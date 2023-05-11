فؤاد أوقطاي، المولود عام 1964 وسط تركيا، سياسي وأكاديمي وأول نائب لرئيس الجمهورية التركية بعد تحولها إلى النظام الرئاسي عام 2018، وكان قد شغل قبل ذلك مناصب حكومية مختلفة.

المولد والنشأة

ولد أوقطاي عام 1964 في قضاء تشيكيرك، بولاية يوزغات الواقعة في وسط البلاد.

الدراسة والتكوين العلمي

تخرج في قسم إدارة الأعمال بجامعة تشوكوروفا، في مدينة أضنة عام 1985، وعمل باحثا مشاركا ومحاضرا فيها.

نال شهادة الماجستير في هندسة التصنيع وإدارة الأعمال عام 1990، من جامعة "وين ستيت" بمدينة ديترويت، مركز صناعة السيارات بولاية ميشيغان الأميركية.

حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها في مجال هندسة الصناعات، وبات متخصصا في صناعة السيارات والطيران.

الوظائف والمسؤوليات

طوال فترة إقامته في الولايات المتحدة، قدم خدمات استشارية في إدارة العمليات للعديد من الشركات، وأدار العديد من المشاريع ولا سيما في مجال صناعة السيارات.

عمل لصالح شركات مثل فورد وجنرال موتورز، كما عمل على تطوير المنتجات ومشاريع الإنتاج الخالي من الهدر.

وفي بداية العقد الأول من الألفية الثانية، تخصص في إدارة الأزمات، وبعد عودته إلى تركيا شغل منصب نائب رئيس قسم إدارة الأعمال في جامعة "بي كنت" بالعاصمة التركية أنقرة، ثم شغل منصب رئيس القسم ذاته.

وخلال الفترة ما بين 2008 و2012، تولى أوقطاي منصب نائب المدير العام لقسم التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق وتخطيط الإنتاج وتقنيات المعلومات في الخطوط الجوية التركية.

وبصفته مسؤولا عن العديد من المشاريع التنموية التي كانت تقوم عليها الخطوط التركية، فقد شغل أيضا عضوية إدارة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، ومجالس الأعمال التركية الإنجليزية، والتركية الألمانية، والتركية الإسبانية.

ثم عمل عضوا في مجلس إدارة شركة الصناعات الجوية التركية (TAI)، ونائبا لرئيس شركة الاتصالات التركية "ترك تليكوم" (Türk Telekom).

وفي ختام مشواره المهني في إدارة الأعمال، شغل أوقطاي في الفترة من 2 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 19 يونيو/حزيران 2016، منصب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التي كانت تابعة آنذاك لرئاسة الوزراء التركية.

التجربة السياسية

بعد تعيين بن علي يلدرم رئيسا لوزراء تركيا، عين أوقطاي في منصب وكيل رئاسة الوزراء بين 19 يونيو/حزيران 2016 إلى 9 يوليو/تموز 2018.

وفي 9 يوليو/تموز 2018، عينه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نائبا له، وذلك في أول تشكيل وزاري لأردوغان عقب انتخابات عام 2018 التي فاز فيها بتجديد رئاسته للبلاد، ليكون أوقطاي بذلك أول نائب للرئيس في عهد النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ إثر تلك الانتخابات.

ومنذ دخوله دهاليز الدولة، عرف الرجل بتحديثه للمؤسسات البيروقراطية ومواءمتها مع التقدم الرقمي والتكنولوجي.

عمل أوقطاي على التنسيق بين المؤسسات البيروقراطية المختلفة التي شاركت في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي داخل الأراضي السورية، خاصة عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".