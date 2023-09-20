"ناكيدكا".. منظومة التمويه الروسية للمركبات العسكرية

"ناكيدكا" منظومة تمويه تحمي الدبابات والمدرعات وتعمل على إخفائها من الرادارات، أنتجتها إحدى شركات مجموعة كلاشنكوف الروسية، وصنعتها من مادة "آر إيه إم" الممتصة للإشعاع، وأعلنت عن بدء تزويد الشركات بها في يونيو/حزيران 2023. وتعرف المنظومة أيضا بـ"إس تي إس" اختصارا لـ"نظام تكنولوجيا التخفي".

كيف تعمل؟

تكمن وظيفة منظومة "ناكيدكا" في رفع قدرة الدبابات والمركبات القتالية الأخرى على التخفي عبر مجموعة واسعة من الأطوال الموجية تستخدمها في ظروف القتال المختلفة. وهي بمثابة غطاء أو "عباءة" تطبق على المركبات القتالية مثل غطاء الهاتف، لتقليل فرص رصدها من قبل أجهزة الرادار الاستطلاعية.

وتتوافق درجة حرارة سطحها الخارجي مع درجة حرارة الهواء المحيط، ويتيح استخدام ناكيدكا تقليل احتمال كشف الدبابة، ويصعب كشفها للرؤوس الصاروخية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء بمرتين إلى ثلاث.

ويساهم غطاء ناكيدكا في تقليل رؤية المركبات القتالية في جميع نطاق الرادارات المراقبة، إذ تندمج الصورة الظلية للمركبة مع المحيط، فلا ترصدها القنوات الحرارية الراديوية.

وعند مراقبة المركبات المغطاة بناكيدكا، دون استخدام أنظمة التصوير الحراري أو الأنظمة القائمة على الرادار، بالكاد يتغير مظهرها البصري.

ويوفر تلوين المادة تمويها بصريا، مما يجعلها إحدى المعدات المطلوبة للمركبات المدرعة الروسية، التي انتشرت في مناطق القتال خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.

التصنيع

عُرضت ناكيدكا لأول مرة عام 2000 بمعرض أسلحة الأورال الروسية، وقيل إنها عُرضت أيضا عام 2006 ضمن معرض الأسلحة الروسي ومعرض الدفاع الدولي للقوات البرية، وهي عبارة عن "مادة صناعية خاصة للتمويه وعازلة للحرارة".

في بيان صحفي بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2023، أعلن معهد أبحاث الصلب "جيه سي إس"، عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة كلاشنكوف كونسيرن الروسية، عن بدء شركة "نيي ستالي" بتزويد الشركات الهندسية بمنظومة ناكيدكا.

وخلال عملية عسكرية خاصة في أغسطس/آب 2022، رصدت دبابة من نوع "تي- 90 إم" الملقبة بـ"بروريف-3″، مزودة بمنظومة للتمويه وتصعيب الرصد كانت ناكيدكا من ضمنها.

وكان مركز الأبحاث التابع لـ"نيي ستالي" مسؤولا عن تطوير رأس "ناكيدكا كيب كوموفلاج"، الذي انتهى تصنيعه في التسعينيات، وعرض في معارض مختلفة.

وعرضت بعد ذلك منظومة ناكيدكا ضمن حزمة من "مواد تمويه" طبقت على مركبات روسية قتالية مختلفة حينها.

وظهرت قدرة ناكيدكا على تحقيق صعوبة الرصد لجميع الدبابات والوحدات المدفعية الروسية ومركبات المشاة، وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من المعدات العسكرية.

وبعدها بدأ فريق التطوير فورا بالترويج لناكيدكا دوليا، إلا أن الجيش الروسي تحديدا لم يظهر الكثير من الحماس لها، واستغرق وقتا طويلا حتى بدأ استخدامها.

وفي عام 2005، كان أول طلب للحصول على ناكيدكا من قبل أرمينيا.

