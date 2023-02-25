يوهان غوتنبرغ مخترع ألماني ولد أواخر القرن الـ14، ارتبط اسمه باختراع الطابعة الحديثة في القرن الـ15، فقد كان أول مطبعي استخدم الحروف المعدنية المتحركة، فأحدث ثورة أوقفت نسخ الكتب يدويا واتجه العالم نحو النسخ بالآلات.

يعد غوتنبرغ من الشخصيات الغامضة التي لا يعرف عنها الآن حتى شكلها، على الرغم من كثرة التماثيل المجسدة له، فلم يترك وراءه إلا قضايا موثقة في المحاكم أثبتت وجوده، ولم يكسب من اختراعه شيئا، ولم يكتب اسمه على أي كتاب طبعه إلى أن توفي عام 1468 معدما وفقيرا.

وفي عام 1500 انتشرت طابعته في 250 مكانا في أوروبا، وظلت مستخدمة طوال 3 قرون ونصف، ولم تطرأ عليها تغييرات كثيرة حتى مطلع القرن الـ20. ولا تزال 48 نسخة من الطبعات الأولى من إنجيل غوتنبرغ محفوظة في أماكن مختلفة من العالم.

وقدّر سعر نسخة من هذا الإنجيل هي الأكثر الاكتمالا بـ20 مليون دولار، وبيعت نسخة منه في مزاد علني عام 1987 بـ4.9 ملايين دولار أميركي، وأخرى بمليونين ونصف مليون دولار في نيويورك عام 1970.

المولد والنشأة

ولد يوهانس غنزفلايش المعروف بـ"يوهان غوتنبرغ" في نهاية القرن الـ14 لأسرة غنية في مدينة ماينز بألمانيا، ويرجح المؤرخون أنه ولد بين عامي 1398 و1400. وفي عام 1900 صرحت مدينة ماينز أن تاريخ ميلاده الرسمي والرمزي هو 24 يونيو/حزيران 1400.

كان غوتنبرغ هو الأصغر من بين 3 أطفال، لأب يدعى فيل فون غنزفلايش، وهو أرستقراطي من طبقة نبلاء يرجع تاريخها إلى القرن الـ13، عمل والده صائغا للعملات المعدنية للأساقفة (أعلى رتب الكهنوتية عند المسيحية) بالكنيسة الكاثوليكية، وكان يتمتع بامتيازات خاصة لأصوله الرومانية، أما والدته فهي إلسا ويريش ابنة تاجر صغير.

في عام 1411 عرفت المدينة انتفاضة نقابية للحرفيين والتجار ضد الأرستقراطيين، فهربت عائلة غوتنبرغ نحو مدينة ستراسبورغ، واستقروا في أبرشية سانت أربوغاست بين عامي 1428 و1434.

لم يعرف عنه أنه تزوج أو أنجب أطفالا، لكن تشير سجلات تاريخية موثقة في المحاكم قديما بين عامي 1436 و1437 إلى أنه ربما يكون قد حنث بوعده بالزواج بامرأة تدعى إينلين.

التعليم والمهنة

يفترض المؤرخ يوهان فوسل من جامعة ماينتس أنه ما دامت عائلة غوتنبرغ من الطبقة الثرية، فإن ذلك يعني أن ابنها تلقى تعليما جيدا، وهذا ما يثبت صحة كل شيء حققه لاحقا في الحياة، وربما أُرسل إلى الدَّيْر أيضا، ولكن لا أدلة تثبت ذلك.

وكان غوتنبرغ يعرف اللغة اللاتينية (وهي شرط أساسي لولوج الجامعة)، لكن من غير المعروف إذا كان قد التحق بمدرسة أبرشية ماينز، أو تلقى تعليمه في إلتفيل أو كان لديه مدرس خاص.

ويعتقد المؤرخون أنه درس صياغة الذهب في جامعة "إرفورت"، حيث تُظهر السجلات تسجيل طالب يُدعى يوهانس دي ألتافيلا عام 1418، وأنه قد تعلم اللغتين الألمانية واللاتينية، لظهورهما في أعماله اللاحقة.

وبسبب مكانة والدته العامة، لم يتمكن غوتنبرغ من خلافة والده في "دار سك النقود"، وفقا للمؤرخ فرديناند جولدنر، وذلك ما جعله يجرّب العمل في أكثر من مجال.

كان غوتنبرغ عضوا ضمن الصائغين المسجلين في ستراسبورغ، حيث كان جواهريا يحفر الحروف الأولى من أسماء عملائه على الأحجار الكريمة.

ومعظم ما هو معروف عنه في مجالات عمله يأتي من سجلات نزاعاته القانونية، مما يشير إلى أنه كان رجلا ذا عقلية تجارية.

اختراع الطابعة

كان غوتنبرغ قد اعتمد على مهارته المهنية في صياغة الذهب في التفكير بتنفيذ اختراع الطباعة، من خلال استخدام الصفائح المعدنية المتحركة، بعد أن ظلت لمئات السنين تصنع في الصين من القوالب الخشبية المحفورة.

واستعمل غوتنبرغ سبائك الرصاص والقصدير والأنتيمون، وعمل على تطوير تقنية قوالب لصب الأحرف، ظلت حتى الآن، هي الصيغة المعيارية للطباعة من وحدات الحروف المطبعية المتحركة.

يقول العلماء إن غوتنبرغ مزج بين عدة تقنيات كانت مستخدمة في عصره، فاخترع مطبعة يقال إنها الشكل المعدل لمعصرة العنب المستخدمة في إعداد النبيذ، والتي أخذ منها آليات "الزنبرك"، وتأثر أيضا بمَضاغِط صانعات الورق ومضاغط الكتان، واستخدم حبرا أسود زيتيا يترك أثرا قويا على الورق.

وبذلك تمكن من إنتاج نسخ عن الصفحة ذاتها واضحة ومتسقة، بكبس الحروف المحبرة على الورق، فكانت تلك طريقة الطباعة بالمكبس اللولبي الذي يعمل بضغط سطحين معا عن طريق برغي رأسي يدار باليد، وبقيت التقنية تستعمل أكثر من 350 سنة.

ويرجح أنه توصل إلى فكرة استخدام حروف منفصلة لتجميع الكلمات وطبعها، في الوقت الذي كان يقيم فيه في ستراسبورغ، وعندما عاد إلى مسقط رأسه في ماينز بحلول عام 1448 بدأ في صنع قوالب لسبك حروف معدنية صغيرة متساوية الحجم يمكن جمعها معا.

وكان قد شرع في تجميع مطبعته بالأجهزة التي اخترعها، واقترض لذلك مبلغا من صهره أرنولد جيلثوس، وأنهى العمل عليها بحلول عام 1450. ويُعتقد أن أول عمل مطبوع بها كان جزءا من قصيدة "نبوءة العرافة" الألمانية القديمة، وهي الصفحة التي عثر عليها في أواخر القرن الـ19، وتم التبرع بها لمتحف غوتنبرغ عام 1903.

وكان غوتنبرغ قد أدرك آنذاك حاجة الكنيسة لتطوير طرق لنسخ مخطوطاتها التي كان ينسخها الرهبان بخط اليد وتستغرق عادة يوم عمل كاملا، فأسهمت الطابعة في زيادة الإنتاج بنحو 200 ضعف. وموّل اختراع غوتنبرغ التاجر يوهان فاوست عام 1452، وأطلقا تجارتهما في طباعة صكوك الغفران للكنيسة الكاثوليكية بطلب من الكاردينال نيكولاس كوزانوس، وعدّت بداية مربحة جدا.

شراكة ومحاكم

بين عامي 1727 و1770 ظهرت مجموعة من الوثائق تتعلق بدعاوى قضائية ضد غوتنبرغ، في مجموعة من الأرشيفات الموجودة في جامعة غوتنغن، سجلت أولى هذه الوثائق نزاعا قضائيا في ستراسبورغ عام 1439، مع ورثة شريك له يدعى أندرياس دريستين.

وكان آنذاك قد اخترع طريقة جديدة لتصنيع مرايا تستخدم في الممارسات التعبدية المتعلقة بالآثار في موقع الحج في مدينة آخن، ودخل في شراكة لإنتاجها مع دريستين إلا أن الصفقة انهارت بسبب تأجيل "الحج" الذي كان مزمعا تنظيمه في ذلك العام.

ولتعويض الخسارة، كان بينهما اتفاق آخر حول مشروع سري كان يعمل عليه غوتنبرغ، ولم تقدم الوثائق بشأنه سوى لمحات تتضمن ذكر شراء الرصاص ومعادن أخرى إلى جانب ذكر الطباعة.

وكان العقد يحتوي على بند يقضي بعدم تدخل الورثة في الشراكة عند وفاة أحد الشركاء، وبالمقابل يتم تعويضهم ماليا، لذا لما توفي الشريك عام 1438 أراد أشقاؤه الدخول في اختراع غوتنبرغ الغامض، لكنه رفض ولم يعترف للقاضي بشيء عن المشروع، وكذلك لم يبح أحد من أعوانه بأي شيء عن الأنشطة التي كانت تتضمنها هذه الشراكة.

وكانت وثيقة ثانية (عرفت بوثيقة هيلماسبرجر نسبة إلى اسم كاتب العدل الذي وقعها) يعود تاريخها إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1455، تتحدث بشكل صريح عن الطباعة، حيث واجه غوتنبرغ مرة أخرى دعوى قضائية في مدينة ماينز من شريكه الثاني يوهان فوست الذي تبرع لغوتنبرغ بمبلغ كبير من المال لـ"مشروع الكتب"، لكنه رفع دعوى قضائية فيما بعد من أجل استرداد رأس المال والفائدة، وحكمت المحكمة لمصلحته.

ولا تحدد الوثيقة قيمة المبلغ أو إذا كان غوتنبرغ تمكن من السداد، ومع ذلك خلص العديد من المؤرخين إلى أن القرار أدى إلى إفلاس غوتنبرغ، بعد أن استولى شريكه على متجر الطباعة المملوك له والمجلدات المطبوعة.

وقالت روايات أخرى إن فوست انتظر حتى استثمر غوتنبرغ كل أمواله في إنتاج الإنجيل، وعندما أدرك أنه لن يتمكن من رد أمواله إليه طالبه بسداد قرضه وحجز على أصول المشروع.

خلاف مستمر

أكمل فوست الطباعة في متجر غوتنبرغ، وظهر اسمه إلى جانب شريك جديد يدعى بيتر شافر على كتاب "سفر المزامير" (ويعرف باسم "مزامير ماينز") الذي طبع بأحرف ملونة باللغة اللاتينية، ولا تزال توجد منه 10 نسخ، إحداها في المكتبة الوطنية في فيينا.

وكان أول كتاب مطبوع يحمل اسم ناشره في أوروبا، ويستشهد به المؤرخون كدليل على أن فوست هو من أكمل آلة الطباعة أو من قام بتشغيلها.

ويعتقد بعض الباحثين استحالة قيام فوست بابتكار المعدات التقنية اللازمة لفعل ذلك، خلال الفترة الممتدة بين فقدان غوتنبرغ لمطبعته عام 1455 وظهور كتاب المزامير في 14 أغسطس/آب 1457.

ونجح غوتنبرغ في طباعة أول كتاب مقدس عام 1454، استغرق منه العمل عليه 390 يوما، فهو يتألف من 3 مجلدات نصية باللغة اللاتينية، وكل صفحة منه تحتوي على 24 سطرا، مع أعمدة مزدوجة تحتوي على بعض الحروف الملونة، لذلك عرف بـ"إنجيل-24″، لكنه لم يكتب اسمه عليه. وكان قد استخدم في طباعته ما يقارب 294 نوعا من الحبر، و300 من قوالب الحروف المنفصلة، و50 ألف صحيفة ورقية تقريبا.

وطبع غوتنبرغ نسخة أخرى في مدينة بامبرغ من 36 سطرا للصفحة، ثم نسخة تعد طبعة ثانية لنسخة الكتاب المقدس من 42 سطرا للصفحة، وعدّ المشروع ضخما مقياسا بالمطبعة الصغيرة التي كانت في كثير من تجهيزاتها تجريبية إلى حد كبير.

كان "إنجيل غوتنبرغ" قد انتشر وطبع منه 150 إلى 180 نسخة في 3 سنوات، ولا تزال 48 نسخة من هذه الطبعات الأولى محفوظة في أماكن مختلفة من العالم، منها نسختان في متحف غوتنبرغ، ومثلهما في المكتبة البريطانية.

كما توجد نسخة أخرى في مكتبة فرنسا الوطنية في باريس، تشير إلى أن أعمال التجليد الأولى انتهت في أغسطس/آب 1456، وهو ما جعل احتمال أن الورق طبع في عام 1454 أو 1455، أي قبل استيلاء فوست على آلة الطباعة الخاصة بغوتنبرغ.

وفي عام 1947 ظهر خطاب من الأسقف سيلفيو بيكولوميني لصديقه الكاردينال الإسباني خوان كارفاخال مؤرخ في 12 مارس/آذار عام 1455، وصف فيه رؤيته لصفحات من إنجيل غوتنبرغ عام 1454 قال إنها "مطبوعة بحروف واضحة جدا ونظيفة للغاية وخالية تماما من الأخطاء، يمكنكم أن تقرؤوها بسهولة من دون عدسات".

وكان غوتنبرغ قد عرض هذه الصفحات المطبوعة للكتاب المقدس في المعرض التجاري الكبير بفرانكفورت، وكان الأسقف ممن زار هذا المعرض. ويرى معظم المؤرخين أن النسخة التي توجد في فرنسا وخطاب الأسقف يدعمان فكرة أن طابع الإنجيل كان غوتنبرغ، لذا يعدونه أول كتاب مطبوع لا كتاب فوست.

كتب أخرى

ذكرت كتب التاريخ أن غوتنبرغ كان مفلسا حين أنشأ مطبعة أخرى أصغر في مدينة بامبرغ في نحو عام 1459، بعد أن اقترض المال مرة أخرى.

وهناك مطبوعات أخرى من صنف ما يعرف بـ"إنكونابولا" (كلمة لاتينية استعملت لوصف الكتب المطبوعة قبل عام 1500 وتعني المهد الصغير)، ويعتقد المؤرخون أن غوتنبرغ كان هو من تولى الإشراف على طباعتها ونشرها، وما زالت بعض أجزائها محفوظة في متحف غوتنبرغ.

ومن بينها قطع من كتاب "قواعد دوناتس"، كان قد تمكن من إنهاء طباعة نسخ منه وبيعه بسبب الطلب الكبير عليه آنذاك، فقد كان الكتاب الوحيد المتاح لتعلم اللغة اللاتينية.

وعموما، كانت أسماء مطبوعات غوتنبرغ قليلة جدا، لكونه لم يضع اسمه على أي منها، فضلا عن كتب أخرى ضاعت ولم يبق لها أثر، ودلت أبحاث أنه ظل يمارس مهنة الطباعة حتى عام 1468.

وفي عام 1462 اشتدت حدة الصراع في ماينز، فتعرضت المدينة لحوادث نهب نجم عنها تدمير منشأة الطباعة الخاصة بفوست وغوتنبرغ، فعانى غوتنبرغ وضعا ماديا صعبا جدا.

وفي يناير/كانون الثاني 1465 تلقى غوتنبرغ خطابا من الأسقف أدولف فون ناساو رئيس أساقفة ماينز، يمنحه فيه لقب "هوفمان" (أي خادم الكنيسة) مع راتب سنوي وحاجات معيشية من الملابس والمواد الغذائية.

تكريمات لغوتنبرغ

في 28 فبراير/شباط عام 1999 صوّت قراء الصحيفة البريطانية "صنداي تايمز" لغوتنبرغ باعتباره "رجل الألفية".

إطلاق مشروع رقمنة نسخة "إنجيل غوتنبرغ" رسميا في 16 أغسطس/آب 1999، في ولاية سكسونيا ومكتبة الجامعة في غوتنغن.

في عام 1900 افتتح متحف باسم "متحف غوتنبرغ" (المتحف العالمي للطباعة)، في الذكرى 400 لوفاته، وعرضت فيه القطع المتعلقة بالمطبعة ومنشئها.

في عام 1997 اختارت مجلة "التايم" الأميركية اختراع غوتنبرغ أهم اختراع في الألفية الثانية.

في عام 1978 صنفه الكاتب الأميركي مايكل هارت ثامن شخصية مؤثرة في التاريخ الإنساني، في كتابه "أكثر مئة شخصية تأثيرا في التاريخ".

في عام 1914 أطلق عالم الفلك الألماني فرانز كايزر على الكويكب الذي عثر عليه اسم "777 غوتنبرغ"

في عام 1946 سميت جامعة مدينة ماينز باسم "غوتنبرغ".

في عام 1952 أصدرت أميركا طابعا بمناسبة الذكرى السنوية 500 لإحياء ذكرى اختراع غوتنبرغ.

في عام 1837 وضع نصب تذكاري لغوتنبرغ في الساحة المركزية في ماينز، صممه النحات الألماني برتل تورفالدسن.

نصب تذكاري لغوتنبرغ في ستراسبورغ صممه النحات الفرنسي ديفيد أنجرز.

في عام 1567 ظهرت الصورة الأولى لغوتنبرغ (ويرجح أنها خيالية تصوريه لشكله) في سيرة هاينريش بانتيلون عن مشاهير الألمان.

الوفاة

توفي غوتنبرغ في الثالث من فبراير/شباط عام 1468 في مدينة ماينز، ويعتقد العلماء أنه أصيب بالعمى الكلي أو الجزئي في الأشهر الأخيرة من حياته، ودفن في كنيسة دير الفرنسيسكان في بلدة ألتفيل بألمانيا، لكن الكنيسة والمقبرة دُمّرتا في الحرب العالمية الثانية ففقد قبره.