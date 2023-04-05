محمد الكحلاوي مطرب وممثل وملحن ومنشد ديني مصري، يعد واحدا من أشهر من مدحوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- في عصره، فعرف بلقب "مداح الرسول".

انتقل من حياة الطرب والتمثيل والإنتاج إلى عالم الغناء الديني في الجزء الثاني من حياته، وتفرغ للمديح النبوي ولم يغن سواه واشتهر به حتى لقبه البعض بـ"شيخ المداحين".

مثّل الغناء الديني حوالي نصف إنتاجه الفني، وبلغت ألحانه أكثر من 600 لحن من مجمل إنتاجه الذي قارب 1200 لحن، وبقيت أغانيه راسخة يستعيدها المستمعون في المناسبات الدينية، وعدّت أغنية "لأجل النبي" من العلامات المؤثرة في تاريخ الأغنية الدينية الشعبية البسيطة.

المولد والنشأة

ولد الكحلاوي -واسمه محمد مرسي عبد اللطيف حسين- في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1912 في منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

توفيت والدته أثناء ولادته، وفي عامه الثاني توفي والده، تناقلته العائلة بينها إلى أن بلغ 3 سنوات، فاستقر مع خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي في حي باب الشعرية الشعبي بالقاهرة.

ترجع أصول والده إلى قبيلة الحويطات العربية، وتنتمي والدته إلى عائلة الأكاحل الثرية.

عشق الكحلاوي في طفولته الغناء وكرة القدم، وأصبح كابتن نادي "السكة الحديد"، كما كان من مشجعي ناديي الزمالك والترسانة، ويرتبط بصداقات مع كثير من نجوم الكرة ولازمهم في كثير من سفرياتهم.

وفي الـ29 من عمره تزوج بفتاة من أصول تركية وأنجبا 7 أبناء (5 بنات وولدان)، أكبرهم عبلة أستاذة الفقه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر.

وثاني أولاده أحمد منشد يسعى حاليا لتأسيس متحف يضم أوسمة وملابس وصور والده النادرة، ويعمل على إحياء تراث أناشيده الدينية من خلال الفرقة القومية التابعة لوزارة الثقافة.

وعرف الكحلاوي بأنه كان رجلا صارما، إذ وصف أبناؤه شخصيته بأنها متشابهة جدا مع شخصية "سي السيد" في بعض الطباع.

الدراسة والحياة المهنية

بدأ الطفل الكحلاوي دراسته الأولية في مدرسة فرنسية للراهبات في باب الشعرية بالقاهرة، درس فيها 5 سنوات، وقبل إنهاء مرحلته التعليمية تشاجر مع أحد زملائه فقرر عدم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.

وفي السادسة من عمره حفظ القرآن وأصول التجويد في جامع سيدي الشعراني، ثم ألحقه خاله بالتعليم الديني الأزهري باقتراح من الشيخ حسن عبد الوهاب الشقيق الأكبر للموسيقار محمد عبد الوهاب، لكنه لم يحصل على شهادة العالمية الأزهرية.

أتقن خلال هذه المرحلة من دراسته اللغة العربية وضبط مخارج الحروف، واستوعب النصوص العربية والشعر العربي، وهو ما مكنه من إلقاء الشعر والقصائد والمدائح النبوية.

عمل الكحلاوي موظفا في السكك الحديدية، ثم ترك وظيفته والتحق بفرقة عكاشة، ومنها بدأت مسيرته الغنائية.

وعمل بالإذاعة منذ نشأتها عام 1934، وأنشأ شركة أفلام الكحلاوي، ثم بعد ذلك أفلام القبيلة للإنتاج الفني.

وفي عام 1945 كان أول نقيب للموسيقيين، وبعد سنتين تنازل عنها للموسيقار محمد عبد الوهاب.

البدايات الفنية

برزت الموهبة الفنية للطفل محمد منذ صغره، إذ كان يذهب مع خاله إلى الأفراح وحفلات السمر، فتعلق بالغناء وأحب الموسيقى، لكنه لم يستطع أن يبقي الغناء مجرد هواية، فبدأ في غناء المواويل الشعبية، وأخذ لقب خاله "الكحلاوي"، والذي كان يرفض أن يسلك ابن شقيقته نفس طريقه.

ودأب على حضور كواليس حفلات الفرق المسرحية والموسيقية العريقة، والتي كانت تقام كل يوم خميس في حديقة الأزبكية.

وفي الـ12 من عمره بدأ مسيرته الفنية على مسرح فرقة عكاشة، إذ كان يظهر على المسرح صامتا ضمن مجموعة "الكومبارس" مقابل أداء "قرش صاغ" لمدير المسرح آنذاك.

وجاءت الصدفة حين تغيب مطرب الفرقة في إحدى المسرحيات فرشحه زملاؤه ليكون بديلا له، فغنى موال "سبع سواقي بتنعي"، وتفاجأ بتجاوب الجمهور مع أدائه، ويحكى أن ذلك أفزعه ففر هاربا إلى الشارع، وأعاده صاحب الفرقة زكي عكاشة وضمه إلى كورال فرقته.

كانت هذه المسرحية هي البداية الفعلية للكحلاوي مطربا، ووجد كنزه في صوته المتفرد، وامتلك القدرة والموهبة لأداء الأغاني الشعبية والفلكلورية، وبرع في غناء المواويل، فقدم العديد منها بمختلف الأشكال والأنواع، وكان أشهرها موال "الصبر".

سافر الكحلاوي مع الفرقة إلى الشام لإحياء عدد من الحفلات دون علم خاله الذي كان لا يريد له العمل في الفن، بل التفرغ للمعهد الأزهري، لكنه هرب ولم يعد مع الفرقة بعد انتهاء جولتهم الفنية، وعاش في الشام لمدة 8 سنوات أمضاها في تعلم الأشكال المختلفة للموسيقى العربية، وأتقن اللهجة البدوية وإيقاعاتها وغناء المواويل.

عاد بعد ذلك إلى مصر شابا في العشرين من عمره محملا بثقافة موسيقية وحوالي 25 ألف جنيه، وتلك كانت ثروة ضخمة في بداية الثلاثينيات، فساعدته في دخول عالم الإنتاج السينمائي.

ألوان غنائية متنوعة

اتجه الفنان الشاب إلى الغناء البدوي الذي تعلمه أثناء سفره وبرع في أدائه وتلحينه، وشكّل بصحبة الشاعر الشعبي بيرم التونسي ثنائيا، فقدما العديد من الأعمال البدوية، وأنتجت شركته حوالي 400 أغنية.

ثم بدأ لونا غنائيا شعبيا، وغنى فيه 300 أغنية بنوتة موسيقية وبمصاحبة فرقة موسيقية كاملة لأول مرة في تاريخ الغناء الشعبي.

وفي حرب فلسطين عام 1948 أنشد العديد من الأغاني الوطنية بأكثر من لهجة عربية، مثل "على النجدة هيا يا رجال"، و"وين يا عرب"، و"يا بن الخطاب يا عمر"، و"يا أمة الإسلام"، و"العبور العظيم" وغيرها.

وكان الكحلاوي رائدا من رواد التلحين في عصره، فلحن كل أغانيه ما عدا لحنين، واحد لحنه له صديقه زكريا أحمد لأغنية "خلي السيف يجول"، وأعاد تلحينه في ما بعد، والآخر أغنية "بسكتلة"، ولحنه محمد عبد الوهاب في أحد أفلامه.

ولحن أيضا للعديد من مطربي عصره، ومنهم نور الهدى ونجاح سلام وحورية حسن ومها صبري وشريفة ماهر، وغيرهم من نجوم الطرب.

وكان لحنه هو اللحن الافتتاحي والختامي لإذاعة صوت العرب عام 1934، كما كانت تذاع أغنيته "يا أمة الإسلام يا أمة القرآن" على مدار اليوم، وكان هو المطرب الوحيد الذي خصصت له الإذاعة نصف ساعة يوميا.

التجربة السينمائية

في عام 1935 اتجه محمد الكحلاوي إلى التمثيل، وكان نجما في أول أفلامه "عنتر أفندي" الذي وضع ألحانه رغم أنه لم يظهر إلا في مشاهد معدودة.

ومنذ اللحظة الأولى كان صاحب لحنه، فحملت أغنياته اسمه، وأصبح المخرجون يطلبونه، لأن الأغنية في الأفلام كانت آنذاك بمثابة طرفة لا بد من وجودها.