وبلغت تكلفة ناكيدكا نحو 2675 دولارا لكل نظام عام 2005، ويساعد استخدامها في توفير حل غير مكلف وفعال نسبيا لحماية المركبات القتالية، مع ضمان سلامة فُرقها.

المميزات

تتكون أغطية ناكيدكا من مادة "آر إيه إم" الممتصة للإشعاع، وهذه المادة معروفة بناكيدكا، لذا سميت بها المجموعة كاملة، وتزن المادة كيلوغرامين اثنين تقريبا لكل متر مربع، وبمجرد تطبيقها على المركبة يصبح عمر صلاحيتها طويلا، ولا تحتاج إلى صيانة.

وتتكون المادة من هيكل متعدد الطبقات بسمك 8-10 ملي مترات، مع مواد عزل حراري صناعية أخرى، أما نسيجها الكثيف فيتكون من مادة خاصة تعمل على تحييد 4 قنوات توجيه صاروخية، هي الانبعاثات الحرارية والحزم الحرارية الراديوية وانعكاس الرادار وإدراك الهدف بالأشعة تحت الحمراء، ويتم تقليلها عدة مرات، ونتيجة لذلك لا تتم إعاقة إطلاق النار ليلا على الدبابة فحسب، بل يتم أيضا إعاقة الاستهداف أثناء النهار.

وتلتقط الطبقات الداخلية لذاكرة الوصول العشوائي الإشعاعَ ضمن نطاقات طيفية محددة، في حين توفر الطبقة الخارجية لذاكرة الوصول العشوائي الحمايةَ في جميع المجالات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن طلاؤها بمينا خاصة وتزويدها بعناصر تمويهية مختلفة، وتساعد المادة على أن تتوافق درجة حرارة السطح الخارجي للمركبة مع درجة حرارة الهواء المحيط.

وتقلّص ناكيدكا المسافة القصوى التي يستطيع الرادار الأميركي المحمول جوا "إي-8 جوينت ستارز" التفريق بها بين المركبات ذات العجلات والمجنزرة بناء على خصائص دوبلر الثانوية، من 180 كيلومترا إلى 30\40 كيلومترا.

وكان الصاروخ الأميركي "جافلن توب أتاك" المضاد للدبابات "إيه تي جي إم" أول نظام يتأثر بإدخال التمويه الحراري.

ثم خُفّضت البصمة الحرارية (الحرارة الناتجة من الأسلحة) للدبابات المكسوة بناكيدكا التي يستخدمها الحاسوب الموجود على متن "جافلن" للمراقبة والاستهداف، بمقدار 6 درجات أو أكثر، وفقا لما توصل إليه محللون أجانب يدرسون خصائص الدبابة.

ومن نتائج التحليل أنه من الصعب اكتشاف دبابة بهذا التمويه واستهدافها من خلال الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، لأنها لا تستطيع تأكيد موقع الهدف، فلا يتم إطلاق النار أو القصف.

ومن مميزات ناكيدكا، أو نظام "إس تي إس"، توفير تغطية كاملة تقريبا للهياكل والأبراج للمركبات مثل "تي-72 بي" و"تي-72 بي 3″ و"تي-80″، دون إعاقة استخدم الأسلحة.

وتمنع المادة رادارات العدو من اكتشاف الحرارة المنبعثة أثناء تشغيل المركبة، وتقلل الطبقة الممتصة للحرارة من الإشارات التي ترسلها أجهزة كشف العدو، كما تتميز ناكيدكا بسهولة الاستخدام والقدرة على حماية الأسلحة الصغيرة.

ناكيدكا في الحرب

تم اختبار هذه التكنولوجيا ميدانيا في أوكرانيا بعد الاستيلاء على دبابتين من طراز "تي- 90 إم" مزودتين بغطاء ناكيدكا في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

وقيل إن الدبابة التي عثر عليها في منطقة خاركيف كانت مهجورة، لكن الدبابة الموجودة في دونيتسك أصيبت بصاروخ "إف جي إم-148 جافلن"، الذي يعتمد على المشهد البصري والتصوير الحراري معا.