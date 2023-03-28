طائرة "حرجيت" التركية.. نفاثة تدريب مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والطيران

طائرة "حرجيت" التركية، طائرة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والطيران والتحكم الآلي والرؤية الليلية، بالإضافة إلى آخر تقنيات المناورات الجوية، والهجوم والهجوم المضاد.

وللتدرّب على استخدام الطائرة والتحقق من جودة الإنتاج، استحدثت الشركة المصنعة نظام المحاكاة الهندسي، الذي يساعد في الكشف الفوري عن الأخطاء التي يواجهها الطيارون أثناء التشغيل التجريبي.

الفكرة ومراحل الإنتاج

في عام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل، وستحلّ الطائرة مكان نظيرتها "تي-38" (T-38)، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها.

وتولت الشركة أيضا أعمال التصاميم والهندسة والتزويد والتركيب لهذه الطائرة، بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وانتقلت شركة "توساش" التركية مطورة طائرة "حُرجيت" الوطنية، من مرحلة التصميم المفاهيمي إلى مرحلة التصميم الأولي والإنتاج المبدئي اعتمادا على الخبرات والموارد المحلية بنسبة 100%.

وكشفت تركيا لأول مرة عن طائراتها النفاثة محلية الصنع "حُرجيت" خلال معرض فارونبروه (Farnborough Airshow) للطيران، الذي انعقد بلندن في يوليو/تموز 2018، والذي يُعد واحدا من أكبر المعارض العالمية في مجال الطيران والصناعات الجوية.

واكتملت مرحلة التصميم النظري في أبريل/نيسان 2018، ومرحلة التصميم المبدئي في يوليو/تموز 2019، وأخيرا مرحلة التصميم الحرج في فبراير/شباط 2021، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج بعد انتهاء مراحل التصميم.

وبدأت شركة "توساش" في إنتاج الأجزاء التفصيلية للطائرة، إذ تهدف إلى إنتاج 4400 جزء تفصيلي للطائرة.

وكانت التدريبات الأرضية والتحليق لأول مرة في مارس/آذار 2023، ويتوقع طرح الطائرة للاستخدام في عامي 2025 و2026، وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وتُزود الطائرة بصواريخ "إم كيه 81″ (MK-81) و"إم كيه إل 82" (MK-82-L) الموجهة بالليزر المحلية الصنع.

المواصفات الفنية

يبلغ طول الطائرة "حُرجيت" 14 مترا وارتفاعها 4 أمتار، والمسافة بين الجناحين 9.5 أمتار. وتصل سرعتها القصوى بمحرك واحد 1.4 ماخ (نحو 1500 كيلومتر في الساعة)، وسوف تحلق على ارتفاع 45 ألف قدم.

وتحتوي الطائرة على 7 وحدات قتالية، 3 تحت كل جناح والأخيرة تحت جسم الطائرة، وجميعها يمكن استخدامها لأغراض وحمولات مختلفة من الذخائر، وبها مقعدان لتسهيل التدريب.

ومن السمات الفنية للطائرة:

إمكانية تحكم عالية.

شاشة عرض أمامية (HUD).

نظام رؤية ليلية مُثبَّت على الخوذة.

القدرة على تزويد الطائرة بالوقود في الجو.

شاشة مثبتة على الخوذة.

نظام السيطرة الكاملة، Digital Fly-by-Wire FCS

وصلة بيانات داخلية وخارجية (inter- & Intra Datalink).

متوافقة مع أنظمة الرؤية الليلية NVG.

سهولة القيادة والتواصل مع الأنظمة.

تدريب تكتيكي مدمج، وأنظمة تدريب افتراضية بَنّاءة ومباشِرة.

نظام APU للتشغيل المستقل من المطارات محدودة الإمكانيات.

ضربات جو-جو وجو-أرض.

نظام المحاكاة الهندسي

طورت الشركة نظام المحاكاة الهندسي (Engineering Simulator) الذي يستخدم في أنشطة الاختبار والتقييم الخاصة بالطائرة.

ويفيد الجهاز في الكشف الفوري عن الأخطاء التي يواجهها الطيارون أثناء التشغيل التجريبي، وبالتالي تحديد المخاطر وتلافيها خلال مرحلة التصميم والتطوير.

ويساعد النظام في تطوير الطائرة وفقا لملاحظات ومتطلبات الطيارين بخصوص قدرة الطائرة على المناورة، ووجهة المستخدم التي يستخدمها الطيار.

وبفضل جهاز المحاكاة الهندسي يمكن معرفة هذه المتطلبات والتغيرات المطلوبة منذ البداية، ومعرفة احتياجات الطيارين في المستقبل من الآن، وبالتالي القيام بتصميم الطائرة وفقا لذلك منذ البداية.

أغراض الاستخدام

تستخدم طائرة "حُرجيت" للاستعراضات الجوية من طرف "فريق الأكروبات الجوي"، وضمن خططها الإستراتيجية الرامية لتوطين الصناعات الدفاعية وبالأخص الجوية، اقتربت تركيا من التحليق بطائراتها النفاثة التي طورتها، وبدأت بإنتاجها بإمكانات وقدرات محلية خالصة، للنهوض بسلاحها الجوي وتزويده بقطع حديثة ومتطورة، بدلا من الطائرات التي يستخدمها فريق النجوم التركية.

ولها بنية تحتية تمكنها من الهبوط والإقلاع من حاملة الطائرات التركية وإليها، التابعة للقوات البحرية "أناضول"، التي ستصبح أكبر سفينة حربية في تركيا.

وتقوم فرق خاصة بتحديد وتقييم الاحتياجات إلى الأنظمة المطلوبة، سواء على الطائرة أو السفينة لتلبيتها، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول التعاون.

وهي طائرة تدريب نفاثة، تلبي الاحتياجات المحلية والدولية، وتستخدم كطائرة مضادة في التدريبات، وكذلك لتدريب الطيارين الذين سيقودون الطائرة المقاتلة الوطنية (MMU) بعد إنتاجها.

وتحتوي النسخة المسلحة من "حُرجيت" على 7 محطات أسلحة، ثلاث منها تحت كل جناح، وواحدة تحت جسم الطائرة، بالإضافة إلى مدفع عالي الدقة من عيار 20 ملم في المقدمة.

وتستخدم الطائرة كذلك في مهمات الشرطة الجوية (المسلحة وغير المسلحة)، ويمكن تزويدها بصواريخ موجهة بالليزر محلية الصنع من إنتاج شركة روكتسان التركية.

وكذلك صواريخ كوكدوغان وبوزدوغان، وهي أولى الصواريخ التركية الموجهة، من تطوير هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية.

منتجات عالمية مشابهة

بدأت تركيا مشروع الطائرة النفاثة الوطنية من أجل تضمينه في مخزون القوات الجوية التركية، بدلا من طائرة "تي-38" (T-38) الأميركية المستخدمة في مهام التدريب، وطائرة "إف-5" (F-5) الأميركية المستخدمة في عروض الاستعراض العسكري الجوي.

وتستخدم "حُرجيت" بديلا لطائرة "جت ترينر" (Jet Trainer) التي تخدم في سلاح الجو التركي كطائرة تدريب منذ ما يزيد على 20 عاما.

ومن المقرر أن تستخدم الطائرة في تدريب الطيارين الذين سيحلقون بمقاتلات الجيل الخامس مثل المقاتلة الوطنية "إم إم يو" (MMU)، التي من المتوقع أن تدخل مخزون القوات الجوية التركية بحلول عام 2029، فضلا عن مقاتلات "إف-16" (F-16) التي تشكل العمود الفقري لسلاح الجو التركي.

وبشكل عام، يمكن مقارنة الطائرة التركية بالطائرة "جاس-39 غريبن" (JAS-39 Gripen) السويدية، التي تعتبر واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة اليوم، إذ تبلغ حمولتها الفارغة بين 6 و7 أطنان، ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 14 طنا.

وهي طائرة هجومية خفيفة، على غرار الطائرات "بوينغ تي-7″ و"كي تي-50″ (KAI T-50) و"ياكوفليف-130" (Yak-130).