صلاح عبد الحق.. القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين

صلاح عبد الحق من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ولد عام 1945، واشتهر بعمله داخل الجماعة في المجال التربوي بعيدا عن السياسة، وهو يعيش منذ منتصف الثمانينيات خارج بلاده. انتخبه مجلس الشورى العالمي للإخوان المسلمين قائما بأعمال المرشد العام للجماعة في 19 مارس/آذار 2023، خلفا للراحل إبراهيم منير الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بالعاصمة البريطانية لندن.

ظل عبد الحق بعيدا عن الأضواء والشهرة حتى اختير عضوا في مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، وممثلا عن رابطة الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، أثناء تولي الراحل إبراهيم منير منصب القائم بأعمال المرشد العام.

المولد والنشأة

ولد صلاح عبد الحق يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 1945، في العاصمة المصرية القاهرة لأسرة ميسورة الحال، ونشأ في حي مصر الجديدة، وهو أحد الأحياء الراقية شرقي العاصمة، وكان والده يعمل مفتشا للغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى عبد الحق تعليمه في المدارس الحكومية، ثم التحق بكلية الطب في جامعة عين شمس عام 1962، وأثناء دراسته اعتقلته السلطات المصرية وهو في العشرين من عمره، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ضمن حملة واسعة شنتها الأجهزة الأمنية على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، وقضى 9 سنوات في السجون ما بين عامي 1965 و1974.

استكمل دراسته وتخرج من كلية الطب عام 1976، وفي هذه الأثناء كان أحد رواد العمل الإسلامي الطلابي بالجامعة، ثم عمل طبيبا للأمراض الجلدية، واستمر في دراسته وحصل على درجة الماجستير عام 1982.

التحاقه بجماعة الإخوان

كان صلاح عبد الحق يتردد على مسجد "نادي هليوبوليس" الرياضي، الذي كان عضوا فيه هو وأسرته، وهو ناد أسسته شركة سكك حديد مصر الكهربائية بداية القرن العشرين.

وكان يواظب على حضور الدروس الدينية التي يلقيها إمام المسجد، وهناك سمع للمرة الأولى عن فكر جماعة الإخوان المسلمين وهو في الثانية عشرة من عمره.

إضافة إلى ذلك، وخلال دراسته في المرحلة الثانوية العامة، تعرف على طلاب سوريين ينتمون للجماعة كانوا قد قدموا إلى مصر بعد إعلان الوحدة بينها وبين سوريا في 1958، ثم انضم لاحقا إلى الجماعة في 1962، ونشط في العمل الطلابي بالجامعة المصرية في السبعينيات.

أثناء فترة سجنه تأثر أكثر بأفكار الجماعة من الرعيل الأول، والتقى بالعديد من منظريها ومفكريها، ومن بينهم محمد يوسف هواش.

رحلته إلى الخارج وعمله بالجماعة

في بداية عقده الخامس سافر عبد الحق إلى المملكة العربية السعودية عام 1985، وعمل في تخصصه طبيبا للأمراض الجلدية، وهناك تزوج من ابنة عبد الرحمن رأفت الباشا، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود، وأحد مؤسسيها.

ابتعد الرجل -المعروف بهدوئه ورصانته- منذ ذلك الوقت عن النشاط السياسي، وانكب على العمل في المجال التربوي؛ وكان له نشاط في مجال الدعوة والتنظير بالجامعات بين الطلاب في سبعينيات القرن الماضي، ثم تولى مسؤولية "المنتدى الإسلامي العالمي للتربية" لأكثر من 15 عاما.

انتخابه قائما بأعمال المرشد العام

منذ وفاة إبراهيم منير في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي كان قائما بأعمال المرشد، ظل المنصب الأهم في جماعة الإخوان المسلمين شاغرا بسبب الخلافات الدائرة بين قياداتها، خاصة بعد اعتقال قوات الأمن المصرية في 28 أغسطس/آب 2020 القيادي بالجماعة محمود عزت، الذي كان بدوره قائما بأعمال المرشد العام.

وفي 19 مارس/آذار 2023، أعلنت الجماعة على موقعها الرسمي على الإنترنت وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام، بعد حصوله على تأييد مجلس الشورى العام بإجماع الأصوات.

وجاء إعلان عبد الحق قائما بأعمال المرشد في وقت تعاني فيه جماعة الإخوان المسلمين من انشقاق بين جبهتين، إذ نفت جبهة "محمود حسين" ما أسمتها صحة الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بخصوص انتخاب عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام، ووصفتها بالكاذبة.