علي محمد الأمين زين سياسي نيجيري ولد عام 1965، ينتمي إلى قبيلة التبو المنتشرة بين دول ليبيا وتشاد ودول أفريقية أخرى، ويعد من كبار الاقتصاديين في النيجر وأفريقيا.

تولى حقيبة وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق مامادو تنجا، وعُيّن وزيرا في الحكومة التي عينها قادة الانقلاب الذي أطاح في 26 يوليو/تموز 2023 بالرئيس محمد بازوم، وقد شكّل حكومة مكونة من 21 وزيرا في التاسع من أغسطس/آب 2023.

المولد والنشأة

ولد علي محمد الأمين زين عام 1965 في منطقة ميريا التابعة لإقليم زندر، وهو أحد الأقاليم الثمانية المشكلة لدولة النيجر.

والده الحاج الأمين زين، ووالدته هي الحاجة خديجة الكبرى، كان والده من كبار تجار المنطقة، وتعرف أسرته بالغنى والتدين، لديه 6 إخوة وأخوات أشقاء و5 إخوة غير أشقاء من أبيه.

لقب في طفولته بـ"علي يارا"، واشتهر في شبابه بممارسة رياضة كرة السلة، ويقول جيرانه إنه معروف بدماثة خلقه والتزامه بتعاليم الدين الإسلامي مثلما عُرفت عائلته.

يمثل إقليم زندر -الذي ينتمي إليه علي محمد الأمين زين- منطقة إستراتيجية في النيجر، إذ تقع فيه محطة تكرير البترول والغاز التابعة للشركة الصينية النيجرية، والتي توفر حاجة الدولة من المحروقات.

الدراسة والتكوين

في طفولته ابتدأ دراسته في الكتاتيب القرآنية على عادة الأسر في النيجر، ثم درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة زندر، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية أمدو كورا داغا.

من الناحية الأكاديمية هو رجل اقتصاد، خريج المدرسة الوطنية للإدارة في العاصمة نيامي، ثم خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية بجامعتي مارسيليا وباريس-1 الفرنسيتين.

التجربة السياسية

إبان نظام الرئيس الراحل مامادو تنجا كان علي محمد الأمين زين أحد قادة حزب الحركة الوطنية لمجتمع التنمية، وهو الحزب الحاكم حينها.

ويتميز الحزب بوسطيته مع طغيان الجانب الاجتماعي على برامجه إبان الفترة التي تولى خلالها الحكم في عهد تنجا، ووجود علي محمد الأمين زين على رأس وزارة المالية.

ولأن علي زين شكل الذراع القوية لتنجا من الناحية الاقتصادية فقد تحفظ عليه قادة الانقلاب الذي أطاح عام 2010 بتنجا، ووضعوه في الإقامة الجبرية مع الدائرة المصغرة لرجال الرئيس المنقلب عليه.

الوظائف والمسؤوليات

عينه الرئيس الأسبق الراحل مامادو تنجا مديرا لمكتبه سنة 2001 ثم وزيرا للمالية سنة 2003، وقد بقي يشغل هذا المنصب إلى غاية 18 فبراير/شباط 2010، وهو تاريخ الانقلاب الذي قام به العسكر ضد تنجا بقيادة سالو دجيبو.

تولى علي محمد الأمين زين بعد ذلك منصب ممثل مقيم للبنك الأفريقي للتنمية في كل من الغابون وساحل العاج وتشاد.

تم تعيينه يوم السابع من أغسطس/آب 2023 وزيرا أول (رئيس الوزراء) من طرف المجلس العسكري المنقلب على نظام الرئيس محمد بازوم بتاريخ 26 يوليو/تموز 2023 وكُلّف بتشكيل حكومة جديدة، وقد شكل حكومة مكونة من 21 وزيرا يوم التاسع من أغسطس/آب 2023.