ثم أنشأ شركة إنتاج سينمائي باسم "أفلام القبيلة" تخصصت في الأفلام العربية البدوية، فأنتجت ما يقارب 15 فيلما مثّل في العديد منها إلى جانب تأليفه قصص وسيناريوهات عدة أفلام.

عمل الكحلاوي في السينما المصرية ابتداء من فيلم "رابحة"، وانطلق من عام 1940 في المشاركة بوضع الموسيقى والألحان لأفلام مثل "حبابة"، و"حياة الظلام"، و"على مسرح الحياة"، و"مصنع الزوجات"، ولحن وغنى موالا في فيلم "سي عمر".

وقدم خلال 10 سنوات أفلاما مهمة في تاريخ السينما المصرية والعربية بعيدا عن الاقتباس من النصوص والمسرحيات والروايات الأجنبية المترجمة بلغت 33 عملا بين البطولة ووضع الألحان والموسيقى، واعتزل السينما بعد فيلمه "بنت البادية" عام 1958.

ومن أبرزه أعماله الفنية "أحكام العرب"، و"يوم في العالي"، و"أسير العيون"، و"الزلة الكبرى"، و"بحبح في بغداد"، و"عريس من إسطنبول"، وأشهرها فيلم "كابتن مصر"، وهو أول فيلم عن كرة القدم في السينما المصرية.

وقام في مسيرته الفنية بجولات عربية شملت دول الشام والعراق وتونس الجزائر والمغرب، كما زار 5 دول أوروبية (اليونان، إيطاليا، سويسرا، فرنسا، إنجلترا).

مداح الرسول

في أوج شهرته هجر الكحلاوي عوامته الشهيرة على النيل، والتي كان يقيم فيها حفلاته، وبدأ مرحلة جديدة من حياته الفنية بعد تدينه، وانتقل إلى عالم الغناء الديني، وتفرغ لهذا اللون من الغناء والتلحين منذ عام 1951.

ويعود هذا التحول إلى رؤيا في منامه جعلته يترك الشهرة والأضواء ويتفرغ للمديح النبوي فقط، كما كشفت ابنته عبلة الكحلاوي.

وقالت إن والدها أصيب بمرض في أحباله الصوتية فقد إثره صوته لفترة حتى رأى في منامه أن شخصا يوقظه ويخبره بأنه سيتعافى، لكنه لن يغني إلا في مدح رسول الله.

ولما استيقظ عاد إليه صوته، فقرر أن يعيش ما تبقى من حياته مداحا للرسول، وسجل تلك الرؤيا في أغنيته الشهيرة "حب الرسول يابا دوبني دوب".

ومن أروع ألحانه الدينية في تلك الفترة "ملحمة الرسول" التي غناها بصوته، وقدمها التلفزيون المصري عام 1963، وفي عام 1964 قدمها ضمن فعاليات مؤتمر علماء المسلمين في القاهرة، فأطلق عليه شيخ الجامع الأزهر حينها لقب "مداح الرسول".

استطاع شيخ المداحين أن يضع لهذا الشكل الغنائي أسسا وقواعد محددة، فحوّله من التواشيح والأناشيد إلى الغناء بتوزيع موسيقي ولحن وفرقة كاملة.

قدّم الكحلاوي مئات الأغنيات توزعت بين الإنشاد والغناء والسير والملاحم، منها "مدد يا نبي"، و"قاصدك وأنوي أتوب"، و"لأجل النبي"، و"يا قلبي صل على النبي"، وغيرها.

ومثلت مرحلته الأخيرة في الغناء الديني قرابة نصف إنتاجه الفني، إذ لحن أكثر من 600 أغنية دينية من أصل 1200 عمل له.

ودخل خلال هذه الفترة مرحلة الزهد في حياته، فهجر عمارته الفاخرة في حي الزمالك، وسكن في استراحة مسجد بناه عام 1949 بمنطقة البساتين في حي الإمام الشافعي، وبنى إلى جانبه مدفنا له.

وحكى ابنه أحمد الحكلاوي أن والدته كانت هي المستمع الأول لمدائح والده، وكانت دموعها تسيل تأثرا عندما تسمع منه أغنيته الجديدة فيستبشر خيرا، ويقول "طالما بكيت يا أم الصابرين فالأغنية إذن ستعجب الناس".

