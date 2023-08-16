تعد روسيا أكبر الدول، حيث تمتد رقعتها على مساحات شاسعة من الأرض عبر قارتي آسيا وأوروبا، بما يزيد على 17 مليون كيلومتر مربع، الأمر الذي هيّأ لها امتلاك خامس أطول خط ساحلي في العالم، بلغ طوله نحو 37 ألفا و653 كيلومترا.

وتطل روسيا على 12 بحرا تتصل بثلاثة محيطات، المحيط القطبي الشمالي والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي، كما تطل على بحر قزوين المغلق، وكذلك تتصل بسواحلها البحرية مجموعة كبيرة من الأنهار، وهذا الامتداد الواسع على المسطحات المائية البحرية والنهرية المفتوحة أتاح لها أن تحظى بقائمة طويلة من الموانئ، بلغت حوالي 67 موقعا.

ولهذه الموانئ دور فاعل في القطاعات التجارية والعسكرية ونقل الركاب، وتوفر حصة كبيرة من الدخل القومي الروسي، وتتوزع على 5 أحواض بحرية: الحوض الشمالي (القطب الشمالي)، وحوض المحيط الهادي، وحوض بحر البلطيق، وحوض البحر الأسود وبحر آزوف، وحوض بحر قزوين.





الأهمية

يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على التجارة الدولية، وتشكل حركة الشحن البحري نحو 60% من إجمالي حركة الشحن على النطاق الدولي لروسيا، والتي توفر جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لها.

والهدف الأساسي لمعظم موانئ روسيا الرئيسية هو خدمة التجارة الخارجية، ولها دور حيوي في الصادرات والواردات، ويشمل ذلك استيراد وتصدير البضائع، وبشكل أساسي الهيدروكربونات والمعادن والحبوب والأسمدة والفحم.

وفي الوقت نفسه، تدعم العديد من الموانئ في مناطق الشرق الأقصى والقطب الشمالي صناعة صيد الأسماك، وتخدم الموانئ في بحر قزوين والشرق الأقصى والمنطقة القطبية الشمالية الصناعات البحرية، أما الموانئ مثل "سانت بطرسبرغ" و"سوتشي" فهي نقاط اتصال بارزة لخطوط الرحلات البحرية، كما تعد بعض الموانئ قواعد عسكرية مهمة.

موانئ حوض القطب الشمالي

يبلغ طول الساحل الروسي الشمالي نحو 24 ألف كيلومتر تقريبا على طول المحيط المتجمد الشمالي والمياه فوق الدائرة القطبية الشمالية، ويمثل الساحل الروسي 53% من ساحل المحيط المتجمد الشمالي، ويطل على مجموعة من البحار، وهي بحر بارنتس، وبحر كارا، وبحر لابتيف، وبحر سيبيريا الشرقي، وبحر تشوكوتشي، والبحر الأبيض.

ويشتمل الساحل الشمالي للاتحاد الروسي على العديد من الموانئ، يقع بعضها على جسر القطب الشمالي، الذي يربط روسيا بأميركا الشمالية والشرق الأقصى، ويمتاز ميناء مورنانسك فقط بخلوه من الجليد طوال العام، في حين تعتمد الموانئ الأخرى على كاسحات الثلج في الشتاء، أو يقتصر عملها على شهور الصيف، كما أن العديد منها قد يتطلب عبور نهر طويل للوصول إليه.

ومن أشهر الموانئ الروسية في حوض القطب الشمالي:

مورمانسك

يقع شمالي غربي روسيا على ساحل خليج كولا جنوب بحر بارنتس، خارج الدائرة القطبية الشمالية، بني عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى، ثم في العهد السوفياتي طوّر قاعدة توريد وإصلاح للأسطول الشمالي.

ويعد الميناء أحد أكبر الموانئ الروسية من حيث حجم حركة البضائع، إذ يبقى خاليا من الجليد طوال السنة، مما يمنحه ميزة كبيرة عن الموانئ التي تتجمد في الشتاء، الأمر الذي يمنح شمال روسيا شريانا حيويا بشكل دائم، كما يحتفظ الميناء بأهميته كقاعدة لتطوير القطب الشمالي وبؤرة استيطانية للأسطول النووي الروسي.

ويتصل الميناء بسانت بطرسبرغ وبقية روسيا عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية والجوية، كما يشكّل جزءا مهما من شبكات التجارة البحرية العالمية، فهو يتصل بجسر القطب الشمالي، وبذلك يربط روسيا بأميركا الشمالية والشرق الأقصى.

وتضم الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي لخليج كولا أرصفة الميناء التجاري، بما في ذلك منطقة الركّاب وميناء الصيد وحوض إصلاح السفن وحوض بناء السفن ومحطة النفط، أما الساحل الشرقي فيضم عددا من محطات صيانة الأسطول والأسماك الصغيرة، وخلف خليج كولا للميناء عدة محطات مخصصة لرسو وإصلاح السفن.

ويشتمل على حوالي 100 مرسى، بطول إجمالي يزيد عن 10 كلم، ومنها ينقل الفحم والمعادن والأسمدة والمنتجات النفطية والنفط الخام والبضائع المبردة، وبلغ حجم الشحن عبر منشآتها 56 مليون طن متري من البضائع عام 2021.





كاندالاكشا

يقع على الشاطئ الشرقي لخليج لوبتشا في الجزء الشمالي الغربي من خليج كاندالاكشا في البحر الأبيض، ويمتاز بأنه صالح للملاحة على مدار السنة.

ويضم الميناء 5 أرصفة يبلغ طولها 600 متر، ويتم فيه التعامل مع مجموعة واسعة من الشحنات العامة والسائبة كالفحم والخردة المعدنية والحجر المسحوق ومركز خام الحديد والملح، والشحنات العامة للتجارة المنزلية التي يتم تسليمها إلى مناطق القطب الشمالي.

فيتينو

يقع في مستوطنة بيلو مور على شاطئ كارلسكي لخليج كاندالاكشا في البحر الأبيض، ومنذ عام 2001 يستعمل الميناء للملاحة على طوال السنة.

الميناء مزود بأربعة أرصفة بطول إجمالي يبلغ 512 مترا، ويستخدم بشكل أساسي لنقل الصادرات النفطية المنتجة في المصافي الروسية، ومكثفات الغاز.

أرخانغلسك

يقع على مصب نهر دفينا الشمالي بالقرب من ساحل البحر الأبيض، وهو أحد الموانئ الأوروبية في روسيا، والذي يتمتع بوصول غير مقيد إلى محيط العالم، كما يعد صالحا للملاحة على مدى العام، حتى في أيام الشتاء.

ويتم الشحن من الميناء إلى المناطق الشمالية والقطبية، مع مجموعة واسعة من البضائع تشمل السليلوز والكرتون والمعادن والأخشاب والحاويات والمعدات الثقيلة والبضائع السائبة والبضائع المبردة وشحنات النفط.

ناريان مار

يقع على بعد 110 كلم من مصب نهر بيتشورا، الذي يتدفق إلى خليج بيتشورا في بحر بارنتس، وهو صالح للملاحة من منتصف يونيو/حزيران حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ويمكن إطالة فترة الملاحة حتى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمساعدة كاسحات الجليد.

ويتم عبره نقل الأخشاب والفحم والمعادن والبضائع الإنشائية والسلع والحاويات والبضائع العامة والمنتجات النفطية.

فاراندي

يقع على شاطئ بحر بارنتس إلى الشرق من خليج فاراندي على مسافة 22.5 كلم من الشاطئ، وهو مخصص لتصدير النفط المنتج في شمال منطقة نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك نقل البضائع العامة في الصيف.

وقد تم تجهيز محطة تفريغ بحرية دائمة مقاومة للجليد، كما تم توصيل فرعين من خط الأنابيب تحت سطح البحر لنقل النفط من الخزانات البرية بالمحطة، وعلى الساحل الغربي لمضيق فاراندي توجد محطة شحن بجدار رسو بطول 200 متر.

ديكسون

يقع في الجزء الجنوبي الغربي من بحر كارا بالقرب من مصب نهر ينيسي، وتعتبر الملاحة الصيفية فيه ممكنة، وذلك من منتصف شهر أغسطس/آب حتى نهاية سبتمبر/أيلول، ويمكن التنقل في فصل الشتاء بمساعدة أسطول كاسحات الجليد.

وهدف الميناء هو تشجيع استقرار السكان في ديكسون، وخدمة البعثات والمحطات القطبية، بما يشمل عمليات الشحن والأخشاب والفحم والحصى والرمل والمنتجات النفطية.

وفي ميناء ديكسون 8 مراس، تقع على الرصيف الرئيسي في خليج بورتوفايا، وعلى جزيرتي ديكسون وكونوس.

