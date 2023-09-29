مدينة لوسيل القطرية أيقونة المونديال وعاصمة الثقافة الإسلامية 2030

اعتمد مؤتمر وزراء الثقافة الـ12 في العالم الإسلامي مدينة لوسيل القطرية عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2030، وذلك تتويجا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال استضافتها فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية 2021، فضلا عن دور لوسيل في نجاح استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

الموقع

تقع مدينة لوسيل إلى شمال مدينة الدوحة عاصمة قطر، وتمتد على مساحة 38 كيلومترا، وتشمل 4 جزر حصرية و19 منطقة سكنية متعددة الأغراض والاستعمالات الترفيهية والتجارية، كما تضم هذه المدينة 22 فندقا حاصلا على تصنيف نجوم عالمي.

السكان

صممت المدينة لتضم أكثر من 200 ألف نسمة من سكان المناطق المحيطة، و170 ألف موظف في 19 منطقة، و80 ألف زائر إلى مرافق الترفيه والبيع والضيافة الخاصة بها، مما يعني عددا إجماليا يناهز 450 ألف نسمة.

وتتميز كل منطقة من مناطق لوسيل بمجموعة من الوجهات المتعددة الاستخدامات، التي تجمع بين الحياة اليومية للمدارس والمساجد والمرافق الطبية، مع مراكز الرياضة والترفيه والتسوق.

التاريخ

فكرة إنشاء لوسيل ولدت عام 2005 بصفتها نموذجا عصريا لمدينة مكتفية ذاتيا ومستدامة بيئيا، تعزز سهولة الوصول بين مناطقها وشتى مناطق الدوحة، إلا أن أعمال البناء بدأت رسميا بعد 3 سنوات عن طريق شركة الديار القطرية، لتصبح المدينة أضخم مشاريع التطوير العقاري في المنطقة.

وكانت لوسيل ضمن المشاريع العملاقة التي قدمتها دولة قطر بالتزامن مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022، إذ احتنضت المدينة فعاليات متعددة للجماهير خلال البطولة، واستضاف ملعبها "ملعب لوسيل" -أكبر ملاعب المونديال- نهائي البطولة وعددا من المباريات الهامة خلال فترة إقامة البطولة.

ويعود اسم لوسيل إلى التراث القطري، حيث اشتق من اسم إحدى أندر الزهور في قطر، وهي تمثل شعار الفرادة في المدينة والاندماج السلس بين تراث الدوحة وعصرنتها.

معالم

يعد ملعب لوسيل أحد أهم معالم المدينة بعد الشهرة الكبيرة التي حصل عليها باستضافته حفل ختام المونديال والمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما يعد درب لوسيل أحد أشهر المناطق في المدينة، إذ استضاف خلال المونديال العديد من الفعاليات والعروض الثقافية المحلية والعالمية، التي حضرتها جماهير غفيرة من ضيوف المونديال.

وتعد جزيرة المها في لوسيل وجهة رائعة للترفيه والتسلية، سواء للمقيمين في قطر أو للسياح من مختلف أنحاء العالم، وتمتاز بموقعها المقابل لممشى المارينا.

مدينة مستدامة

وتعتبر لوسيل مدينة مستدامة لمجموعة أسباب منها: