لاعبة التنس أنس جابر.. "وزيرة السعادة" التونسية

أنس جابر يلقبها التونسيون ومتابعوها عامة بـ"وزيرة السعادة" وأحيانا "المرأة الحديدية"، لاعبة تونسية محترفة في رياضة التنس، تمكنت في يونيو/حزيران 2011 من أن تصبح أول امرأة عربية تفوز بدوري رولان غاروس في فئة الشابات، لتنطلق بهذا التتويج في مسيرة رياضية متميزة جعلتها مصدر فخر للتونسيين ورفعت خلالها راية بلادها في محافل دولية.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفي إنجاز غير مسبوق على الصعيد العربي حسمت أنس جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد تأهلها إلى الدور نصف النهائي في بطولة إنديان ويلز الدولية.

المولد والنشأة

ولدت أنس جابر في 28 أغسطس/آب 1994 بمدينة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير في الساحل التونسي، والدها يدعى رضا جابر ووالدتها سميرة، لها شقيقان تكبرهما وهما حاتم ومروان، وأخت كبرى تدعى ياسمين.

شجّع الوالدان أطفالهما على ممارسة ما أمكن من الأنشطة خارج المدرسة في سن مبكرة، مثل الرياضة والموسيقى والسباحة والرقص، لقناعتهما بأن التوازن الذهني والجسماني للطفل يتطلب صقل وتطوير المهارات داخل وخارج أسوار المدارس.

وفي سن الثالثة كانت ترافق والدتها الشغوفة برياضة التنس في مباريات ودية تجمعها بصديقاتها، وكانت أنس تلتقط الكرات، وبمرور الزمن بدأت تتابع وتفهم قواعد اللعبة وطرق تسجيل النقاط، فتعلقت شيئا فشيئا بعالم الكرة الصفراء.

وأنس جابر متزوجة من اللاعب التونسي للمبارزة بالسيف كريم كمون الذي يعمل معدا بدنيا لها.

التأهيل الرياضي

في سنة 1999 وقبل بلوغها السادسة من العمر بدأت أنس جابر التمرن في مركز النهوض برياضة التنس، والذي اتخذ من المدرسة الابتدائية بمحافظة سوسة مقرا له، ولكن طاقته الاستيعابية المحدودة دفعتها إلى التمرن في ملاعب فنادق ونزل مدينة المنستير وسوسة.

لم تنتظر "وزيرة السعادة" المستقبلية طويلا، فببلوغها سن السادسة دخلت غمار المنافسات في البطولات المحلية لكرة التنس في صنف الأطفال دون السابعة، واستطاعت إحراز مراتب متقدمة ضمن منافسات جمعتها بفتيات أكبر سنا.

وعام 2008 -أي في سن 12 عاما- شاركت أنس في دورة "الدوقات الصغار" التي أقيمت بمدينة ديجون الفرنسية، وتمكنت من الفوز بلقب الدورة.

ولصعوبة التوفيق بين الدراسة والرياضة في مسقط رأسها بمدينة قصر هلال تراجع نسق التدريب، مما حدا بعائلتها وبناء على نصيحة مدربها آنذاك نبيل مليكة إلى تسجيلها في المعهد الرياضي "بيار دو كوبرتان" بتونس العاصمة.

ومعهد "بيار دو كوبرتان" هو مركز مخصص للرياضيين والرياضيات رفيعي المستوى، ويتم فيه تنظيم مواعيد الدراسة والحصص بما يتلاءم مع أوقات التدريبات.

وقد مكنها انتقالها للعيش في العاصمة ومزاولة تعليمها في المعهد الرياضي بالعاصمة تونس من استعادة توازنها من جديد، لتنطلق بذلك مسيرتها الرياضية الفريدة في التنس.

التتويجات

سنة 2008 فازت أنس جابر بلقب دورة "الدوقات الصغار".

في يونيو/حزيران 2011 أصبحت أول امرأة عربية تفوز بدورة "رولان غاروس" في فئة الشابات.

في 20 يونيو/حزيران 2021 حققت البطلة التونسية -التي كانت مصنفة 24 عالميا آنذاك- إنجازا تاريخيا بفوزها بلقب بطولة برمنغهام البريطانية للتنس، وهو أول تتويج لها في مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 فازت ببطولة أبو ظبي الاستعراضية للتنس.

في السابع من مايو/أيار 2022 توجت بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها في الدور النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا بمجموعتين لواحدة.

في 19 يونيو/حزيران 2022 توجت أنس جابر بلقب بطولة برلين للتنس بعد انسحاب منافستها السويسرية بيلندا بنشيتش في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

في أبريل/نيسان 2023 توجت بطلة لدورة تشارلستون بعد فوزها على السويسرية بيلندا بنشيتش.

أدوار نهائية

الحديث فقط عن تتويجات أنس جابر لا يمكنه أن يمنح فكرة شاملة عن مسيرتها، حيث إن اللاعبة وصلت خلال مشاركاتها المتعددة للعب الأدوار النهائية، ثم حصلت على مرتبة الوصافة في بطولات عالمية عدة.

في يونيو/حزيران 2010 لعبت الدور النهائي لرولان غاروس في صنف الشابات، وحصلت على الوصافة أمام اللاعبة الأوكرانية إلينا زفيتولينا.

في مايو/أيار 2012 واجهت أنس جابر اللاعبة البولونية ساندرا زانيفسكا في الدور النهائي لدورة "نانا تروفي" التي أجريت في تونس.

في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وصلت إلى الدور النهائي في موسكو، وواجهت الروسية داريا كازاتكينا واحتلت المركز الثاني.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لعبت المباراة النهائية في دورة شيكاغو ضد الإسبانية غاربين موغوروزا.

في 2021 وصلت إلى الدور النهائي ضمن المنافسات الثنائية في دورة برمنغهام.

في الثامن من أبريل/نيسان 2022 حجزت مقعدها في نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة أمام السويسرية بيلندا بنشيتش.

في 14 مايو/أيار 2022 تأهلت البطلة التونسية إلى نهائي دورة روما للألف نقطة.

في السابع من يوليو/تموز 2022 تأهلت نجمة التنس التونسية أنس جابر -التي أصبحت آنذاك مصنفة ثانية عالميا- إلى نهائي دوري ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول 2022 أصبحت أول لاعبة أفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة (US Open) آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

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