تيكسي

يقع على الساحل الغربي لخليج تيكسي على بحر لابتيف بالقرب من دلتا نهر لينا، وهو صالح للملاحة من منتصف يوليو/تموز حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وخلال الملاحة الصيفية يتم تنفيذ عمليات نقل الركاب المحليين.

ويمتلك الميناء أكثر من 10 مراس بطول إجمالي يزيد عن 1.5 كلم، ويربط مطار تيكسي، المنطقة التي تعد معزولة، بأجزاء أخرى من روسيا، وتوفر الطرق الشتوية أيضا الوصول إلى المناطق القريبة منه.

وتشمل عمليات النقل الشحن للسكان المحليين والمناطق الحضرية القطبية الواقعة في الجزء الأوسط من القطب الشمالي ومنطقة ياكوتسك، وتضم الشحنات البضائع العامة والحاويات والفحم والأخشاب.

دودينكا

يقع على الشاطئ الأيمن لنهر ينسي، وهو صالح للملاحة على خلال السنة كلها، باستثناء فترة العطلات الربيعية، من نهاية مايو/أيار إلى نهاية يونيو/حزيران، وذلك عند غمر أرصفة الميناء البحري.

ويمتلك الميناء 9 أرصفة بطول إجمالي يزيد عن 1.7 كيلومتر، ويُستخدم لشحن الفحم وخام الحديد والمعادن غير الحديدية والبضائع العامة المحلية والمنتجات النفطية، والمدينة يخدمها مطار دودينكا وخط سكة حديد "نوريلسك".

بيفيك

يقع على خليج تشونسكايا في بحر سيبيريا الشرقي، وهو ميناء رئيسي على طريق بحر الشمال، ويعمل فقط خلال فترة الملاحة الصيفية من بداية يوليو/تموز حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ويمتلك 3 مراس بطول يبلغ حوالي 500 متر، ورصيفا إضافيا، وأهم البضائع التي يتم نقلها الفحم والمعدات الصناعية والمعادن والأخشاب والوقود السائل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى شحن الحاويات.





نوفي

يقع في شبه جزيرة يامال قبالة ساحل خليج أوب، وهو أحد أهم الموانئ على بحر كارا، ويعد أحد أكبر حقول النفط والغاز المتكثف الذي يتم تطويره في منطقة يامالو نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي.

أسس الميناء مؤقتا لتزويد السفن بالفحم على طول طريق بحر الشمال، ثم أصبح يعمل محطة نفطية، إضافة إلى الصناعة المتعلقة بالأسماك، ويغطيه الجليد من أكتوبر/تشرين الأول إلى يوليو/تموز.

أمديرما

يقع على شبه جزيرة أوجرا في الجزء الجنوبي من بحر كارا، ويعمل فقط خلال فترة الملاحة الصيفية من بداية شهر يونيو/حزيران حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

ويُستخدم لتزويد سفن الأسطول المحلي بالوقود، كما يُقدم خدمات في التعامل مع الشحنات المحلية العامة والسائبة، التي تتكون في الغالب من الفحم والمعادن وشحنات البناء والبضائع المبردة، وكذلك الوقود ومواد التشحيم.

موانئ حوض المحيط الهادي

تمتلك روسيا خطا ساحليا طويلا على المحيط الهادي، يشمل مناطق مناخية متعددة، من المناطق القطبية مرورا بالمناطق شبه القطبية الشمالية إلى المناطق المعتدلة، ويبلغ طول الساحل الذي يقع في أقصى الشرق أكثر من 4500 كيلومتر.

ويطل على 3 بحار هي بيرنغ وأخوتسك واليابان، التي تتصل بالمحيط الهادي، وقد أنشئ على سواحلها العديد من الموانئ المهمة التي ربطت روسيا بدول شرق آسيا، وأتاحت إقامة تبادلات تجارية ضخمة معها وحركة نقل وشحن كبيرة بينها، بالإضافة إلى استخدام بعض الموانئ للأغراض العسكرية ونقل الركاب والصيد.

ومن أبرز الموانئ الروسية على المحيط الهادي:

فلاديفوستوك

يقع على بحر اليابان بالقرب من الحدود اليابانية والصينية، يعد أكبر ميناء في روسيا على ساحل المحيط الهادي، وأفضل الموانئ المجهزة في الشرق الأقصى الروسي.

