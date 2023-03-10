عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورقي المهتدي، عالم دين وترجمان وكاتب أندلسي تونسي، نشأ وشب قسيسا في إسبانيا ثم هاجر إلى تونس حيث اعتنق الإسلام وعمل في بلاط الدولة الحفصية، كتب مؤلفات بالعربية والكتالونية تناولت الجدل المسيحي الإسلامي والأخلاق والفلسفة.

المولد والنشأة

وُلد عبد الله الترجمان باسم "أنسلم تُرمَدا" لعائلة من التجار في بلدة سيوتات في ميورقة بجزر الباليار المتوسطية (إسبانيا) في حدود عام 1355 ميلادي، وكان الابن الوحيد لوالده.

تلقى تنشئة دينية حيث درس الإنجيل ابتداء من عامه السادس وباشر تعلم اللغة اللاتينية والنحو والمنطق منذ نعومة أظافره.

انتقل إلى الدراسة في مدينة لاردة بقطلونية (كتالونيا) وهي "مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر" كما يصفها، وفيها درس طوال 10 سنين وأحرز معارف في الطب والفلك والعلوم الطبيعية، إضافة إلى العلوم الدينية المسيحية.

وضمن مساره التعليمي والديني التحق ببولونيا، حيث درس القانون واللاهوت وعمّق المعارف التي أحرزها من قبل، كما درس مدة في باريس وفق بعض المصادر. وانضم إلى جماعة الرهبان الفرنسيسكان وهو في العشرينيات من عمره.

ويقول الترجمان عن دراسته في بولونيا إنه كان يجتمع في هذه المدينة "كل عام ألفا رجل يطلبون العلم"، وفيها صحب طوال 10 سنين رجل الدين نقلاد مارتيل، الذي أخذ عنه أصول وأحكام الدين المسيحي وصار بملازمته وخدمته أقرب المقربين منه.





رحلته الروحية ودخول الإسلام

وفقا لما يرويه عبد الله الترجمان نفسه في كتابه "التحفة"، فإن حديثا أسر به إليه القسيس نقلاد كان السبب في اعتناقه الإسلام. ويشرح أن نقاشا في مجلس علمي، تغيب عنه بسبب المرض، كان يلتئم عادة حول نقلاد مرتيل، وشهد اختلافا حول تفسير لفظ "البارقليط" الوارد في الإنجيل. وأسفر الاختلاف عن جدل بين الحاضرين "ثم انصرفوا عن غير تحصيل فائدة في تلك المسألة".

وبحسب الترجمان فقد أسر إليه القسيس، بعد إلحاح ورجاء وبعد أن أخذ عليه المواثيق بالكتمان، بأن المعنى الحقيقي للفظ الذي اختلف حوله رجال الدين في المجلس المذكور هو نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نصحه باللحاق ببلدان المسلمين واعتناق الدين الإسلامي وزوده بـ50 دينارا ذهبيا لمساعدته في رحلته.

بعد حادثة النقاش اللاهوتي حول "البارقليط" والحوار مع رجل الدين نقلاد، باشر فورا الاستعداد للرحلة إلى الديار الإسلامية، وهكذا عاد أولا إلى بلده ميورقة عام 1387 مقيما فيها 6 أشهر، ثم أقام 5 أشهر في صقلية قبل أن ينزل إلى تونس، حيث حظي باستقبال مهيب من "أحبار النصارى وبصحبتهم بعض التجار الساكنين بتونس" وأقام في ضيافة الجالية الأوروبية 4 أشهر.

باشر اتصالاته في تونس وقابل السلطان أبا العباس أحمد الحفصي بعد أن قدمه إليه طبيبه يوسف، لكن الترجمان فضل أن يعلن إسلامه في ملأ وبحضور الوجهاء المسيحيين، معللا ذلك بأنه "لا يخرج أحد من دين إلا ويُكثر أهله القول فيه والطعن فيه" كما يقول.

وهكذا اقترح أن يحضر التجار والأحبار المذكورون في مجلس السلطان ليقدموا الشهادة عنه، وبعد سؤالهم -في غيابه- أثنوا عليه وعلى علو كعبه في العلم والدين، ولدى سؤال السلطان إياهم: "وما تقولون فيه إذا أسلم؟" ردوا مستبعدين ذلك مطلقا، لكنه برز من فوره في المجلس وفاجأهم بإعلان الشهادتين والدخول في الإسلام.

ويفصّل الترجمان في كتابه وقائع المجلس المذكور الذي شهد إعلان إسلامه، ويروي كيف أن الأعيان المسيحيين بعد أن فوجئوا بالواقعة "كبوا على وجوههم وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب التزويج فإن القسيس عندنا لا يتزوج".

وكان إبان هذه التحولات في منتصف العقد الرابع من عمره، وقد قربه السلطان وأجرى له مرتبا وأسكنه في قصر "المختص"، كما زوّجه من ابنة الحاج محمد الصفار التي أنجب منها ابنا سماه محمد.

في بلاط الحفصيين

نال الترجمان ثقة البلاط الحفصي وتزامن وصوله مع استعادة الدولة الحفصية قوتها في عهد السلطان أبي العباس، ومكّنته مهاراته اللغوية والدبلوماسية من الاضطلاع تدريجيا بمهمات لصالح حكام تونس.

وهكذا عمل في ديوان البحر، حيث أجاد اللغة العربية خلال عام واحد، كما شارك في صد هجوم الفرنسيين والجنويين الفاشل على المهدية عام 1390 الذي عُرف بـ"الحملة الصليبية البربرية"، وكان يتولى خلاله ترجمة الرسائل للسلطان.

وشهد كذلك حصار السلطان أبي العباس لمدينة قابس عام 1387 بهدف قمع تمرد بني مكي فيها وإخضاعها لسلطة الحفصيين، كما شهد مع الحفصيين الحملة على قفصة.

وضمن عمله في البلاط الحفصي تولى كذلك خطة الجمرك وخطة ناظر المحكمة، وواصل بعد وفاة أبي العباس العمل مع نجله وخليفته أبي فارس عبد العزيز، الذي أقره على وظائفه السابقة كما عيّنه ناظرا لقصره.

تمسكه بالإسلام

ورغم حفاظه على صلات بالفضاء الأوروبي، ولاسيما بالتجار الأوروبيين وبعض الشخصيات المهمة من مملكة أرغون، فقد رفض عروضا متعددة بالعودة إلى بلاده والتخلي عن الإسلام، وتضمنت تلك العروض إغراءات مادية ووعودا بالعفو عنه وحتى بـ"غفران الذنوب".

وتظهر رسائل أرشيفية أن العديد من وثائق الأمان والعفو صدرت له من بابا الكاثوليك عام 1412، ومن فرديناند ملك أرغون، كما راسله ألفونسو الخامس عام 1421 طالبا منه التدخل لتسهيل فداء بعض الأسرى المسيحيين.

ويتأكد اختياره المتمثل في الاستقرار في تونس والولاء للمسلمين في قصة استيلاء مهاجمين من صقلية على قارب محمل ببضائع المسلمين طلبوا لتخليصها فدية باهظة، وكان مع المهاجمين الصقليين قسيس صديق للترجمان جمعتهما الدراسة وقد راسله محاولا استمالته وإغراءه للعودة معهم.

كان عبد الله الترجمان حينها "قائد البحر والترجمة" كما يروي، واستغل الموقف بالتنسيق مع السلطان أبي فارس لخداع المهاجمين وتخليص البضائع، وهكذا ساير القسيس ورد عليه موهما إياه بنيته الفرار ليلا معه، وبعد أن تساهل الصقليون في فدية البضائع اضطروا في النهاية إلى المغادرة وقد انطلت عليهم الخدعة ويئسوا من اصطحابه.

الآثار والمؤلفات

رغم انشغاله بخطط الحكم ترك عبد الله الترجمان مؤلفات أبرزها كتابه الذي ألّفه بالعربية "تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" الذي كتب عام 1420 وتناول الجدل المسيحي الإسلامي وخصصه للانتصار للعقيدة الإسلامية ومجادلة أهل ملته السابقة في أصول عقيدتهم.

وتضمن الكتاب في بدايته ما يشبه المذكرات الشخصية التي قدم فيها تعريفا شخصيا بنشأته ورحلته وجانبا من الأحداث العسكرية والسياسية التي عايشها في تونس، وحظي الكتاب باهتمام في العالم الإسلامي.

وكتب الترجمان مؤلفات باللغة الكتالونية إلى درجة أنه عُد من رواد الكُتاب الذين دوّنوا بها وحظيت كتبه باهتمام كبير، وتناولت الأخلاق والفلسفة واستُخدمت طوال قرون كتبا دراسية.

ومن الأعمال التي تركها كتاب "نظم حول تفرق مملكة الميورقيين"، وقد كتبه بطلب من تجار من ميورقة ويضم إشارات وصلوات مسيحية، و"كتاب المواعظ الحسنة"، وهو نظم شعري موجه للمسيحيين الناطقين بالكتالونية، إضافة إلى 3 رسائل تتناول نبوءات وأحداثا مستقبلية.

وقد ترك المؤلف كذلك رواية بعنوان "مجادلة الحمار" عام 1417 وهو أقرب إلى ترجمة للعمل العربي الفلسفي "تداعي الحيوانات على الإنسان" لإخوان الصفاء، لكن مع إضافات عديدة ومسحة من الدعابة، ومن رفض سلطة القساوسة. وقد وضعت سلطات محاكم التفتيش الإسبانية هذا الكتاب على قائمة الكتب الممنوعة لكنه نجا من الضياع بفضل ترجمته الفرنسية.

صلات أوروبية

مثّل المضمون المسيحي في كتبه بالكتالونية، التي ألفها وهو مسلم في تونس، ظاهرة أضفت بعض الغموض على شخصيته. ويرى المؤرخ الإسباني الكتالوني جان لويس مارفاني أن كتابات الترجمان أخفت تحت ستار الوعظ الملتزم نزعات من الشك والمادية.

وضمن هذا المنحى لا تُعد رحلته الروحية مستغربة تماما بالنظر إلى السياق الذي ميز النصف الأخير من القرن الرابع عشر، والنصف الأول من القرن التالي وما اكتنفه من "أزمة روحية واقتصادية"، كما يرى لويس مارفاني.

ويعتبر المؤرخ الكتالوني أن شكوك الترجمان التي شحذتها الرغبة في المعرفة واتصالاته بالأوساط العقلانية خلال دراساته ربما جعلته يشعر "بالاختناق من الهياكل الاجتماعية والتراتبية الدينية والروحية في أوروبا"، وهكذا اختار حلا "متمركزا حول الذات"، عملا بأحد المواقف النموذجية في عصر النهضة، حيث فضل الفرار إلى مجتمع آخر "بحثا عن الحرية الذاتية والطمأنينة والرفاه الشخصي".

وفاة عبد الله الترجمان

لا يُعرف على وجه الجزم التاريخ الدقيق لوفاة عبد الله الترجمان، لكن مراجع مختلفة تضع وفاته بين عامي 1423 و1430. وبعد زهاء 6 قرون، ما يزال مكان قبره موجودا إلى اليوم في سوق السكّاجين -الحرفيين المختصين بتجميل السروج ولوازم الفروسية- في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس.