الفنان عبد الرحيم التونسي المشهور بـ"عبد الرؤوف" ممثل وكوميدي مغربي، من جيل مقاومة الاستعمار، ومن مواليد مدينة الدار البيضاء عام 1936، حمل هموم الناس ونقل معاناة الفقراء عن طريق خشبة المسرح، وتوفي في بداية يناير/كانون الثاني 2023.

المولد والنشأة

ولد عبد الرحيم التونسي الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 1936 في حي سيدي فاتح بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

لُقّب بعبد الرحيم التونسي للدلالة على أصل والده الذي قدم من تونس إلى المغرب في إطار الخدمة المدنية لصالح السلطات الفرنسية، وبعد انتهاء خدمته اختار الاستقرار في المغرب، وتزوج من مغربية أنجب منها 4 أولاد، كان عبد الرحيم واحدا منهم، وعمل والده مترجما مع إدارة المستعمر.

وفي السادسة من عمره توفيت والدته، فعاش في حضن خالته، وذاق مرارة اليتم وصعوبة الحياة وهو في سن صغيرة.

الدراسة والتكوين

بدأ تعليمه في الكُتّاب، الذي كان بمثابة التعليم الأولي الذي يسبق ولوج الأطفال إلى المدارس، وعندما بلغ العاشرة من عمره أدخله والده المدرسة النظامية.

تفوّق في دراسته فكان في المرتبة الأولى بين التلاميذ في مدرسة "أعيان المدينة" ذات النهج التعليمي الفرنسي.

وبنيت مرجعيته الثقافية من تأثره بمحيطه المدرسي، وتأثره بوالده المترجم، فاستطاع إتقان اللغة الفرنسية في مرحلة طفولته. وبعد سنوات من التعليم النظامي تسرّب من فصول القراءة وبدأ رحلة البحث عن الأعمال الحرفية واليدوية.

التجربة الفنية

مارس الفنان عبد الرحيم التمثيل ودخل عالم المسرح صدفة في مرحلة مبكرة من عمره، إذ لم يكن من المهتمين بالمجال السينمائي، واتجهت اهتماماته نحو السياسة والنضال، فانتمى إلى الحركة الوطنية.

وعندما نفى المستعمر الفرنسي سلطان المغرب محمد الخامس عام 1953، خرج مع كثير من الشباب إلى الشارع؛ فاعتُقل وعُذب وأُدخل السجن.

وأثناء اعتقاله تعرف على مجموعة من الثائرين الذين كانوا يقاومون بعروض مسرحية تتحدث عن الاستعمار.

وبعد خروجه من السجن، شارك مع مجموعة من رفاقه في تكوين فرقة مسرحية قدمت عروضا في المحمدية، وبعض المدن المغربية الأخرى.

وعمل في خضم هذه الفترة المليئة بالأحداث محافظا لمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، لكنه لم ينقطع عن التمثيل والمواظبة على العمل المسرحي لأنه وجد ذاته فيه، إذ كان يؤمن بأنه يقدم رسالة هادفة تخدم الأمة المغربية.

شكّل لاحقا فرقة خاصة به، وبدأ الجمهور يتعرف عليه من خلال شاشة التلفزيون، ولقيت أعماله نجاحا وقبولا جماهيريا؛ ففي سنة 1971 طاف أرجاء المغرب وقدم نحو 170 ليلة مسرحية.

مضحك الملك والشعب

تميز عبد الرحيم التونسي بتركيزه على الفن الساخر بأسلوب بسيط، ورغم الظروف السياسية التي كانت تفرض قيودا على المحتوى الثقافي حينها، فإنه استطاع الجمع بين الشعبية الكبيرة واحتفاء السلطات بالمنتج الفني الذي يقدمه.

فاحتُضِنَت فرقته وقُدّمت له المساعدات وفُتحت أمامه الأبواب، ودُعي إلى القصر الملكي في الرباط وقدم عرضا أمام الملك الحسن الثاني، فنال إعجابه والتقاه بعد انتهاء المسرحية.

وحافظ على الإطار الساخر والفكاهي لأعماله لقناعته بأن الفنان من واجباته إدخال السرور على المواطنين.

الإنجازات المسرحية

خلال مسيرته التي ولدت مع الكفاح والاستقلال المغربي، قدم كثيرا من الإنجازات المسرحية والدرامية، ومن أهم الأعمال المشهورة التي شارك فيها بدور محوري:

مسرحية "إمتى يجي المدير".

مسرحية "مراتي لعزيزة".

مسرحية "ضلعة عوجة".

وعلى الصعيد السينمائي قام بأدوار مميزة، فشارك في:

فيلم "ماجدة" عام 2011.

فيلم "عمي" سنة 2016.

الجوائز والأوسمة

حصل عبد الرحيم على جائزة أفضل فنان كوميدي مغربي في القرن العشرين من مؤسسة "ليالي الفكاهة العربية" في بلجيكا عام 2011.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2016، خصصت إدارة مهرجان مراكش الدولي في دورته 16 حفلا خاصا لتكريم الفنان عبد الرحيم التونسي وتوشيحه.

الوفاة

توفي الاثنين الثاني من يناير/كانون الثاني 2023 بعد صراع مع المرض، إذ عانى من مضاعفات على مستوى القلب والشرايين، ودُفن في مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.