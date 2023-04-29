شاعر عصامي تونسي، لقّب بـ"شاعر الوطنية"، و"شاعر الحرية". قارع الاستعمار والأنظمة السياسية بسلاح الكلمة، وبث من خلالها تعبيره عن حبه لشعبه وغيرته على وطنه المستباح من الاستعمار الفرنسي آنذاك، وعايش جل تقلبات النظام السياسي البورقيبي، الذي تولى السلطة بعد استقلال البلاد في 1956.

اعتُبرت حياة منوّر صمادح مرآة عاكسة لمختلف التقلبات التي هزت البلاد، في مراحل مختلفة من تاريخها، وحاول المستعمر الفرنسي من خلال سجنه مصادرة صوته الذي كان يشحذ همة الشعب، ودعم بورقيبة قبل الاستقلال لكن شرطة النظام لاحقته، وضيقت عليه عندما بدأ في انتقاد سياساته.

المولد والنشأة

ولد منوّر صمادح في السابع من سبتمبر/أيلول 1931، بمدينة نفطة بالجنوب التونسي.

وكان والده إبراهيم صمادح قد درس بجامع الزيتونة في تونس، ثم في الجزائر وجامعة القرويين في فاس، وتخرج في جامع الأزهر في مصر، واختص بعلوم الفقه والتوحيد، وكانت أمه المتأثرة بوالده تنظم الشعر أيضا.

أنجب والداه بنتا و3 أبناء شعراء وكتّاب أوسطهم منوّر، والآخران الشاعر محمد العربي صمادح والكاتب عبد الرحيم صمادح.

الدراسة والتكوين

نصيب منوّر صمادح من التعليم كان شبه منعدم، إذ لم تتجاوز دراسته صفوف المدرسة القرآنية في نفطة بمحافظة توزر جنوب تونس.

ولما توفي الشيخ إبراهيم صمادح سنة 1941 كان عمر منوّر 10 سنوات، الأمر الذي أوقف دراسته لأن العائلة لم تكن قادرة على الإنفاق على كلّ الأطفال.

واضطر منوّر في تلك الظروف للعمل بائعا متجولا، بعد أن باعت الأسرة جل المكتبة الضخمة التي خلّفها الأب، ولم يتبق لها مورد للرزق.

وفي سنة 1944، قصد الشاب خاله محمد الناصر الحشّاني، الذي كان يشتغل خبازا في قرية سيدي عمر بوحجلة في محافظة القيروان، وامتهن معه صناعة الخبز ليكسب قوته.

وكان خاله ميالا إلى مجالسة مثقفي القرية، ما أتاح لمنور صمادح فرصة التردد على هذه المجالس والمشاركة في الأحاديث الأدبية والسياسية.

وفي عام 1946 أصبح العمل لا يدر على منور وخاله إلا النزر القليل من المال، فاضطرا إلى الانتقال إلى قرية سيدي علي بن نصر الله ثم إلى حاجب العيون.

لكن ذلك لم يجعلهما في مأمن من الفقر والبؤس، فتوجها إلى مدينة مكثر في الشمال الغربي التونسي، حيث تحسنت أحوالهما قليلا.

التجربة الشعرية

في فترة تنقله رفقة خاله في ربوع تونس، أحب منوّر الشعر ومطالعة الصحف وانخرط في المنظمة الكشفية، فساعده ذلك على حفظ الأناشيد وأيقظ إحساسه الوطني.

ونظم منوّر أول قصيدة له بتشجيع من خاله، وعنوانها "ابتسم يا شعب"، ونشرت بجريدة الحرية، وفي غضون سنة ألقى قصيدة "نار القول" أمام الزعيم الحبيب بورقيبة بعد عودته من الشرق.

كان صمادح -عند إلقائه القصيدة- يرتدي زيّ الخبّازين، ما أثار إعجاب الزعيم بورقيبة آنذاك، فأوصى بتشجيعه على الدراسة بجامع الزيتونة.

وكانت تلك لحظة فارقة في حياة الخبّاز الفصيح، ومنذ ذلك الوقت أصبح بورقيبة لا يشرع في إلقاء خطاباته؛ إلا بعد أن يقدم منوّر صمادح قصيدة للجمهور، تهيّئه نفسيا لسماع خطابات بورقيبة الحماسية.

وفي تونس التقى الأديب والصحفي زين العابدين السنوسي صاحب "مطبعة العرب"، الذي شجعه بنشر بعض قصائده في صحيفة تونس، ثم انتدبه مراسلا ومحصلا لعائدات الصحف في مناطق الشمال الغربي.

