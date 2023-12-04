الشهيد سفيان تايه.. عالم فيزياء فلسطيني قتلته إسرائيل

أكاديمي وعالم فيزياء فلسطيني، تولى منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، وكان أحد الباحثين الرواد بمجالي الفيزياء والرياضيات التطبيقية، ولد عام 1971 واستشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2023.

المولد والنشأة

ولد سفيان عبد الرحمن تايه في مخيم جباليا بغزة يوم 20 أغسطس/آب 1971، ونشأ في مخيم جباليا، ودرس بمدينة غزة وعمل بها.

المسيرة العلمية والمهنية

تلقى سفيان تايه تعليمه النظامي في مدارس مخيم جباليا حيث ولد، وتحديدا في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ثم التحق بالجامعة الإسلامية بغزة ودرس تخصص الفيزياء، وأنهى مرحلة البكالوريوس عام 1994، وعمل بعدها في الجامعة نفسها معيدا، ثم مدرسا لما بعد الماجستير، فأستاذا مساعدا.

وعام 2004، بدأ العمل على رسالة الدكتوراه وأنهاها عام 2007، ليعود بعد ذلك لاستئناف العمل بالجامعة الإسلامية في غزة.

وأثناء دراسته للدكتوراه، اعتقل جيش الاحتلال سفيان تايه عند معبر رفح عام 2005 إبان توجهه إلى مصر لاستكمال إجراءات تقديم رسالته بجامعة عين شمس.

وعام 2018 عُيّن أستاذا مساعدا عاما، ويقول عن عمله بالجامعة الإسلامية "أدركت منذ اللحظات الأولى أن مهمة الجامعة ليست التدريس وتخريج الأجيال، وإنما البحث العلمي وخدمة المجتمع ثم التدريس، والمهمة الأساسية هي البحث العلمي".

وحصل سفيان تايه على درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية. وفور إنهائه الدكتوراه عام 2007، انضم إلى فريق بحثي بالجامعة الإسلامية، ويعزو الفضل الأول في مسيرته العلمية لهذا الفريق.

وتولى بعدها في الجامعة الإسلامية منصب رئيس قسم الفيزياء منذ عام 2008 حتى 2011، كما عُين رئيسا للجامعة في أغسطس/آب 2023.

النشاط الأكاديمي

قدّم الباحث سفيان تايه مقترحا لبحث علمي في جامعة مونتريال بكندا، وكان في مجال أجهزة الاستشعارات البصرية.

واشترك معه البروفيسور أحمد حمدان في تقديم بحث بعنوان "تحسين حساسية الدليل الموجي للألواح وأجهزة استشعار الألياف الضوئية".

ويهدف مشروع البحث إلى استكشاف هياكل الدليل الموجي متعددة الطبقات (أكثر من 3 طبقات) لغرض الاستشعار الحيوي البصري، ودراسة تأثير المواد متباينة الخواص في حساسية هياكل الدليل الموجي للألواح، إضافة إلى دراسة المزيد من البلورات الضوئية (الثنائية والثلاثية) ذات التركيبات المختلفة، وعدد الطبقات المختلفة للتحسس الحيوي.

الوفاة

السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين المقاومة وقوات الاحتلال، استشهد العالم سفيان تايه وعائلته إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في جباليا شمال غزة، وارتكب فيها الاحتلال مجزرة.

ونعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي الشهيد سفيان تايه، وأشارت وزارة الثقافة الفلسطينية إلى مناقبه العلمية، وإسهاماته الكبيرة في مجال البحث العلمي، ومسيرته الحافلة التي أنهاها العدوان الإسرائيلي عن عمر ناهز 52 عاما.

الجوائز والتكريمات