محمد علي فاتح أربكان.. نجل نجم الدين أربكان المنشق عن حزب والده

محمد علي فاتح أربكان، مهندس وسياسي تركي محافظ، ورئيس وقف نجم الدين أربكان، ولد عام 1979 في العاصمة التركية أنقرة. انشق عن حزب السعادة عام 2018، وأسس حزب الرفاه الجديد وانضم إلى تحالف الجمهور الحاكم استعدادا لانتخابات 14 مايو/أيار 2023.

المولد والنشأة

ولد فاتح أربكان في أنقرة في الأول يناير/كانون الثاني 1979، وهو الابن الثالث لنجم الدين أربكان، السياسي البارز ورئيس الوزراء التركي الراحل، ومؤسس تيار الرؤية الوطنية ذي الاتجاه الإسلامي.

الدراسة والتكوين العلمي

بدأ محمد علي فاتح أربكان مرحلة التعليم المتوسط في مدرسة الإمام والخطيب المركزية في أنقرة، وأتمّ تعليمه الثانوي في ثانوية آيرانجي بالمدينة ذاتها.

تخرج في جامعة باشكنت قسم هندسة الإلكترونيات والكهرباء في العاصمة التركية.

ثم واصل تعليمه العالي بالتخصص نفسه في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اضطر للعودة إلى تركيا إثر وفاة والدته نيرمن أربكان، وأتم تخصصه في تركيا ونال درجة الماجستير في هندسة الإلكترونيات والكهرباء من الجامعة نفسها.

ولاحقا حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة عينها في علوم الإدارة والتنظيم.

التجربة السياسية

كان محمد علي فاتح أربكان شابا نشيطا في المجال السياسي، فشارك في المؤسسة الوطنية للشباب وجمعية شباب الأناضول وحزب الفضيلة وحزب السعادة.

أسس حزب الرفاه الجديد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على إثر انشقاق قادة عن حزب السعادة، بعد خلافات مع رئيسه كرم الله أوغلو.

نال حزب أربكان الجديد تأييد عبد الحميد قايي خان عثمان أوغلو، حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وتمكن في 11 أبريل/نيسان 2019 إثر معركة قضائية من انتزاع مبنى المقر العام لحزب السعادة في أنقرة وتحويله إلى المقر العام لحزب الرفاه الجديد، معتبرا أن "السعادة" انحرف عن خط الرؤية الوطنية الذي أسسه نجم الدين أربكان، وأكد أن حزبه "الرفاه الجديد" هو الممثل الوحيد لهذا الخط.

أعيد انتخاب أربكان الابن رئيسا لحزب الرفاه الجديد بأصوات 1225 مندوبا في المؤتمر الكبير العادي الثاني الذي عقد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

قبيل انتخابات 14 مايو/أيار 2023، أعلن أربكان أن حزبه سيخوض الانتخابات بمفرده واسمه وشعاره بدون الانضمام إلى أي من التحالفين الرئيسين، تحالف الجمهور الحاكم، والأمة المعارض.

وقدّم أوراقه للهيئة العليا للانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية، وتمكن من جمع أكثر من 50 ألف توكيل من أصل 100 ألف مطلوبة لاستكمال شروط ترشحه، رغم تلقيه في العاشر من مارس/آذار 2023 دعوة من حزب العدالة والتنمية للانضمام إلى تحالف الجمهور، وهي دعوة رحب بها أربكان إلا أن حزبه قرر رفضها في 20 مارس/آذار 2023.

وقبل إغلاق الهيئة العليا للانتخابات باب تسجيل التحالفات الانتخابية بساعات، أعلن أربكان انسحابه من سباق الترشح للرئاسة في 22 مارس/آذار 2023 لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أعلن حزب الرفاه الجديد الانضمام إلى تحالف الجمهور.

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