أنشئ عام 1862 موقعا وميناء عسكريا روسيا تحت اسم "فلاديفوستوك"، الذي يعني "حاكم الشرق"، وأصبح الميناء القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في الشرق، لذلك أغلقت مدينة فلاديفوستوك أمام جميع الأجانب من عام 1958 وحتى عام 1991.

وفي التسعينيات أصبحت المدينة الوجهة النهائية للسكك الحديدية العابرة لسيبيريا، وسُمح للأجانب بدخولها، ومنذ عام 2015 أصبح الميناء منطقة تجارة حرة، تتمتع بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في إجراءات الجمارك والتفتيش.

ويمتد الميناء على مساحة 55 هكتارا، ويشتمل على 15 رصيفا ومنطقة تخزين موحدة تبلغ 353 ألف كيلومتر مربع.

ونظرا لوقوع الميناء في الطرف الجنوبي الشرقي من روسيا، فإنه يتمتع بانفتاح كبير على الموانئ الشرق آسيوية، ويمثل مركزا مثاليا للنقل والتجارة مع كوريا واليابان والصين.

فوستوتشني

يقع في منطقة بريمورسكي على الساحل الجنوبي الشرقي لخليج ناخودكا في بحر اليابان، ويعد من أقدم الموانئ في روسيا، وهو ثالث أهم ميناء في البلاد من حيث حجم حركة الشحن.

ويعمل الميناء بمحطتين رئيسيتين، بسعة تبلغ 80 مليون طن متري عام 2020، ويتصل بنظام السكك الحديدية، ويعمل كبوابة لأسواق آسيا، وتبلغ نسبة التداول فيه مع اليابان وكوريا 60%.

وتشمل حركة الشحن بشكل أساسي الفحم والمعادن والسليلوز والكيماويات والحبوب والأخشاب.

بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي

يقع في شمال خليج أفاتشينسكايا على ساحل المحيط الهادي لشبه جزيرة كامتشاتسكي، وتضم حركة الشحن فيه البضائع العامة والسائبة والأخشاب والبضائع المبردة والحاويات والآلات والفحم والحبوب والحديد والأخشاب والخردة والسجاد.

ويحاط الميناء بالجليد من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو منتصف ديسمبر/كانون الأول حتى بداية مايو/أيار، ولكن كاسحات الجليد تعمل في الأشهر الشديدة، الأمر الذي يسهل الإبقاء على الميناء مفتوحا.

فانينو

يقع على أقصى الساحل الشرقي لروسيا على مضيق تارتاري، مقابل جزيرة سخالين، في خليج طبيعي على شكل هلال يبلغ طوله حوالي 8 كيلومترات، ويعتبر واحدا من أكبر 10 موانئ في روسيا، وهو أكبر ميناء في منطقة خاباروفسك، ويمكن الملاحة فيه خلال السنة كلها.

وتتعامل حركة الشحن فيه مع مجموعة واسعة من البضائع الصادرة والواردة، بما في ذلك البضائع العامة والحاويات والمنتجات المعدنية والأخشاب والزيوت السائبة والفحم.

ويتمتع الميناء بوصول مباشر إلى كل من سكة حديد بايكال-آمور والسكك الحديدية العابرة لسيبيريا.

كوزمينو

يقع على الساحل الجنوبي الغربي لخليج كوزمينو بالقرب من شرق ناخودكا، وقد تم إنشاؤه عام 2009، وهو نقطة النهاية لخط أنابيب المحيط الهادي للنفط الخام نحو أسواق آسيا.

ويحتوي على رصيفين رئيسيين، وتشمل بضائع الشحن البروبان والبيوتان والكيروسين والبنزين والأكسيد المذاب والغاز الكربوني.





ناخودكا

يقع في أقصى جنوبي شرقي روسيا على خليج ناخودكا قبالة بحر اليابان، ويعتبر منطقة اقتصادية حرة، ومركز تصدير مهما، وتتعامل حركة الشحن فيه مع البضائع العامة والسائبة ومنتجات المعادن والأخشاب والحبوب والفحم وسماد البوتاس ومواد البناء والإسمنت والنفط والمنتجات النفطية.

ويعد الميناء مركزا لأسطول صيد وعبّارة ركّاب إلى ميناء يوكوهاما باليابان، لذلك فهو يشتمل على محطة ركاب ومرفأ واسع لسفن الصيد، كما يحتوي على العديد من المحطات ذات الأرصفة التي يمكن أن تستوعب سفن المياه العميقة، وكذلك يضم مرافق تتعامل مع الفحم والأخشاب والحاويات.

