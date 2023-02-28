قام حلف الفضول في شهر ذي القعدة عام 33 قبل الهجرة، الموافق 591 م. بين 5 قبائل من قريش، بهدف حفظ الحقوق ونصرة المظلوم وردّ المظالم. وحضره الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمومته، وقال فيه بعد البعثة "ولو أدعى به في الإسلام لأجبت".

النشأة والتأسيس

تأسس حِلفُ الفُضولِ في شهر ذي القعدة عام 33 قبل الهجرة/591 ميلادي، بعد 4 أشهر من "حرب الفِجار" التي وقعت في سوق عكاظ في شهر رجب بين قريش ومعهم كنانة وقَيْس عَيْلان.

وقد تداعت إلى الحلف 5 قبائل من قريش، وهي: بنو هاشم، بنو المطلب، أسد بن عبد العُزَّى، زهرة بن كلاب، تيم بن مُرَّة، وواحدة من كنانة هم بنو الهون عضل والقارة، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التميمي، لمكانته شرفا وسنا، وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما إلَّا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته.

وشهد الحِلفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وقال عنه "لقد شَهِدتُ مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بهِ حُمْرَ النَّعَمِ، ولو أُدْعى به في الإسلام لأَجبت".

وذكر في سبب الحلف أنَّ رجلًا من زبيد قدم مكة ببضاعة، واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الأَحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا فلم يكترثوا له، فعلا جب أبي قبَيس، ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته:

يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر

ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحِجْر والحجر

إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر

فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقال: ما لهذا مترك. حتى اجتمعوا فعقدوا الحلف الذي عرف بحلف الفضول، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه.

وقد قال الزبير بن عبد المطلب في ذلك شعرا:

حلفت لنقعدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل دار

نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لدى الجوار

وقال أيضا:

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم

أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعترّ فيهم سالم

سبب التسمية

ذكر عدة أقوال في سبب التسمية، أهمها أن 3 من قبيلة جرهم -وهم: الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضل بن الحارث- عقدوا قديما نظيرا لهذه المعاهدة، فلما أشبه فعل القرشيين فعل الجرهميين الأول المسمين جميعا بالفضل سُمِّيَ الحِلفُ حِلف الفُضولِ.

ويقال إن سبب التسمية أن قريشا قالت "لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر" فسمّي حلف الفضول. وقيل غير ذلك.

مبادئ الحلف

قام حلف الفضول على نصرة المظلوم وإعادة الحقوق إلى أهلها، يستوي في ذلك أهل مكة وزائروها وعُمّارها، وردع الظالم حتى يعود عن ظلمه، يستوي في ذلك الشريف والوضيع.

ودعا إلى الحلف الزبير بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، فاجتمعت بطون من قريش وكنانة في دار عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، فصنع لهم طعاما، فتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله:

ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم.

وألا يجدوا مظلوما بمكة من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته.

المواساة في المعاش.

الأعلام والرموز

أول من دعا للحلف الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. وحضره (ابن أخيه) محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل بعثته وكان عمره آنذاك 20 عاما.

وعقد الاجتماع في دار عبد الله بن جدعان التميمي، وحضره مندوبون عن 5 من بطون قريش: هاشم والمطلب وزهرة وأسد وتيْم، ومندوبون من كنانة.

حلف الفضول بعد البعثة

وقد امتدت آثار هذا الحلف إلى ما بعد ظهور الإسلام، فقد روى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير المدينة أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان، منازعة في مال كان بينهما بذي المروة.

فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأدعون بحلف الفضول قال: فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال، وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا.

قال: وبلغت المسورَ بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي.

حلف الفضول في أروقة الأمم المتحدة

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن المفكر "جورج جبّور" ظلّ يخاطب الأمم المتحدة وعددا من المنظمات الدولية الحقوقية، حتى تم الاعتراف بحلف الفضول عام 2007، إذ وردت الإشارة إليه في بيان أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعدّه أحد مصادر الفكرة الكونية لحقوق الإنسان.

ومثل هذه الإشارة لها دلالاتها المهمة، فهي تعني أن العرب قاربوا فكرة حقوق الإنسان منذ ما يزيد على 1400 سنة، ولهم رافدهم الثقافي والحضاري.