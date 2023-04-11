باحثة متخصصة في علم المناعة، عينت مديرة عامة لمعهد باستور الفرنسي المتخصص في دراسة علم الأحياء والأمراض الفيروسية واللقاحات في 29 مارس/آذار 2023.

وكانت بذلك ثاني امرأة تترأس المعهد منذ تأسيسه من طرف العالم الفرنسي لويس باستور سنة 1887، وثاني شخصية جزائرية -بعد البروفيسور حكيم جاب الله- تتولى هذا المنصب التسييري والعلمي المرموق.

وجاء تعيينها رئيسة لمعهد باستور في أعقاب عملية اختيار مطولة بدأت في يناير/كانون الثاني 2021، أجرتها لجنة بحث برئاسة المدير العام لمختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي، في هايدلبرغ بألمانيا.

المولد والنشأة

ياسمين بلقايد، من مواليد الجزائر العاصمة عام 1968، وهي ابنة السياسي والوزير الجزائري متعدد الحقائب أبو بكر بلقايد، الذي اغتيل سنة 1995 خلال العشرية السوداء التي عاشتها البلاد.

الدراسة والتكوين

ياسمين بلقايد خريجة جامعة باب زوار للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة الجزائرية، حيث حصلت سنة 1990 على الشهادة الجامعية في العلوم.

وتوجهت بعد ذلك إلى جامعة هواري بومدين، وفيها حصلت على درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية.

وحصلت سنة 1995 على شهادة في الدراسات المعمّقة في نفس الاختصاص (الكيمياء الحيوية) من جامعة باريس الجنوبية.

وبدأت مسيرتها المهنية في معهد باستور، حيث ناقشت رسالة دكتوراه حول الاستجابة المناعية للجسم المصاب بطفيليات اللشمانيا.

وحصلت على منحة زمالة لمرحلة ما بعد الدكتوراه في مخابر المعهد الوطني الأميركي للحساسية والعدوى، وفيه تمكنت من تعميق أبحاثها حول تنظيم الجهاز المناعي أثناء الإصابة بداء اللشمانيا.

وانضمت في 2002 إلى قسم المناعة الجزيئية في مستشفى "سين سيناتي" للأطفال، ضمن فريق مؤسسة أبحاث مستشفى الأطفال بصفتها أستاذة مساعدة.

وفي عام 2005، عادت إلى "المعهد الوطني الأميركي للحساسية والعدوى" (NIAID) عالمة وعضوا أساسيا في مختبر الأمراض الطفيلية، ورئيسة لقسم المناعة.

وأصبحت سنة 2008 أستاذة مساعدة في جامعة بنسلفانيا الأميركية.

مسيرة علمية متألقة

تتعلق البحوث التي تقودها وتجريها البروفيسورة ياسمين بلقايد بالعلاقة بين الميكروبات والجهاز المناعي للإنسان، وتفاعله مع الأمراض المعدية لتشمل في محطات علمية لاحقة العديد من المجالات.

ومن تلك المجالات علم الطفيليات وعلم الأحياء الدقيقة، وعلم الحشرات الطبية وعلم الفيروسات ومناعة الأنسجة والمناعة البشرية.

وتميزت أبحاث بلقايد بعملها على تحديد العلاقة بين الجهاز المناعي والميكروبات، وتمكنت مع الفريق الذي تقوده من اكتشاف الآليات الأساسية المعززة لاستمرار الجراثيم داخل الأنسجة.

وخلال مسيرتها اهتمت ياسمينة بلقايد بشكل خاص بأهمية الجراثيم المعوية والجلدية في الاستجابة المناعية لمسببات الأمراض، والتحكم في استجابات اللقاح.

وقد أجرت أيضا أبحاثا على طفيليات أخرى مثل "التوكسوبلازما"، وفي 2016 اختيرت عضوا في الأكاديمية الأميركية لعلم الأحياء المجهرية.

وفي فبراير/شباط 2017 انتخبت عضوا مدى الحياة في الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم، لإنجازاتها المتميزة والمستمرة في علم المناعة، وكانت من بين 21 باحثا وعالما انضموا إلى هذه المؤسسة البحثية المهمة، والتي تضم 2280 عضوا نشطا و475 عالما أجنبيا غير أميركي.

وفي 2020، شغلت منصب عالمة مبرّزة في "الرابطة الأميركية لتقدم العلوم" (AAAS)، وهي برنامج يعترف بالعلماء والمهندسين والمبتكرين الذين تميزوا وتم تكريمهم لإنجازاتهم في جميع التخصصات.

وتدير مركز علم المناعة البشرية التابع لـ"المعهد الوطني الأميركي للصحة" (NIH)، وهو المؤسسة الأميركية المسؤولة عن الأبحاث الطبية والطب الحيوي.

كما تدير برنامج "الميكروبيوم" التابع لـ"المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" (NIAID)، وأسست قسم مناعة الجهاز المضيف (المتلقي) والميكروبيوم.

الجوائز والتكريمات

في 2003، حصلت ياسمين بلقايد على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، كُرمت ضمن فريق علمي مكون من الدكتورة فرانسواز بينوا فيكال، والدكتور أوليفييه نيرولس، والبروفيسور باتريس كورفالين، للأبحاث التي أجروها حول الأمراض المدارية وعلم المناعة ومقاومة الأدوية، والتي تمثل 3 مجالات رئيسية للصحة العالمية.

وحصلت رفقة الفريق على جائزة سانوفي من معهد باستور، والتي تُمنح كل 5 سنوات للأشخاص الذين يبدعون في علوم الحياة والبحوث الطبية الحيوية. وفي 2017 فازت بجائزة إميل فون بورينغ من جامعة ماربورغ الألمانية.

وسنة 2019 حصلت على جائزة لوري ماير للطب الحيوي لإنجازاتها المتميزة في المجال.

وفي 2021، فازت ياسمين بلقايد بجائزة مؤسسة روبرت كوخ الألمانية، إحدى أرقى الجوائز العلمية، وكرمت في حفل أقيم في برلين لأبحاثها الرائدة.

وكانت أبحاثها حول أهمية البكتيريا المجهرية للجهاز المناعي، ودور الأنسجة الدقيقة والأمعاء في تكوين البكتيريا المجهرية، وتأثيراتها المرتبطة بالأمراض المعدية والالتهابية.

المؤلفات

نشرت ياسمين بلقايد أكثر من 220 مقالة علمية حول العدوى والمناعة والجراثيم والتغذية.