وأقام منوّر في نزل شعبي رخيص جدا (نزل العيّاشي) وسط العاصمة، مما أتاح له التردد على المعهد الرشيدي للموسيقى، والمشاركة في الحلقات الأدبية التي مكنته من التعرف على ثلة من المثقفين والأدباء، أمثال عبد الرزاق كرباكة ومصطفى خريّف ومحمد العربي الكبادي.

ولما انتقل زين العابدين السنوسي إلى مدينة حلق الوادي الساحلية بالعاصمة، رافقه منوّر الذي اكتشف في مكتبته الثريّة الكثير من مؤلّفات أبي القاسم الشابي والطاهر الحدّاد وميخائيل نعيمة وإيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران وأحمد شوقي وغيرهم.

وطفق ينهل من مؤلفاتهم، لكنه لم يلبث أن رجع إلى العمل مع خاله الذي استقر في قرية البقالطة صانعا للفطائر.

وكتب في ذلك:

دعوني وشأني يا رهاف المشاعر ولا تقرؤوا لي اليوم لست بشاعر

فإني كرهت الشعر حتى تركته وهاجرته واخترت بيع الفطائر

وبحر قصيدي من زيوت قليتها وأجود شعري من عجين الفطائر

وكم من قصيد لا يساوي فطيرة رميت به أرضا كعقب سجائر

والتحق منوّر بأسرته التي انتقلت إلى قرية لمطة، ونظم هناك قصيدة مطولة بعنوان "الفردوس المغتصب"، أهداها إلى الزعيم الحبيب بورقيبة.

ثمّ رحل إلى قابس حيث عمل خياطا، وعاد بعدها إلى تونس وعمل في صحف مختلفة منها "الأخبار" و"الزيتونة" و"البلاغ" و"الأسبوع"، وبدأ ينشر قصائده على صفحات صحف "النهضة" و"الزهرة".

وكانت قصائده الحماسية توزع على الشعب بطريقة سرية، وناضل بحماسة في صفوف الحزب الدستوري قبل الاستقلال، وزار روسيا وسمرقند وبخارى وضريح الشاعر عمر الخيام.

وعُرف عنه تعاطفه مع جميع الحركات التحررية والثورية في العالم، ولا سيما الثورة الفلسطينية، وكذلك مناهضته قمع الشعوب.

وتغنى بالثورة الفيتنامية وببطلها "هو شي منه" وبحركة "لوثر كينغ" زعيم السود في أميركا، كما تغنى بالثورة الليبية في قصيدة "ثورة الرمال" وبالثورة الإريترية، وجمع قصائده التي نظمها حول الثورة في ديوان "نسر ونصر".

وعام 1952 تأسست "رابطة القلم الجديد"، التي كانت تضم الأدباء الشبان الذين يعملون على إثراء الحركة الأدبية والوطنية في المغرب العربي.

وكان منور صمادح ضمن مؤسسيها وعُيّن كاتبا عاما لها، كما عُيّن مع الأعضاء التونسيين أعضاء من الجزائر منهم الجنيدي خليفة، الذي كتب فيما بعد مقدمة لديوان منور صمادح "سلام على الجزائر"، ومنهم أيضا الأديب الأخضر السائحي.

وفي عام 1953 نشر صمادح مجموعة جديدة بعنوان "الشهداء"، خلّد فيها عددا من المحطات التاريخية الوطنية، كحوادث الزلاج والتاسع من أبريل/نيسان 1938، واغتيال الزعيمين فرحات حشّاد والهادي شاكر، ومحنة المنصف الباي الذي خلعه المستعمر الفرنسي ونفاه إلى الصحراء الجزائرية، وندّد بهجوم جيش الاحتلال الوحشي على بلدة تازركة.

وتوّج صمادح نشاطه في "رابطة القلم الجديد" بإصدار ديوان "فجر الحياة" عام 1955، ومنعت السلطات الاستعمارية نشره بأمر من الجنرال "دو لاتور".

وأُوقف صمادح لفترة وجيزة إيقافا تحفظيا، إلا أن ذلك لم يثن عزم الشاعر الذي أصدر في السنة نفسها عملا نثريا شعريا بعنوان "حرب على الجوع"، كتب مقدّمته أحمد بن صالح، الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك.

وتضمن العمل عددا من المقالات الاجتماعية والسياسية القصيرة، وقصيدة بعنوان "الثورة" ألقاها يوم تدشين مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وقصيدتين أخريين تلوح فيهما نزعته الوطنية الاشتراكية.

وفي سنة 1956 أصدر مجموعة أخرى بعنوان "صراع"، أهداها إلى ملك المغرب محمد الخامس وتوجه بمعظم قصائدها إلى الزعيم الحبيب بورقيبة، وفيها أكد مرة أخرى توجهه الاشتراكي.

