023، أصدر قرارا في 27 أغسطس/آب بمنع ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس، ما أثار جدلا وعرضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.

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