اللواء الركن محمود شيت خطاب أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخ العراق الحديث، تقلد العديد من المهام والمناصب، وله عشرات المؤلفات العسكرية والتاريخية واللغوية والفكرية، وترك بصمة خالدة في حروب نصرة فلسطين.

المولد والنشأة

ولد محمود شيت خطاب عام 1919 في محلة باب البيض بمدينة الموصل شمال العراق، وترعرع في أسرة علمية متدينة، إذ كان شقيقه ضياء شيت خطاب شيخ القضاة.

وأسهمت البيئة التي عاش فيها في تعزيز القيم العربية الإسلامية، ولذلك حرص على الدفاع عن البلاد من أجل نهضتها وتعزيز قوتها.

الدراسة والتكوين

بدأ تعليمه في الكتاتيب التي كانت تقام في المساجد حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ نصف القرآن الكريم، ثم انضم إلى المدارس النظامية لإتمام المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بالكلية العسكرية العراقية عام 1937، وتخرج فيها برتبة ملازم، وعمل ضابطا في سلاح الفرسان ضمن صفوف الجيش العراقي.

مسيرته العسكرية

في بدايات مسيرته العسكرية اندلعت ثورة "رشيد عالي الكيلاني" ضد الإنجليز عام 1941، وكانت له مشاركة فعالة في أحداث الثورة، وأصيب بجروح خطرة كادت أن تتسبب في إنهاء مستقبله العسكري منذ بداياته.

ولتحقيق طموحاته قرر الالتحاق بكلية الأركان والقيادة، ليتخرج فيها عام 1947 برتبة نقيب ركن، وبعد عام من تخرجه أتيحت له فرصة المشاركة في حرب 1948 لإيقاف التوسع الصهيوني في فلسطين.

وعندما وافقت قيادته على طلبه بالانضمام إلى القوات العراقية المتجهة إلى فلسطين، شارك في معارك عدة هناك استبسل فيها، ومكث في جنين أكثر من عام ثم عاد إلى العراق.

وواصل محمود شيت خطاب مهامه العسكرية، وشارك في 24 دورة تدريبية في العراق عام 1953، قبل أن يلتحق بالوحدات البريطانية في تدريبها الإجمالي بشمال أفريقيا.

وانخرط في الدراسة بكلية "الضباط الأقدمين" في العراق، ونال شهادتها عام 1954، واختير بعدها ضمن بعثة دراسية عسكرية عليا للدراسة في بريطانيا عام 1955، وكان الأول على دفعته التي ضمّت نحو 100 ضابط من مختلف الجنسيات.

ومما يحسب له أنه خلال تولّيه مسؤولية حفظ النظام وبسط الأمن في مدينة الموصل رفض الأوامر التي صدرت له بضرب المتظاهرين المناصرين لمصر إبان العدوان الثلاثي عام 1956، وهو ما أغضب السلطات الأمنية حينئذ، وعملت على إبعاده من الجيش.

وفي مؤشر على درايته العسكرية الكبيرة، نجح في توقع هجوم 5 يونيو/حزيران الإسرائيلي باليوم والساعة، وخاطب الجهات المسؤولة بذلك، لكنها لم تلتفت إلى تحذيراته، ولذلك وصفه المؤلف الإسرائيلي صاحب كتاب "الحرب بين العرب وإسرائيل" بأنه "أكبر عقلية إستراتيجية في العرب، لكنه لم يجد من يستفيد منه".

مناصب مرموقة

تدّرج محمود شيت خطاب في السلك العسكري وتقلّد مناصب قيادية بالجيش العراقي وأصبح برتبة لواء ركن، وعرف بالتزامه العسكري وجدّيته في العمل.

ومع وصول الرئيس العراقي الأسبق عبد السلام عارف إلى الحكم عام 1963، عمد إلى تقريب خطاب وتوزيره بعد ما عرف عنه من أمانة وكفاءة، لكنه استقال عام 1964 وتفرغ للتأليف.

وفي عام 1968 رشح ليكون وزيرا للمواصلات، لكنه اعتذر عن قبول المنصب، وفضل البقاء في العاصمة المصرية القاهرة حيث كان يترأس لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية.

وعرض عليه الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر مناصب رفيعة، بعد عودته إلى العراق عام 1973، لكنه أصر على عدم تولّي أي منصب حكومي آنذاك.

واهتمت مجامع وهيئات علمية عديدة بجهوده واستقطبته في عضويتها، فقد كان عضوا في المجمع العلمي العراقي، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجامع اللغة العربية في مصر وسوريا والأردن.

كما كان عضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ثم انضم إلى أعضاء المجمع الفقهي في مكة، وهو أحد أهم المجامع الفقهية في العالم الإسلامي.

مؤلفاته

عرف الراحل بقدرته الفائقة على تأليف الكتب، وله عشرات المؤلفات تناول فيها قضايا عسكرية وتاريخية وإسلامية وأدبية متنوعة، وأنجز سلسلة تراجم لقادة الفتح الإسلامي.

وبلغ إنتاجه الفكري أكثر من 126 مؤلفا، من أبرزها:

الرسول القائد

طريق النصر في معركة الثأر

الأيام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدها

بين العقيدة والقيادة: الوجيز في العسكرية الإسرائيلية

حقيقة إسرائيل: دراسات في الوحدة العسكرية العربية

أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية

عدالة السماء

تدابير القدر

تاريخ جيش النبي

دروس عسكرية في السيرة النبوية

الإسلام والنصر

غزوة بدر الكبرى

المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم

العسكرية العربية الإسلامية

وبالإضافة إلى مؤلفاته الكثيرة، كتب مئات الأبحاث والمقالات في معظم الصحف والمجلات العربية والإسلامية، وقدّم العديد من البرامج الإسلامية في مختلف الإذاعات.

وفاته

وبعد حياة حافلة بالكفاح والعلم والعمل، رحل في 13 ديسمبر/كانون الأول 1998 عن عمر ناهز 79 عاما، في منزله بحي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد، ودفن فيها.