وعرف عن شيخ المداحين أنه كان يعطي سائقه إجازة، ويقود بنفسه السيارة في سفريات الإجازة، وطوال الطريق يردد مدائحه النبوية وتشاركه أسرته الغناء.

أغنية كل المناسبات الدينية

من أهم وأشهر ما أنشد الكحلاوي أغنية "عليك سلام الله" التي يذيعها التلفزيون المصري بشكل دائم، ثم أغنيته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم "لأجل النبي.. تقبل صلاتي على النبي"، والتي كانت وما زالت تتردد على ألسنة الملايين في العالمين العربي والإسلامي، وظلت تذاع لسنوات عديدة.

واشتهرت الأغنية في عامي 1953 و1954، حيث كان إنتاج الإذاعة المصرية للمدائح النبوية مرتفعا، وما زال كثير من المنشدين يتغنون بها حتى الآن.

والأغنية مع لحنها الروحاني الذي وضعه الكحلاوي نفسه من مقام الصبا واستلهمه من إيقاعات حلقات الذكر استحوذت على وجدان الكثيرين وعشقوا سماعها لأبعادها الدينية وأيضا لجانبها الموسيقي الذي يجمع بين العمق والسلاسة والبساطة البدوية.

وأعاد المطرب المصري محمد ثروت تقديمها بمباركة من الكحلاوي قبل وفاته، مع بعض التغيير عن الأصل.

قالوا عنه

قال عنه الكاتب والناقد الفني جليل البنداري "الأحداث طورت أخلاقه وتصرفاته وصداقاته، كما طورت ألحانه وأغانيه ومواويله من عشق الجسد إلى عشق الروح، ومن الغزل في النساء إلى مدح الرسول والتقرب لأهل البيت".

وقال ابنه أحمد الكحلاوي "والدي محمد الكحلاوي شيخ المداحين هو أول من ردد الأغاني العربية البدوية المستمدة من ضمير الشعب العربي، وطور ألحانه من عشق الخيال إلى عشق الحقيقة إلى مدح الرسول".

وعنه قال رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ياسر صادق "يظل اسم محمد الكحلاوي شيخ المداحين وصوت العاشقين قرينا بالسمو في مديح النبي الكريم"، وأضاف "يظل مشروعه الفني صامدا قائما بدوره ووظيفته متحديا النسيان ومتغيرات الزمان".

وقال عنه الدكتور زكي مبارك في كتابه "المدائح النبوية" "كان أشهر المداحين في أيامي محمد الكحلاوي الذي أطلق عليه لقب مداح الرسول، وكان -رحمه الله- لطيف المعشر، وكان عذب الصوت عميق الشعور صادق الانفعال".

وقال عنه الكاتب والأديب المصري أحمد القرملاوي "صار اسمه علامة لا يستطيع العابرون من طريق المديح النبوي إلا أن يتوقفوا أمامها ويتأملوها طويلا".

كما قال عنه زياد عساف الباحث في السينما والموسيقى إنه "ظاهرة تستحق التوقف عندها، حيث حاول أن يوظف الفن لترسيخ القيم الإنسانية والدينية لدى المشاهد والمستمع العربي، ويعتبر من المطربين الأوائل ممن تغنوا بحب ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام".

الجوائز والتكريمات

جائزة التمثيل عن دوره في فيلم "الزلة الكبرى".

جائزة أحسن منشد في العالم العربي من ملك المغرب محمد الخامس.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية عام 1967.

درع تكريم وشهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية ضمن برنامج احتفاء مصر وتكريمها للرواد الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، عام 2021.

إهداء أحمد الكحلاوي بعض مقتنيات والده إلى وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ومنها آخر عباءة ارتداها، ومسبحة ظل يستخدمها 40 عاما.

كتاب "محمد الكحلاوي.. قيثارة التائبين"، تأليف ابنه أحمد الكحلاوي، وتناول فيه السيرة الذاتية والفنية لوالده.

إنشاء فرقة الإنشاد الديني للأطفال، وهي أول كورال يقوم بإحياء تراث الفنان محمد الكحلاوي.

الوفاة

توفي محمد الكحلاوي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1982 عن عمر ناهز 70 عاما، ودفن في مدفن المسجد الذي بناه بمنطقة الإمام الشافعي.