موانئ حوض بحر البلطيق

ينتمي جزءان من المنطقة الساحلية لبحر البلطيق إلى الاتحاد الروسي، وهما منطقة كالينينغراد التي تبلغ 150 كلم، ومنطقة الخليج الشرقي لفنلندا والتي تصل إلى نحو 520 كلم، وقد أقيم على حوض بحر البلطيق عدد من الموانئ الروسية التي تمتاز بقربها من الموانئ الرئيسية في أوروبا.

ويضم حوض البلطيق موانئ روسية مهمة، أشهرها:

سانت بطرسبرغ

يقع على خليج نيفا على الجزء الشرقي من خليج فنلندا، وهو من الموانئ الرئيسية في روسيا، وأكبر ميناء في الشمال الغربي فيها، ويُعتبر بوابة لا غنى عنها للدول الإسكندنافية وأوروبا وما وراءهما، وهو مفتوح على مدى العام، ولكن بمساعدة كاسحات الجليد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار.

أنشئ الميناء عام 1869، وتمتد مساحته المائية على ما يقارب 164 كيلومترا مربعا، وتبلغ سعة الإرساء الإجمالية فيه أكثر من 30 كيلومترا، ويشمل ذلك الطاقة الاستيعابية لأكثر من 200 رصيف بأحجام مختلفة.

وتشمل عمليات الشحن المنتجات النفطية والمعادن والأخشاب والفحم والبضائع المبردة والبضائع العامة، كما يضم مرفأ ركاب يشمل أكثر من 10 أرصفة، مع محطتين رئيسيتين بطول 360 مترا.

والميناء مدعوم بالمرافق اللوجيستية، بما في ذلك محطات السكك الحديدية والطرق السريعة ومطار بولكوفو.

أوست لوغا

يقع على الساحل الشمالي الغربي لروسيا على بعد حوالي 130 كلم جنوب غرب سانت بطرسبرغ، هو من أحدث المنشآت في روسيا، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 2011، ويشتمل على 5 أرصفة رئيسية تعمل على مدى العام، وتستطيع التعامل مع أكثر من 30 سفينة في وقت واحد، مع مرافق رسو تزيد على 20 مترا.

وتشتمل حركة الشحن فيه على نقل الفحم والماشية والسوائل والبضائع العامة، وقد بلغ إجمالي عمليات الشحن 102.6 مليون طن متري عام 2020.

ويتصل الميناء بمحطة أوست لوغا للسكك الحديدية، والتي تحتوي على محطة خاصة للميناء.

بريمورسك

يقع على الساحل الشمالي لخليج فنلندا مقابل جزيرة بولشوي بيريسو فينتشر، أُنشئ عام 2001، وهو صالح للملاحة طوال السنة، وربما يحاط بالجليد في فصل الشتاء، فيتم الإخطار عن بداية ونهاية موسم الملاحة الجليدية من قبل إدارة الموانئ.

ويتميز بأنه من أفضل الموانئ الروسية من حيث الحجم، حيث تبلغ مساحته 5.4 كلم مربع، بالإضافة إلى 32 كيلومترا مربعا من حدود المياه داخل امتداده، ويحتوي على 6 أرصفة رئيسية، تمتد على طول 2.8 كلم.

ويضم محطة رئيسية لتصدير النفط، لذلك يبرز كأكبر مساهم في صادرات النفط في روسيا، ويتصل نطاق مناولة النفط الواسع بخط أنابيب البلطيق، بالإضافة إلى ذلك يضم الميناء محطة لعمليات تحميل الغاز.

كالينينغراد

يقع في أقصى غربي روسيا عند مصب نهر بريجيل، ويتصل بالبحر عبر قناة مورسكوي، وهو أقرب ميناء روسي إلى البر الرئيسي لأوروبا، ويقع بين بولندا وليتوانيا على ساحل بحر البلطيق، ويتم الاحتفاظ بالميناء مفتوحا طوال العام بواسطة كاسحات الجليد.

وقد تم إنشاء أول ميناء تجاري للمنطقة في القرن الـ14، وأثناء الحرب العالمية الثانية تعرض لأضرار جسيمة، لذلك بنت الحكومة السوفياتية ميناء جديدا، وأطلقت على المدينة التي كانت تعرف بمدينة كونيغسبرغ اسم "كالينينغراد".

