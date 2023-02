عقب إعلان رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن عن استقالتها من منصبها، تقاطرت إعلانات المرشحين الراغبين في تعويضها على رأس الحزب الوطني ورئاسة الحكومة، ومن بين هؤلاء حمزة يوسف.

شغل يوسف منصب وزير الصحة في حكومة ستورجن، وهو أحد الوجوه الشابة الصاعدة بقوة في الحزب الوطني، وهو ما شجعه على أن يكون من أوائل من أعلن نيته الترشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة.

وخلال عقد من الزمان تحول اسم يوسف -وهو مسلم من أصول باكستانية- إلى رقم صعب ومهم في المعادلة السياسية الأسكتلندية، بتقلده عددا من المناصب الوزارية المهمة، وكذلك اشتغاله في فريق اثنين من أهم زعماء أسكتلندا خلال العقدين الماضيين، ويتعلق الأمر بكل من ستورجن ورئيس الوزراء الأسبق أليكس سالموند.

وقد يدخل يوسف التاريخ السياسي ليس بالمملكة المتحدة فقط ولكن في الغرب عموما، كأول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي، ورغم أن المنافسة شرسة بين عدد من المرشحين، فإن يوسف له حظوظ كبيرة بالنظر للعلاقات التي نجح في نسجها داخل الحزب الوطني، وحاجة الأخير لقيادة شابة بشعارات وخطاب جديد.

ولد حمزة هارون يوسف في مدينة غلاسكو يوم 7 أبريل/نيسان 1985، والده هو مظفر يوسف، الذي ولد بولاية البنجاب في باكستان، وهاجر رفقة أسرته إلى أسكتلندا سنة 1960، أما والدته فهي شايتسا بوتا التي ولدت في كينيا وتنحدر من أسرة من جنوب آسيا، وهاجرت هي الأخرى رفقة أسرتها إلى أسكتلندا واشتغلت هناك في مجال المحاسبة.

كان يوسف من الأطفال المحظوظين الذين تتوفر لأسرهم الإمكانيات المالية للدراسة في مدارس خاصة، التي تفتح أمام مرتاديها الباب للترقي الوظيفي والسياسي، وهكذا بدأ رحلة العلم في مدرسة "هوتشسونس" في غلاسكو، وبعدها درس بجامعة غلاسكو وحصل على الماجستير بالعلوم السياسية سنة 2007.

وخلال دراسته الجامعية ترأس يوسف جمعية الطلبة المسلمين في جامعة غلاسكو، إضافة لكونه عضو اتحاد طلبة الجامعة، وهناك اكتسب خبرة في الخطابة والمشاركة في الأنشطة العامة، والترافع باسم الطلبة المسلمين.

وشارك في العديد من الحملات الخيرية، لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين والأحياء الفقيرة، وبعدها أصبح المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الخيرية "الإغاثة الإسلامية" التي تعتبر من أكبر الجمعيات الخيرية بالمملكة المتحدة، إضافة لاشتغاله في إذاعة محلية لمدة 11 عاما متطوعا من أجل جمع التبرعات والمساعدات الغذائية والملابس لطالبي اللجوء والأشخاص بدون مأوى.