وكان مهتما بالموسيقى والغناء، ومارسهما تأليفا وتلحينا وأداء، مخصصا لذلك ديوان "أدب وطرب"، لذلك دُعي بعد الاستقلال للعمل في الإذاعة، وعُيّن ضمن اللجنة المكلفة بالمراقبة الأدبية للبرامج، وأعد مجموعة من البرامج منها "محكمة الأغاني" الذي تناول فيه نقد الفن والموسيقى.

وشارك سنة 1965 في المؤتمر الخامس للأدباء العرب في بغداد، حيث ألقى قصيدة "على ظهر الأسد" ومحاضرة "الغزو الفكري".

ضد بورقيبة

عُرف صمادح بنزعته الاشتراكية القومية العروبية، ورغم دعمه لبورقيبة خلال فترة ما قبل الاستقلال؛ إلا أن سياسات الحزب الحاكم، وعلى رأسه بورقيبة إبان الاستقلال، وخاصة خياراته تجاه الفرنسيين والأميركيين، جعلت صمادح يراجع مواقفه، خاصة مع تنامي نفوذ الحزب الحاكم وتتالي المحاكمات السياسية التي عرفتها البلاد.

واهتزت الصورة البراقة للزعيم عند الشاعر وتغيرت بالتالي نظرته إليه، ما جعله لا يقبل بالواقع السياسي، ونظم قصائد ساخرة من الرئيس بورقيبة، وهو في أوج قوته، ووصفه في جرأة نادرة بـ"التمساح والجلاد والسجان"، ونحو ذلك من النعوت المذمومة والانتقادات اللاذعة.

وتأزمت إثر ذلك العلاقة بين الشاعر والسلطة، خاصة بعد نظم منوّر قصيدة "عهدي به جدا فكان مزاحا"، والتي يقول فيها عن بورقيبة:

عهدي به جدا فكان مزاحا بدأ الضحية وانتهى سفاحا

من حرر الأجساد من أصفادها عقل العقول وكبل الأرواحا

كان السجين فصار سجانا لها يا من رأى سمكا غدا تمساحا

وفي سنة 1967 بدأت المتابعات الأمنية ضد الشاعر، واستدعي لإدارة الأمن للاستنطاق والضغط عليه لتغيير مواقفه، والكف عن نقد السلطة والرئيس، فكان لهذا التغير في المعاملة الأثر النفسي العميق عليه، ولم يتقبل الأمر وساءت حالته وبدأت مظاهر الانهيار العصبي تبدو عليه.

وأصبح صمادح يتصور أنه مراقب وملاحق، فأخذ يرتاب من الناس حتى من أهله، وانقطع عن الأكل وغلب عليه الهزال، فعملت عائلته على إدخاله مستشفى الأمراض العقلية في منوبة رغم امتناعه.

وتكررت الاستنطاقات الأمنية ضده دون أن تعرف عائلته والمقربون منه حقيقة ما حصل له خلال جلسات الاستنطاق المتتالية في وزارة الداخلية التونسية، وما قد يكون أوصله لحالة الاضطراب العقلي.

وتأزمت حالته النفسية، فتوجه إلى الجزائر وقضى سنتين، اشتغل خلالها صحفيا في الإذاعة الجزائرية وجريدة الشعب وقام بعدة أنشطة أدبية.

وعاد من الجزائر سنة 1969، لكن حالته الصحية انتكست من جديد، مما استوجب إيواءه بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الثاني 1969، كتب وهو على فراش المرض إحدى أشهر قصائده بعنوان "كلمات"، والتي قال عنها الباحث والناقد التونسي فوزي البدوي "يصعب عليّ تصديق أن كاتب هذه القصيدة كان مريضا بمستشفى الرازي".

وفي سنة 1973 استفحلت الاضطرابات العقلية بمنوّر صمادح، وأصبح في حالة رعب وهذيان شديدين، وصلت به حد تخيله أنه مطلوب لدى المخابرات الأميركية.

المؤلفات

تولى شقيقه الكاتب عبد الرحيم صمادح سنة 1989 جمع وتحقيق الآثار الشعرية الكاملة له، والتي نشرت سنة 1995. ومنها:

الفردوس المغتصب 1954.

فجر الحياة 1954.

حرب على الجوع 1955.

الشهداء 1956.

صراع 1956.

مولد التحرير 1958.

الملاك العائد 1960.

أدب وطرب 1972.

نسر ونصر 1972.

السلام على الجزائر 1972.

كما ترجمت بعض أعماله للفرنسية والروسية وغيرهما.

وفاته

في مسكن أشبه بالكوخ توفي منوّر صمادح في 28 ديسمبر/كانون الأول 1998، عن عمر 67 عاما؛ قضى فيها أكثر من 3 عقود بين مستشفى الأمراض النفسية والعزلة والوحدة، جراء الآثار النفسية التي خلفتها الملاحقات والاستنطاقات الأمنية.