ويتكون من 3 أحواض، هي ميناء فولنايا وميناء صناعي وميناء ليسنايا. وقد أصبح الميناء مركزا لصناعة صيد الأسماك، بالإضافة إلى حركة الشحن للمنتجات السمكية والمواد الغذائية والبضائع المعبأة في حاويات، وأيضا الأخشاب ولباب الحديد والمعادن والحبوب والفحم والزيت والأسمدة.

ويتميز بقربه من الموانئ الأوروبية الرئيسية الأخرى مثل كوبنهاغن وتالين وهلسنكي، مما يجعله فريدا بين الموانئ البحرية الغربية لروسيا، كما يمثل أهمية إستراتيجية كبيرة لروسيا؛ إذ يضم أسطول البلطيق الروسي.





موانئ حوض البحر الأسود وبحر آزوف

يبلغ طول ساحل البحر الأسود الروسي من مضيق كيرتش إلى نهر بسو حوالي 421 كيلومتر، بالإضافة إلى سواحل شبه جزيرة القرم التي يبلغ طولها حوالي 750 كيلومترا.

وتنتشر الموانئ على السواحل الروسية في البحر الأسود وبحر آزوف، وتشكل أهمية بالغة لروسيا، باعتبارها طريق عبور إلى المياه المفتوحة في الجنوب، ومركزا هاما للتجارة الدولية، وقاعدة عسكرية لحماية الأمن القومي.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على موانئها في البحر الأسود وبحر آزوف في تصدير الحبوب والنفط والغاز المسال وغيرها من البضائع إلى أنحاء العالم.

ومن أهم الموانئ الروسية على البحر الأسود:

نوفوروسيسك

يقع على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود في خليج نوفوروسيسك، ويعد أضخم ميناء تجاري روسي على البحر الأسود، فضلا عن كونه مركزا صناعيا ومحورا إستراتيجيا لقطاع النقل، وهو أحد أهم موانئ روسيا، حيث يتيح موقعه الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وحتى أميركا الجنوبية.

ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1829، وقد كان منذ ذلك الوقت مركزا للتجارة الدولية لروسيا، كما شكل واحدا من أول مرافق مناولة الأخشاب التي ظهرت عبر موانئ البحر الأسود.

ويعد الميناء من أكبر الموانئ على مستوى روسيا وأوروبا من حيث حجم حركة الشحن، إذ يبلغ حجم مبيعاته أكثر من 140 مليون طن من البضائع سنويا، ويمر عبره حوالي 20% من إجمالي حجم الواردات والصادرات المنقولة عن طريق الموانئ البحرية الروسية.

كما يشكل مركزا رئيسيا لتصدير الحبوب نظرا لقربه من أكبر مناطق إنتاج الحبوب في روسيا، التي تعتبر أكبر مُصدِّر للحبوب في العالم، وكذلك يُعتبر الميناء مركزا مهما لتصدير النفط وغيره من البضائع، ويضم حوضا لبناء السفن ومحطة لخطوط أنابيب النفط وقاعدة بحرية روسية مهمة.

سيفاستوبول

يقع في شبه جزيرة القرم على خليج سيفاستوبول في يوجنايا بوختا، وقد تأسست المدينة بمرسوم من الإمبراطورة الروسية كاترين عام 1783، وفي أوائل القرن الـ19 أصبح الميناء الرئيسي للإمبراطورية الروسية على البحر الأسود.

وقد كانت الأنشطة العسكرية ونقل الركاب حتى عام 1992 هي المسيطرة على الميناء، وفي عام 1996 فتح الميناء أمام حركة المرور الدولية.

ويعدّ الميناء مقر أكبر أسطول روسي ومركزا لنقل الركاب، حيث يستقبل حوالي مليون سائح كل عام، هذا بالإضافة إلى أنه محطة لتصدير البضائع المختلفة، بما في ذلك المعادن والأخشاب.

سوتشي

يقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود بين سوخومي وتوابسي، ويمثّل أحد الموانئ المهمة على البحر الأسود، وتعدّ سوتشي أكبر مدينة سياحية في المنطقة، ويُطلق عليها اسم "الريفيرا الروسية"، وقد اشتهرت باستضافتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، ويعود تاريخ الوجود الروسي على هذا الساحل إلى النصف الأول من القرن الـ19.

ويتكون الميناء من 15 رصيفا، ويتعامل مع مجموعة متنوعة من الشحنات، ولكنه يخدم بشكل أساسي حركة الركاب، بدلا من الأنشطة التجارية والصناعية. علاوة على ذلك، يُحظر على ناقلات النفط الدخول إليه، على عكس سفن الرحلات البحرية الكبيرة، التي تتوقف هناك بشكل منتظم.

توابسي

يقع على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود بين نهري توابسي وبوك، على بعد 75 كلم شمال غرب سوتشي، وهو ميناء نفطي رئيسي متصل عبر خط أنابيب إلى باكو وحقول نفط بحر قزوين الأخرى.

ويشتمل على 3 مناطق متخصصة، واحدة للبضائع الجافة وأخرى للزيوت السائبة وأيضا للركاب. كما توجد به منطقتان للرسو، وتشمل حركة الشحن النفط والمنتجات البترولية والفحم والسكر، ويبلغ حجم التداول ما يقرب من 20 مليون طن من البضائع.

غيلينجيك

يقع على ساحل خليج غيلينجيك على البحر الأسود، على بعد 177 كلم من جنوب غرب كراسنودار، وعلى بعد 43 كلم جنوب شرق نوفوروسيسك.

ويستخدم الميناء بشكل أساسي لسفن الركاب والسفن الشراعية واليخوت، وهو مفتوح 24 ساعة في اليوم على مدى العام.

روستوف

يقع على نهر الدون على بعد نحو 50 كيلومترا من مصبه في بحر آزوف، وهو ميناء نهري مفتوح من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ويمكن التنقل عبره طوال العام.

وتتعامل حركة الشحن في الميناء مع النفط والكيماويات والمعادن والأخشاب والألواح الصلبة والخشب والحبوب والملح والمنتجات الكيماوية والبضائع العامة والورق والأنابيب والخردة المعدنية.

تامان

يقع على مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتمد الميناء على البنية التحتية نفسها للطرق التي يستخدمها الجسر الذي تم تشييده عبر مضيق كيرتش، والذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

ويتعامل الميناء مع شحن النفط والمواد الكيميائية والبضائع السائبة وناقلات الغاز المسال، الذي يُصدَّر عبر الميناء بطاقة تبلغ 20 مليون طن سنويا.





موانئ حوض بحر قزوين

تمتلك روسيا في منطقة بحر قزوين الساحل الشمالي الغربي بين دلتا فولغا وسامور، ويبلغ حوالي 1500 كيلومتر، وبنيت عليه بعض الموانئ المهمة في المجال التجاري والعسكري ونقل الركاب، أبرزها:

محج قلعة

يقع على الساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين في جمهورية داغستان شمال القوقاز الروسي، وقد تم بناؤه في النصف الثاني من القرن الـ19، وهو ميناء كبير، يتكون من قسمين: مرفأ للبضائع الجافة، ومعبر للسكك الحديدية، مع ميناء صيد ومرفأ نفطي حديث عالي التقنية.

وتتركز حركة الشحن حول المنتجات النفطية والإنشاءات المعدنية والبضائع العامة والأخشاب، كما يتم التعامل مع شحنات الترانزيت من غرب أوروبا وآسيا الوسطى والهند ومناطق الخليج. بالإضافة إلى ذلك، تعد محج قلعة موطنا لإحدى قواعد أسطول بحر قزوين التابع للبحرية الروسية.

أستراخان

يقع عند مصب نهر الفولغا على قناة الفولغا-قزوين، وهو مركز نقل مهم، حيث يتقاطع عنده بحر قزوين والممرات المائية لنهر الفولغا، ويوجد في الميناء منطقتان للشحن: منطقة "المركز" ومنطقة "بيريفالوشنييس"، ويشتمل على محطة النفط في ألينكا وميناء أوليا البحري والعديد من المحطات الأخرى على طول النهر.

وفي فصل الشتاء يتجمد نهر الفولغا والمرافئ البحرية المجاورة له، وتتم الملاحة فيه من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، أما من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار فيتم نقل السفن من أستراخان إلى بحر قزوين بواسطة كاسحات الجليد.

ويتعامل الميناء مع شحن المعادن والمنتجات المعدنية والأخشاب المنشورة والأسمدة ومواد البناء والرافعات الثقيلة والمنتجات البترولية والحاويات، بالإضافة إلى حركة الركاب.