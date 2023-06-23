فرقة "بي تي إس" (BTS) -"بانغتان سونيوندان" سابقا- أشهر فرق البوب في كوريا الجنوبية. تتكون من سبعة أعضاء جمعتهم شركة "بيغ هيت للترفيه" (التي تغيرت إلى "هايب ليبيل")، وكانت انطلاقتهم يوم 13 يونيو/حزيران 2013 بألبوم "رائع جدا للمدرسة" (2 cool 4 school) ، وأطلقت على المعجبين بها لقب "جيش" (ARMY).

لاقت الفرقة رواجا عالميا بموسيقاها الفريدة التي أنتجها أعضاؤها الذين تميزوا بأدائهم المتزامن في الرقصات الجماعية، وخلال أربع سنوات وصلت أصداؤها إلى العالمية بعدما ترشحت لجائزة "غرامي"، حتى عُدت "أيقونة البوب في القرن الحادي والعشرين" محطمة عددا لا يحصى من الأرقام القياسية العالمية، وجامعة حشدا من الجمهور تخطى 90 ألفا في أحد عروضها المباشرة.

شاركت الفرقة في حملة الأمم المتحدة "تحدث بنفسك" (Speak youself)، وحصدت بسببها ملايين المعجبين، واشتهرت بأغانيها التي تعالج الاكتئاب وتقوّي الثقة بالنفس وتعزز حبّ الذات واحترامها وتعالج مشاكل الشباب في سنّ المدرسة، وأنتجت سلسلة ألبومات ترابطت قصصها وشكلت كل واحدة منها فترة يعيشها الإنسان.

بسبب التجنيد الإجباري للرجال في كوريا، أعلنت الفرقة في 15 يونيو/حزيران 2022 أن أعضاءها سيركزون على أعمالهم الفردية، بسبب ذهاب عدد منهم للتجنيد.

النشأة والتأسيس

تأسست الفرقة في بدايتها باسم "بانغتان" -ويعني بالكورية "فتيان ضد الرصاص"- يوم 13 يونيو/حزيران 2013 على يد شركة "بيغ هت"، وقدّمت أغنيتها الرئيسية "لا مزيد من الأحلام" (No More Dream) ضمن ألبومها الأول "رائع جدا للمدرسة"، وأطلقت على جماهيرها لقب "آرمي" والذي يعني "الجيش".

أنشئت الفرقة قبل انطلاقها بثلاث سنوات، ومرّت بمرحلة شاقة وتنافسية من الاختيار والتدريب، فمن بين 80 متدربا اختير سبعة أشخاص فقط كانوا هم أعضاء الفرقة، ثم تلقوا تدريبا ليكونوا نجوما، وشمل ذلك دروسا في الرقص والغناء والتمثيل والتدريب الإعلامي، وكانت أعمارهم عندئذ صغيرة، فمثلا كان "جونغ كوك" -أصغر عضو في الفرقة- يبلغ 14 عاما فقط، وقد ظهر للأضواء للمرة الأولى عندما بلغ 16 عاما.

وكان الاتجاه في البداية تكوين فرقة "هيب هوب" كورية، ترتكز على الراب، لكن بعد ذلك تغير الأمر إلى فريق يجمع بين الرقص والغناء.

الأعضاء

تتألف الفرقة من 7 أعضاء، هم: "آر إم" (RM)، و"جين" (Jin)، و"شوغا" (SUGA)، و"جيهوب" (J-Hope)، و"جيمين" (Jimin)، و"في" (V)، و"جونغ كوك" (Jungkook).

آر إم

واسمه الحقيقي كيم نامجون، وكان يعرف في بداية ترسيم الفرقة بـ"راب مونستر" (وحش الراب)، وغيّره لاحقا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم اختياره ليكون قائد الفرقة لأسبقيته. يعد مغني الراب الرئيسي فيها، وهو كاتب وملحن أيضا، وخلال مسيرته الفنية أنتج وشارك في تأليف أكثر من 160 أغنية.

ولد "آر إم" يوم 12 سبتمبر/أيلول 1994 في العاصمة الكورية سول، ثم انتقل للعيش في إلسان عندما كان في الرابعة من عمره.

حصل في اختبار الذكاء (IQ) على 148 نقطة، وكان من بين 1% من أفضل المتقدمين لامتحانات قبول الجامعات بكورية الجنوبية، وقد تخصص في الهندسة الإلكترونية بجامعة سايبر العالمية، ثم درس "اللغات" في نيوزلندا لأربعة أشهر عام 2006.

كانت شركة بيغ هيت قد بدأت تشكيل الفرقة عام 2010، لكنها لم تصرّح بذلك حتى عام 2013 بسبب التغيير المستمر للأعضاء، وكان آر إم الوحيد الذي استمر من التشكيلة الأصلية، وفي 17 مارس/آذار 2015 أطلق ألبومه الفردي الأول.

جين

واسمه الكامل كيم سوكجين، وهو مغنٍ فرعي في الفرقة ووجه رئيسي، حيث إن من ثقافة البوب الكورية أن تختار الفرقة أوسم أعضائها ليمثلها. جنّد رسميا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجيش.

ولد جين في 4 ديسمبر/كانون الأول 1992 في أنيانغ الكورية، وانتقل للعيش مع عائلته في غواتشون عندما بلغ العام. كان من المفترض أن يصبح ممثلا، لذا رفض عرضا من شركة ترفيه عندما كان في المرحلة الثانوية، لكنه غير رأيه فيما بعد ليكون مغنيا وانضم إلى "بيغ هيت" في وهو في الحادية والعشرين من العمر.

تخصص في الأفلام في جامعة كونكوك، وحصل فيها على درجتي البكالوريوس والماجستير. ساهم في كتابة ثلاث أغان فردية: "مستيقظ" عام 2016، و"إبيفان" عام 2016، و"القمر" عام 2020، وهو يتكلم الإنجليزية واليابانية بطلاقة، فضلا عن لغته الأم.

شوغا

واسمه الحقيقي مين يونغي، وهو مغني راب رئيسي في فرقته، وكاتب وملحن شارك في تأليف وإنتاج أكثر من 120 أغنية. اسمه المستعار "هداف" مختصر من (Shooting Guard)، أخذه من موقعه في فريق كرة السلة بمدرسته، وقد اختار اسما آخر ليقدم فيه ألبوماته الفردية هو "أوغست دي".

ولد في 9 مارس/آذار 1993 بمدينة دايغو الكورية، وكان متعلقا بالموسيقى منذ صغره، لكن عائلته رفضت عمله في هذا المجال فهرب من المنزل وتقدّم إلى شركة بيغ هيت ليكون منتج أغانٍ، ثم درس الفنون الليبرالية بجامعة سايبر العالمية، وهو يتكلم الإنجليزية واليابانية فضلا عن لغته الأم.

فاز عام 2017 بجائزة لإنتاجه أغنية بالشراكة مع المغنية سوران، وأصبح عضوا دائما في جمعية حقوق طبع ونشر الموسيقى الكورية.

جيهوب

اسمه الحقيقي جونغ هوسوك، وهو الراقص الرئيسي في الفرقة، ومغن فرعي، اختار اسم هوب (الأمل) ليمثل مسيرته الفنية، لأنه يريد أن يكون مصدرا للأمل لمعجبيه. ساهم في تأليف وإنتاج أكثر من 110 أغان.

ولد في 18 فبراير/شباط 1994 بمدينة غوانغ جو الكورية، ودرس مراحله الأساسية فيها، وكان من أفضل راقصي الشوارع في مسقط رأسه، ثم درس البث والترفيه في جامعة سايبر العالمية، وهو يتحدث اليابانية والصينية والإنجليزية فضلا عن لغته الأم.

حصل على جائزة الشعبية في المسابقة التي أجرتها شركة "جيه واي بي" (JYP Entertainment)، وفي 2 مارس/آذار 2018 أصدر شريط أغانيه الأول بعنوان "عالم الأمل".

بدأ ظهوره الفردي الرسمي أول مرة يوم 15 يوليو/تموز 2022 بألبوم "جاك في الصندوق".

جيمين

اسمه الكامل بارك جيمين، وهو راقص ومغن رئيسي في الفرقة، بدأ تعلم وامتهان الرقص منذ صغره، وهو آخر من انضم للفريق.

ولد في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1995 بمدينة بوسان الكورية، وفي مرحلته الإعدادية التحق بأكاديمية لتعليم الرقص وكان الأفضل فيها، وتدرب هناك على رقص "البوبنغ واللوكنغ" (popping and locking).

درس في مدرسة بوسان الثانوية للفنون، واختص بأسلوب الرقص المعاصر، ثم تخصص في المسرح والسينما بجامعة سايبر العالمية، وهو يتحدث اليابانية والإنجليزية فضلا عن لغته الأم.

في

اسمه الحقيقي كيم تايهيونغ، وهو مغنٍ فرعي ووجه رسمي للفرقة. اختير في المركز الأول ضمن أفضل 100 وجه وسيم عام 2017، ويعد دخوله الفرقة مجرد صدفة، فقد ذهب إلى تجارب الأداء داعما لأحد أصدقائه، لكنه دعي للمحاولة فتخطى الاختبار بنجاح عكس صديقه الذي لم يحالفه الحظ.

ولد في 30 ديسمبر/كانون الأول 1995 بدايغو، ثم انتقل إلى جيوشانغ وعاش معظم حياته هناك قبل أن يستقر في سول.

درس في مدرسة الفنون الكورية، ثم تخصص في البث والترفيه بجامعة سايبر العالمية، ومثّل في مسلسل "هوارانغ" التاريخي إلى جانب كبار الممثلين الكوريين عام 2017. يتحدث اليابانية بطلاقة بالإضافة إلى الإنجليزية.

جونغ كوك

اسمه الكامل جيون جونغ كوك، وهو أصغر أعضاء الفرقة لذا يطلق عليه "الماكني" وتعني "الأصغر". يعدّ مغنيا وراقصا رئيسيا في الفرقة ومغني راب فرعي، وقبل دخوله "بيغ هيت للترفيه" قدّمت له 8 شركات عروضا للانضمام إليها.

ولد في 1 سبتمبر/أيلول 1997 بمدينة بوسان الكورية، ودرس الثانوية في مدرسة سول للفنون المسرحية، ثم أكمل تعليمه الجامعي في سايبر العالمية، وهو يتحدث الإنجليزية واليابانية.

حصل على المركز الأول لأكثر وجه وسيم عام 2019 في "تي سي كاندلر"، وأدى في افتتاحية كأس العالم قطر 2022 أغنية "الحالمون" مع الفنان القطري فهد الكبيسي.

أهم محطات "بي تي إس"

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013: حازت جائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز ميلون الموسيقية بكوريا الجنوبية.

حازت جائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز ميلون الموسيقية بكوريا الجنوبية. 29 مارس/آذار 2014: أدت أول حفل موسيقي لنادي معجبيها في سول.

أدت أول حفل موسيقي لنادي معجبيها في سول. 14 يونيو/تموز 2014: أدت أول حفل موسيقي لها في لوس أنجلوس.

أدت أول حفل موسيقي لها في لوس أنجلوس. 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: قامت بأول جولة موسيقية في القارة الآسيوية.

قامت بأول جولة موسيقية في القارة الآسيوية. 15 مايو/أيار 2015: فازت أغنية "أحتاجك" (I Need you) بالمركز الأول في برنامج "ذا شو" (The show) الذي يقدم عروضا موسيقية أسبوعية في كورية الجنوبية.

البوابة نحو أميركا

شكّلت الفرقة بنجاحاتها وعالميتها بوابة لنشر ثقافة "الهاليو" وأغاني البوب الكورية، مما فتح مجالا لانخراط الموسيقى الكورية وثقافتها لتصبح ذات شعبية كبيرة تبلورت عام 2017، ومن بعدها اشتهرت فرق أخرى مثل الفرقة النسائية "بلاك بينك"، ومن أبرز إنجازات هذه الفترة:

30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015: دخلت الفرقة لأول مرة قائمة "بيلبورد 200" في المركز 171، بألبومها "أجمل ذكرى في الحياة 2".

دخلت الفرقة لأول مرة قائمة "بيلبورد 200" في المركز 171، بألبومها "أجمل ذكرى في الحياة 2". 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016: حصل ألبوم "أجنحة" (Wings) على المرتبة 26 في "بيلبورد 200″، وكان وقتئذ أعلى مركز يحصل عليه فنان كوري.

