قائد عسكري وسياسي وزعيم جيش بلوشستان الوطني، يعد من أبرز قيادات التمرد في إقليم بلوشستان، انضم إلى حركات التمرد والمعارضة في بلوشستان في عام 2002. تحمله السلطات الباكستانية مسؤولية العشرات من التفجيرات والهجمات المسلحة في الإقليم وخارجه، وأعلن الجيش الباكستاني عن اعتقاله بداية أبريل/نيسان الجاري بعد عملية أمنية معقدة.

المولد والنشأة

ينحدر جُلزار إمام إلياس، الملقب بـ"شامباي"، من منطقة بانغور، غرب إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، حيث تنتشر الأفكار القومية بين العرقية البلوشية، التي يطالب بعض أفرادها بالانفصال عن باكستان.

التكوين والصعود التنظيمي

انضم جُلزار إلى السياسة من خلال التحاقه بإحدى المنظمات الطلابية البلوشية، المعروفة باسم "منظمة الطلاب البلوش" (Baloch Students Organization) (BSO) عام 2002.

وهذه المنظمة تحمل نفس أفكار الحركات السياسية والمسلحة، التي تركز على الانفصال عن باكستان ومناهضة الدولة الباكستانية.

تحالفت عدة فصائل من المنظمة الطلابية، لتشكل فصيل "منظمة الطلاب البلوش الأحرار"، أو ما يعرف بـ(BSO-Azad)، وأصبح جُلزار إمام قائد الفصيل في منطقة بانغور عام 2006.

وبعد حظر السلطات الباكستانية لمنظمة الطلاب البلوش الأحرار في عام 2013، انضم إمام إلى جيش بلوشستان الجمهوري (BRA)، الذي كان يقوده في ذلك الوقت براهمداغ بوجتي.

وترقى إمام في التنظيم حتى أصبح خلال وقت قصير من القادة المشهورين في الحركة، وأصبح قائد العمليات فيها.

وكان إمام يتمتع بنفوذ كبير على الحركة في منطقة مكران الساحلية المحاذية لإيران، وفي بعض المناطق الحضرية الأخرى في بلوشستان، مقارنة بالفصيل الموالي لبوجتي، الذي كانت له معاقل في مقاطعتي ديرا بوجتي ونصير آباد شمال وسط غرب بلوشستان.

وشهدت الفترة ما بين 2016 و2018، تطورات كثيرة داخل الحركات الانفصالية البلوشية، وبشكل خاص في جيش تحرير بلوشستان (BLA)، وجيش بلوشستان الجمهوري (BRA)، وجيش بلوشستان المتحد (UBA)، حدثت على إثرها انقسامات في تلك الحركات.

تشكيل جيش بلوشستان الوطني

إحدى نتائج الانقسامات في الحركات القومية البلوشية، كانت إلغاء عضوية إمام من جيش بلوشستان الجمهوري في عام 2018، بعد خلافات مع زعيم الحركة براهمداغ بوجتي، حول أسلوب قيادته وبعض سياساته، بالإضافة إلى الخلاف على المفاوضات مع الحكومة الباكستانية، والتي يرفضها إمام.

وكان مبرر فصله من الحركة؛ اتهامه بالتورط في الابتزاز والقتل خارج نطاق القضاء، وفقا للبيان الذي أصدره جيش بلوشستان الجمهوري، ما جعل إمام ينشق بفصيله عن الحركة الأساسية.

كذلك فإن جيش بلوشستان المتحد، حدثت فيه خلافات أدت انشقاق سرفراز بنغولزاي، المعروف بـ"مريد بلوش" بفصيله عن جيش بلوشستان المتحد.

بالرغم من هذه الانشقاقات، فإن فصيلي إمام ومريد بلوش بقيا جزءا من تحالف يضم الحركات القومية البلوشية، تحت اسم "بالوش راجي أجوي سانغار" (BRAS)، وكانت لإمام مكانة كبيرة داخل هذا التحالف.

بقي كل من إمام ومريد بلوش منشقين بفصيليهما، حتى اجتمعا في يناير/كانون الثاني عام 2022، لتشكيل جيش بلوشستان الوطني، وأصبح جُلزار إمام قائد التنظيم، وأصبحت الحركة بحلتها الجديدة جزءا من تحالف (BRAS).

وينظر إلى خطورة إمام وتأثيره من منظور نقل الصراع من إقليم بلوشستان إلى خارجه، وصولا إلى إقليم البنجاب (شرق باكستان)، حيث كانت أولى عمليات الحركة في لاهور عاصمة البنجاب في يناير/كانون الثاني 2022.

ينظر إمام إلى الدولة الباكستانية على أنها "احتلال" لإقليم بلوشستان، بفرض القوة والسيطرة على الإقليم، والتمييز بين البلوش والعرقيات الأخرى، وعدم التوزيع العادل للموارد الطبيعية في الإقليم. كذلك فإنه يعادي الصين بشكل كبير، حيث قال في أحد تصريحاته بأن الاستثمارات الصينية في بلوشستان لن تكون آمنة أبدا.

ظروف اعتقاله

لا تزال ظروف اعتقال جُلزار إمام غامضة إلى حد ما، فبالرغم من إعلان القوات الباكستانية القبض عليه بشكل رسمي يوم 7 أبريل/نيسان 2023، فإن هناك مؤشرات حول إمكانية أن يكون قد تم اعتقاله قبل ذلك.

وأفادت عدة تقارير أجنبية في سبتمبر/أيلول 2022، بأن جُلزار إمام تم القبض عليه في تركيا قادما من إيران، إلا أن أيا من الأطراف لم يؤكد أو ينف هذه التقارير، ولم يصدر جيش بلوشستان الوطني أي بيان حول ذلك.

وما يثير الشكوك هو أن إعلان الجيش الباكستاني عن عملية الاعتقال لم يشمل تفاصيل دقيقة حول الوقت والمكان الدقيق للاعتقال، ما يجعل من الممكن أن تكون عملية اعتقاله تمت فعلا في وقت سابق.