طائرات غير مأهولة طورتها شركة ألمانية للصناعات الدفاعية، بدأت العمل عام 2000، وأعلنت ألمانيا أنها ستزود أوكرانيا بطراز متطور منها يسمى "لونا إن جي" (Luna NG) مع نهاية عام 2023، إضافة إلى منجنيق إطلاق ومحطة تحكم أرضية.

تتميز مسيرات لونا بوزنها الخفيف وسهولة استخدامها، وعدم الحاجة لخبرة كبيرة لتشغيلها، إضافة إلى اتصافها بالحد الأدنى من التوقعات الصوتية والحرارية والرادارية في أثناء رحلاتها، مما يسهل جودة الرصد والمراقبة العسكرية.

تطوير مسيرات لونا

مسيرات "لونا" هي منظومة طائرات من دون طيار وتعرف أيضا بـ"الطائرات غير المأهولة"، طورتها شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية، لغرض مراقبة البيانات العسكرية والتفتيش، وهي عبارة عن برنامج للجيش الألماني متعلق بنظام محمول جوا، للاستطلاع القريب.

ودخلت هذه المسيرات الخدمة لأول مرة عام 2000، وأصبحت أداة أساسية للمراقبة، لعدة ميزات منها سهولة تشغيلها في مختلف الظروف الجوية، وقدرتها على العمل نهارا وليلا وتنفيذ إجراءات مثل القيادة والتحكم والاستطلاع وتحديد الهوية.

تنتمي مسيرات "لونا" ذات الجناح الثابت إلى أحد أهم خطوط إنتاج شركة "راينميتال"، والمعروفة بـ"إي إم تي" (EMT) سابقا، ومنذ إنتاجها أصبحت أداة أساسية للمراقبة.

وتتمتع مسيرات "لونا" بقدرة واسعة على التحمل وإمكانية دمج حمولات متطورة ومتقدمة، واختبرت قدراتها في ظروف جوية حرجة، وفي المناطق ذات الظروف القاسية مثل الغابات ومناطق القطب الشمالي والصحاري.

والنجاح في هذه الاختبارات جعل مسيرات "لونا" محط موثوقية وربحية على الصعيدين العسكري والمدني، علاوة على تفوق أداء مسيرات "لونا" الجديدة (Luna New Generation) -التي تعرف اختصارا بـ"لونا إن جي"- على المسيرات الأخرى من فئتها.

مواصفات الصنع

بدأ تطوير مسيرات "لونا" في ألمانيا، وهي طائرة خفيفة الوزن، إذ يصل وزنها إلى 20 كلغ، وتحمل على ظهرها محرك دفع قويا، مزودا بمروحة دافعة لها 3 شفرات قابلة للطي، وهو ما يجعل نقلها وتداولها أسهل.

ويصل باع جناحي طائرة "لونا" إلى ضعف طولها البالغ 2.28 متر، لتحقيق الاتزان الضروري لتشغيل أجهزتها، كما أن هيكلها قوي وبنيته معيارية.

ويتكون هيكل طائرة "لونا" من مادة بلاستيكية معززة بالألياف الزجاجية وألياف الكربون، ما يجعل وزنها خفيفا، ويسمح لها بعمر تشغيلي أطول ومستوى انبعاث صوتي منخفض.

وتعمل مسيرات "لونا" بمحرك منخفض الضوضاء ثنائي الأشواط يعمل بحقن الوقود، وتشغيل آلي كامل، وطيران شراعي بإمكانه إكمال مسارات الطيران المبرمجة مسبقا.

وفي داخل الطائرة حاضنة للأجهزة المتنوعة، منها كاميرا تلفزيونية ملونة تعمل نهارا، ومزودة بجهاز تقريب وجهاز تصوير حراري يزن نحو 1.7 كلغ.

وفي مقدمة الحاضنة كاميرا أخرى ملونة، للإرشاد وإيصال الصور أولا بأول، إضافة إلى وصلة إرسال بيانات يبلغ مداها من 100 كلم إلى 300 كلم.

آلية العمل

لا تتطلب عملية تجميع وتشغيل طائرات "لونا" المسيرة جهدا كبيرا، ولا عددا من الموظفين الخبراء في الطيران، كما أنها لا تحتاج إلى وسيلة نقل كبيرة، ويمكن التدرب على تشغيلها في فترات قصيرة.

وبإمكان طائرات "لونا" التحليق المستمر لمدة 12 ساعة، وذلك أقصى وقت لها، لأن زمن طيرانها المثالي يبلغ 8 ساعات، كما يمكنها إجراء استطلاعات لمسافات تزيد على 100 كلم، ويكون مركز الاستطلاع من محطات أرضية، كما يمكنها اعتراض الاتصالات أو تعطيلها، إضافة إلى توفير شبكة "إل تي إي" (LTE).

وتمتاز في أثناء عملها بالمرونة العالية، ومناسبتها للمحطات الأرضية المدمجة مع المركبات الصغيرة أو المقصورات القياسية، مما يسمح بالتنقل السريع وتغطية مجالات جغرافية كبيرة تتجاوز 30 ألف كلم مربع، وعلى ارتفاع يصل إلى 5 آلاف متر.

ويمكن إطلاق مسيرة "لونا" من أي مكان تقريبا، بواسطة المنجنيق، ويكون هبوطها بشكل مستقل باستخدام أنظمة تحديد المواقع.

وتتم عملية تقييم مسيرات "لونا" للبيانات التي تجمعها في استطلاعاتها بدعم من الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قدرتها على تحليل الطيف والاتصال بأجهزة الاستشعار.

ويسمح رابط البيانات الموجود في المنصة بنقل البيانات أولا بأول إلى محطة التحكم الأرضية، كما يمكنه تنفيذ مهام مستقلة تماما، من دون الحاجة إلى إرسال إشارات لاسلكية.

وفي حال وجود عطل أو فشل غير متوقع، تمتاز مسيرات لونا من طراز "إن جي" بخاصية الهبوط الآمن، ويكون عن طريق إطلاق مظلة عالية الأداء لإتمام عملية الهبوط، وطورت هذه الميزة وفقا لمعيار تطوير البرمجيات "دي أو-178" (DO-178)، ومعيار "دي أو-254" (DO-254) لتطوير الأجهزة، بالإضافة إلى معدات للإصلاح السريع.

تزويد أوكرانيا بطائرات لونا

أعلنت صحيفة ألمانية عن تسليم أوكرانيا نماذج من مخزون مسيرات "لونا" الدفاعية، كما تنوي شركة راينميتال للصناعات الدفاعية تسليم كييف الجيل الجديد مسيرات "لونا إن جي" بحلول نهاية عام 2023.

وتستفيد الشركة الألمانية من الوضع في أوكرانيا، بتوقعها ازدياد مبيعاتها السنوات القادمة، إذ تلقت زيادة في نسبة الطلبات تقدر بـ18% عام 2022.

وأضافت الشركة أن تزويد أوكرانيا بمسيرات "لونا" يأتي في إطار حزمة مساعدات شاملة تعهدت بها الحكومة الألمانية يوليو/تموز 2023.

وستشمل تلك الحزمة أيضا تسليم محطة تحكم أرضية، ومنجنيق إطلاق، ومركبات عسكرية، ومن المتوقع أن تعمل مسيرات "لونا" في كييف وتدعم عمليات الهجوم المضاد في الحرب الروسية على أوكرانيا.