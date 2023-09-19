مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، تأسست في القرن الـ 19، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي ألف كيلومتر، وتضم 4 وحدات إدارية، وينتهي عندها خط سكة الحديد غرب السودان.

الموقع

نيالا في ولاية جنوب دارفور بإقليم دارفور غربي السودان، على ارتفاع 673 مترا فوق سطح البحر جنوب هضبة جبل مرة.

وتقع المدينة عند مفترق طرق حيثُ تتقاطع عنده الطرق من شرق السودان إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، وينتهي عندها خط السكة الحديد.

تتميز من ناحية التضاريس بأرض صخرية تغطيها طبقات من التربة الطينية والرملية، وتنحدر عدة أودية موسمية من هضبة جبل مرة، وتتجه من الشمال نحو الجنوب لتصب في نهر بحر العرب.

ويشق نيالا من الغرب نحو الشرق وادي برلي (وادي نيالا) أحد أكبر أودية إقليم دارفور حيثُ تتجمع فيه مياه الأمطار الموسمية التي تهطل في مرتفعات جبل مرة، أما مناخ المدينة استوائي ورطب جاف.

السكان

يبلغ عدد سكان نيالا نحو 3 ملايين و400 مليون نسمة عام 2023، وتقدر مساحتها بقرابة 126 ألف كيلومتر مربع، وتعد من أكبر مدن إقليم دارفور، وأدى اتساع امتداداتها الجغرافية والديموغرافية منذ عام 1972 إلى تصدرها المركز الثاني من حيثُ الكثافة السكانية بعد العاصمة الخرطوم.

وتضم نيالا مجموعات سكانية مختلفة من القبائل الأفريقية والعربية، وتعد الداجو والفور والبرنو من القبائل الأصلية بالمدينة.

وبعد أن أصبحت نيالا عاصمة جنوب دارفور اجتذبت إليها عددا من جماعات دارفور منها الرزيقات والمسيرية وبنو هلبة والهبانية والتعايشة وجلابة هوارة والمهرية وأم جلول والفلاتة والبرقد، بجانب التجار الوافدين من شمال ووسط السودان.

وتتحدث القبائل التي تقطن نيالا اللغة واللغات المحلية لمكونات دارفور.

التاريخ

تأسست نيالا في القرن عام 1850 كقرية، واتُخذت مقرا لرئاسة المقدومية الجنوبية أبان حكم السلطان علي دينار آخر سلاطين الفور في سلطنة دارفور بالسودان، وعام 1898 أنشأ فيها مخازن للغلال، وبئر موسعة للمياه، وعام 1900 أنشأ فيها حامية عسكرية بريطانية.

وإبان الحكم الثنائي للسودان اتخذ الإنجليز من نيالا مركزا بُني بالقش عام 1917، وفقا لحديث أدلى به للجزيرة صلاح الدين محمد الفضل رجال رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بإقليم دارفور.

ويعود تاريخ تحوّل نيالا إلى مدينة للعام 1921، عندما اختيرت إبان الحكم الثنائي لتكون مركزا إداريا لمجلس ريفي غرب البقارة (مركز الإدارة الأهلية جنوب دارفور رئاسة المقدومية).

وقد وقعت في المدينة معركة ضد الاستعمار الإنجليزي عام 1921 قادها عبد اللّه السحيني وبعض قادة وقبائل جنوب دارفور، وأدت إلى مقتل الحاكم الإقليمي لنيالا.

وأصبحت نيالا عاصمة للجزء الجنوبي من الإقليم عندما تم تقسيم دارفور إلى ولايات عام 1994.

وشهدت زيارة عدد من رؤساء الدول، كزيارة ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز عام 1965، وإمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي، وعام 1977 زار نيالا زايد بن سلطان آل نهيان أول حاكم للإمارات.

وعام 1980 انتفضت المدينة ضد الرئيس الراحل جعفر نميري اعتراضا على تعيين اللواء الطيب المرضي حاكما من خارج إقليم دارفور، بحسب رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في إقليم دارفور.

الاقتصاد

تعد دارفور ثانية مناطق السودان أهمية من حيث النشاط الاقتصادي بعد الخرطوم، وأخذت عاصمة ولاية دارفور حظها من هذا النشاط، حيث جعلها موقعها الذي تنتهي عنده السكة الحديد، غرب السودان، مركزا للاستيراد والتصدير.

وقد عزز مطار نيالا من موقعها بوابة للعلاقات التجارية، وساهم موقع ولاية جنوب دارفور وحدودها مع أفريقيا الوسطى وجنوب السودان إلى انتعاش التجارة الحدودية في نيالا مع جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد.

وفيها يقع أحد أكبر أسواق المواشي في إقليم دارفور غربي السودان، بورصة نيالا للمحاصيل الزراعية، سوق للتوابل ومنتجات عسل النحل، بجانب كونها أحد أهم مراكز تصدير الصمغ العربي والماشية.

ويقع في نيالا أحد أقدم أسواقها "السوق الكبير" الذيّ يضم أشهر معالمه "سوق أم دفسو" وتأتي وارادته من تشاد وليبيا، بجانب سوق التوابل المعروف بـ "سوق الشطة" إلى جانب مصانع للثلج وأكبر مسلخ لحوم في إقليم دارفور.

وتشتهر بإنتاج الفول السوداني والدخن ورعي الأبقار والماعز والتجارة، بجانب زراعة الفواكه والخضراوات، بينما تتوزع النشاطات الاقتصادية لسكان المدينة بين الزراعة والرعي والتجارة.

معالم

تزخر مدينة نيالا بعدد من المواقع التاريخية والسياحية، منها:

مسرح نيالا البحير

سينما نيالا

جبل نيالا

جنائن دوماية

متحف نيالا الذي يحوي قطعا فخارية وأدوات تظهر تنوع الحضارات التي قامت في دارفور

مسجد التجانية الذي بُني عام 1917

المقدومية الأثري ويعود تاريخه إلى 1930 ويمثل المبنى منزل وديوان المقدوم، ويعد معلما أثريا تاريخيا يقصده ضيوف جنوب دارفور

أعلام

من أعلام ورموز نيالا: