حزب تركي حديث النشأة، أسسه منشقون عن حزب الشعب الجمهوري عام 2021، أبرزهم المرشح السابق في انتخابات الرئاسة عام 2018 محرم إنجه. يقدم الحزب نفسه بوصفه حزبا معارضا لكل من الحكومة والمعارضة الرئيسية في البلاد في آن معا.

النشأة والتأسيس

تأسس حزب البلد بقيادة القائد السابق والمنشق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه يوم 17 مايو/أيار 2021 بعدما عقد مؤتمره التأسيسي على مدى 3 أيام من 25 حتى 29 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، وذلك في ولاية نوشهير بمشاركة 82 شخصا، وهو المؤتمر الذي أقر فيه ميثاق الحزب.

يعد الحزب امتدادا لحركة البلد التي أطلقها إنجه في الرابع من سبتمبر/أيلول 2020 احتجاجا على ما قال إنه "غياب للمعارضة داخل المعارضة".

الفكر والأيديولوجيا

من الناحية الأيديولوجية، لم يبتعد حزب البلد كثيرا عن حزب الشعب الجمهوري، فهو ينتمي إلى ما يعرف بـ"الفكر الكمالي" (نسبة إلى كمال أتاتورك)، إلا أنه يميل إلى اليمين القومي أكثر من القيادة الحالية لحزب الشعب التي تنتمي إلى يسار الوسط.

يعرّف حزب البلد نفسه، بحسب ميثاق التأسيس، بأنه حزب "جمهوري ديمقراطي حديث مبني على مبادئ وثورات أتاتورك"، ويهدف إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات والمساواة والحرية والعمل والسلام الاجتماعي والرفاهية، والتوزيع العادل للثروات والتنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة.

أما من الناحية السياسية، فيعدّ الحزب نفسه تيارا ثالثا بين تيار الحكم، وعلى رأسه حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وبين المعارضة التقليدية لا سيما حزب الشعب الجمهوري الذي انشق عنه.

ويكرر زعيم حزب البلد محرم إنجه باستمرار تعهده بتخليص تركيا من كل من الحكومة والمعارضة معا.

وكان إنجه قد أبدى مواقف مؤيدة لوجهة نظر الحكومة التركية فيما يتعلق بمحاربة تنظيم فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

أبرز المحطات

– التأسيس

استقال محرم إنجه من حزب الشعب الجمهوري بتاريخ الثامن من فبراير/شباط 2021، وبدأ بعد ذلك رسميا إجراءات تأسيس حزب سياسي، وقدّم إخطار التأسيس لوزارة الداخلية يوم 17 مايو/أيار من العام نفسه، وانتُخب في اليوم التالي رئيسا للحزب الجديد.

شارك في تأسيس الحزب 3 نواب عن حزب الشعب الجمهوري، هم محمد علي شلبي النائب عن إزمير، وأوزجان أوزل النائب عن يالوا، وحسين عوني أكسوي النائب عن كارابوك، بعد استقالاتهم من حزب الشعب.

– استقالات

استقال شلبي يوم 25 فبراير/شباط 2022 بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحزب وغياب التشاور. وفي 20 يونيو/حزيران 2022، شهد الحزب موجة استقالات هي الكبرى، حيث أعلن 28 عضوا مؤسسا للحزب الاستقالة منه، مع بقاء عام واحد تقريبا من انتخابات 2023، وعاد معظم المستقيلين إلى حزب الشعب الجمهوري.

– التحالف مع حزب الظفر

أعلن حزب البلد في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن الاتفاق على تشكيل تحالف سياسي مع 3 أحزاب معارضة أخرى، أهمها حزب الظفر القومي الذي يتزعمه أوميت أوزداغ المعادي للاجئين، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.

لكن الحزب انسحب لاحقًا في الرابع من مارس/آذار 2023 من التحالف، الذي كان في طور التشكيل، من دون إبداء أسباب محددة.

– الترشح للرئاسة

في منتصف مارس/آذار 2023 أعلن محرم إنجه أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية يوم 14 مايو/أيار 2023، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في الـ27 من الشهر نفسه قبول ترشحه بعد تمكنه من جمع 100 ألف توكيل، ليتنافس مع 3 مرشحين آخرين، هم: الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح الطاولة السداسية وتحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.