حصل ألبوم "أجنحة" (Wings) على المرتبة 26 في "بيلبورد 200″، وكان وقتئذ أعلى مركز يحصل عليه فنان كوري. 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016: تصدرت "بي تي إس" قائمة "الشعبية 50" في بيلبورد لـ210 أسابيع متتالية، وبقيت في مركزها إلى حين إلغاء القائمة أول عام 2020.

تصدرت "بي تي إس" قائمة "الشعبية 50" في بيلبورد لـ210 أسابيع متتالية، وبقيت في مركزها إلى حين إلغاء القائمة أول عام 2020. 18 سبتمبر/أيلول 2017: كسرت الفرقة رقمها السابق وحطت في المركز 7 في "بيلبورد 200″، لتكون أول فرقة كوري ضمن المراكز العشرة الأولى.

كسرت الفرقة رقمها السابق وحطت في المركز 7 في "بيلبورد 200″، لتكون أول فرقة كوري ضمن المراكز العشرة الأولى. 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017: تعاونت اليونيسيف مع "بي تي إس" وأطلقتا حملة "أحب نفسك".

تعاونت اليونيسيف مع "بي تي إس" وأطلقتا حملة "أحب نفسك". 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: أدت الفرقة لأول مرة في "إيه إم إيه" خلال حفل توزيع جوائز أميركي كبير، لتكون أول فرقة كورية تؤدي فيه.

أدت الفرقة لأول مرة في "إيه إم إيه" خلال حفل توزيع جوائز أميركي كبير، لتكون أول فرقة كورية تؤدي فيه. 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: تعاونت مع الأميركي ستيف أوكي في إعادة إنتاج أغنية "مايك دروب" (Mic drop)، وحطما أرقاما قياسية.

تعاونت مع الأميركي ستيف أوكي في إعادة إنتاج أغنية "مايك دروب" (Mic drop)، وحطما أرقاما قياسية. 30 مايو/أيار 2018: حصلت على المركز الأول في قائمة "فناني المئة" بمخططات بيلبورد، وهو أول مركز يحصل عليه فنان كوري.

"بي تي إس" إلى العالمية

24 أغسطس/آب 2018: حصل الفيديو الرئيسي لألبوم "أحب نفسك.. الإجابة" على أعلى المشاهدات في تاريخ يوتيوب خلال أول 24 ساعة، إذ حقق 45 مليون مشاهدة.

حصل الفيديو الرئيسي لألبوم "أحب نفسك.. الإجابة" على أعلى المشاهدات في تاريخ يوتيوب خلال أول 24 ساعة، إذ حقق 45 مليون مشاهدة. 6 سبتمبر/أيلول 2018: تعاونت مع نيكي ميناج وحطما أرقاما قياسية.

تعاونت مع نيكي ميناج وحطما أرقاما قياسية. 24 سبتمبر/أيلول 2018: زارت الأمم المتحدة وألقت كلمة في الجمعية العامة لإطلاق حملة "جيل غير محدود" (Generation Unlimited).

زارت الأمم المتحدة وألقت كلمة في الجمعية العامة لإطلاق حملة "جيل غير محدود" (Generation Unlimited). 1 ديسمبر/كانون الأول 2018 : حصلت على 7 جوائز في حفل توزيع جوائز ميلون الموسيقية.

: حصلت على 7 جوائز في حفل توزيع جوائز ميلون الموسيقية. 30 نوفمبر/أيلول 2019: فازت بثماني جوائز في حفل "إم إم إيه"، بما فيها جائزة "أول كيل" (all kill) الشهيرة. وبحصولها على كل الجوائز الرئيسية حطمت رقما قياسيا كأول فنان عالمي يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق.

فازت بثماني جوائز في حفل "إم إم إيه"، بما فيها جائزة "أول كيل" (all kill) الشهيرة. وبحصولها على كل الجوائز الرئيسية حطمت رقما قياسيا كأول فنان عالمي يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق. 6 يونيو/حزيران 2020: تبرعت الفرقة مع شركتها بمليون دولار أميركي لصلاح حركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter).

تبرعت الفرقة مع شركتها بمليون دولار أميركي لصلاح حركة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter). 14 يونيو/حزيران 2020: قدّمت حفلا موسيقيا افتراضيا خلال جائحة كورونا.

قدّمت حفلا موسيقيا افتراضيا خلال جائحة كورونا. 21 أغسطس/آب 2020: أنتجت أول أغنية باللغة الإنجليزية، وهي "ديناميت"، لتصبح أول أغنية فردية تحصد المركز الأول في "هوت 100" (hot 100) في بيلبورد، ثم أنتجت بالإنجليزية أغنية "زبدة" عام 2021، ثم أغنية "إذن للرقص" في العام نفسه.

أنتجت أول أغنية باللغة الإنجليزية، وهي "ديناميت"، لتصبح أول أغنية فردية تحصد المركز الأول في "هوت 100" (hot 100) في بيلبورد، ثم أنتجت بالإنجليزية أغنية "زبدة" عام 2021، ثم أغنية "إذن للرقص" في العام نفسه. 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: رشّحت لجائزة "غرامي 63" لأفضل فريق بوب لأول مرة في مسيرتها.

رشّحت لجائزة "غرامي 63" لأفضل فريق بوب لأول مرة في مسيرتها. 31 مايو/أيار 2022: زارت البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن ومناقشة قضية جرائم "كراهية الآسيويين" في أميركا أثناء الجائحة.

زارت البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن ومناقشة قضية جرائم "كراهية الآسيويين" في أميركا أثناء الجائحة. 14 يونيو/حزيران 2022: أعلنت تركيز أعضائها على الأعمال الفردية والتجنيد الإلزامي.

أعلنت تركيز أعضائها على الأعمال الفردية والتجنيد الإلزامي. ديسمبر/كانون الأول 2022: أطلقت بالتعاون مع شركة هيونداي أغنية "سيأتي" (Yet To Come) المخصصة لكأس العالم لكرة القدم في قطر.

الألبومات

أصدرت الفرقة عدة ألبومات جماعية، هي:

الألبوم الأول "رائع جدا للمدرسة" (2 cool 4 school)، عام 2013. الألبوم الأول المصغر "أوه! هل أنت متأخر أيضا؟" (O!RUL8,2?)، في 11 سبتمبر/أيلول 2013. الألبوم الثاني المصغر "سكول لوف أفير" (Skool Luv Affair)، 12 فبراير/شباط 2014. أول ألبوم مطول "الظلام والبرية" (DARK & WILD)، 20 أغسطس/آب 2014. ثالث ألبوم مصغر "أجمل ذكرى في الحياة 1" (The most beautiful moment in life pt.1)، في 29 أبريل/نيسان 2015. رابع ألبوم مصغر "أجمل ذكرى في الحياة 2" (The most beautiful moment in life pt.2)، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. أول ألبوم مميز "أجمل ذكرى في الحياة: شباب للأبد" (The most beautiful moment in life: young forever)، عام 2016. ثاني ألبوم مطول "أجنحة" (Wings)، عام 2016. ثاني ألبوم مميز "أنت لا تسير وحيدا أبدا" (You never walk alone)، عام 2017. خامس ألبوم مصغر "أحب نفسك.. لها" (Love yourself: HER)، عام 2017. ثالث ألبوم مطول "أحب نفسك.. دموع" (Love yourself: TEAR)، عام 2018. ألبوم مجمع "أحب نفسك.. الجواب" (Love Yourself: Answer)، عام 2018. سادس ألبوم مصغر "خريطة الروح.. شخصية" (Mao of soul: Presona)، عام 2019. رابع ألبوم مطول "خريطة الروح..7" (Mao of soul: 7)، عام 2020. ألبوم رقمي "ديناميت" (Dynamite)، عام 2020. ألبوم "كن" (BE)، عام 2020. الألبوم الرقمي الثاني "زبدة" (Butter)، في 21 مايو/أبريل 2021. ألبوم "زبدة" (Butter)، في 9 يوليو/تموز 2021. ألبوم "صامد" (PRROF) الذي استلهم من إحدى أغانيهم "نحن ضد الرصاص" (We`re Bulletproof)، عام 2022.



الجوائز والإنجازات

حصدت الفرقة منذ انطلاقها عدة جوائز محلية وعالمية، أبرزها: