كأس أمم آسيا لكرة القدم.. ثاني أقدم بطولة قارية

أول بطولة لكرة القدم في القارة الآسيوية، تقام كل 4 سنوات باستثناء دورة رباعية قدمت لعام واحد وأقيمت عام 2007، واستضيفت البطولة أول مرة في العالم العربي بالكويت، وأحرزت اليابان 4 ألقاب منذ بداية البطولة، لتكون بذلك الأكثر تتويجا بكأس آسيا، متقدمة على السعودية وإيران.

تاريخ بطولة كأس أسيا

بدأ تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم القرن الماضي وتحديدا عام 1956 في هونغ كونغ، لتكون بذلك أول بطولة كرة قدم في القارة الآسيوية، وحصلت كوريا على لقب الفائز الأول بكأس البطولة الافتتاحية.

وكانت بدايتها بمشاركة الأعضاء الـ12 المؤسسين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و4 منتخبات أخرى، وأجري اللعب بنظام الدوري المجزأ، واستمر هذا النظام بنفس عدد المنتخبات المشاركة في الدورتين التاليتين عامي 1960 و1964.

وكانت دورة عام 1964 قد أقيمت في إسرائيل، و"فازت" بها على حساب الهند، بعد انسحاب 11 منتخبا، قبل أن تنضم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشاركت 5 منتخبات عام 1968، في الدورة التي استضافتها إيران وفازت فيها بكأس البطولة، وتوالى فوزها بعد ذلك حتى عام 1976، لكنها لم تحرز فوزا بعد ذلك، ثم ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 6 بالدورتين التاليتين في تايلند عام 1972، وإيران عام 1976.

أول استضافة عربية لكأس آسيا

عند أول استضافة عربية للبطولة، شاركت فيها 10 منتخبات، وأقيمت تلك الدورة بدولة الكويت بدءا من 15 سبتمبر/أيلول وحتى 30 سبتمبر/أيلول 1980، في ملعب صباح السالم.

ووصلت كل من كوريا الجنوبية والكويت إلى الدور النهائي، وأحرز منتخب البلد المضيف لقب البطولة في تلك الدورة.

وكان الثنائي الذي قاد الكويت إلى الفوز باللقب هما فيصل الدخيل وجاسم يعقوب، وكانا قد سجلا 12 هدفا من أصل 13 سجلها المنتخب الكويتي في البطولة.

وعام 1984 كان الفوز الأول للمنتخب السعودي بكأس آسيا، على 10 منتخبات آسيوية أخرى، وتحديدا في مباراة نهائية هزمت فيها الصين.

وعام 1988 أقيمت البطولة في دولة قطر، الفترة من 2 وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وفازت السعودية باللقب للمرة الثانية، إذ تغلبت في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية، والتي أقيمت على أرضية ملعب حمد بن خليفة بالدوحة.

وعام 1992 استضافت اليابان البطولة، وتقلص عدد المنتخبات حينها إلى 8، قسمت على مجموعتين، وأحرز منتخب البلد المضيف اللقب في مباراة نهائية ضد السعودية.

وكانت الاستضافة اليابانية لكأس آسيا فارقة ولحظة فاصلة في نمو كرة القدم اليابانية، ومهدت الطريق للنجاحات الكروية في المستقبل، إضافة إلى ما أحدثته من تنظيمات وتحسينات في البنية التحتية للبلاد.

الاستضافة العربية الثالثة

كانت الاستضافة العربية الثانية لكأس آسيا في الإمارات عام 1996، وفازت السعودية بالكأس ذلك العام.

وعام 2000 كانت استضافة البطولة عربية كذلك، حيث أقيمت في لبنان، وفازت اليابان بالكأس حينها على السعودية الحاصلة على لقب وصيف البطولة.

وعام 2004 أقيمت البطولة بالصين، وحصلت على مركز الوصيف، بينما ذهبت الكأس لليابان.

وأقيمت الدورة الموالية في إندونيسيا عام 2007، وكانت فيها 4 دول لأول مرة منذ تاريخ انطلاق البطولة، وهي إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلند.

وعام 2011، أقيمت البطولة بالدوحة للمرة الثانية، وأحرزت اليابان الكأس، لتكون بذلك البلد الأكثر فوزا بلقب بطل آسيا لكرة القدم.

وأقيمت البطولة عام 2015 في أستراليا، وفاز منتخبها بلقب بطل آسيا في تلك الدورة، متفوقا على وصيف البطولة كوريا الجنوبية.

وفي تلك الدورة سجل لاعب المنتخب الإماراتي علي مبخوت رقما قياسيا، إذ استطاع تسجيل هدف لصالح فريقه ضد المنتخب البحريني في غضون 14 ثانية، وعد أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس آسيا.

وسجل اللاعب الإيراني علي دائي الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في بطولة آسيا، إذ كان قد أحرز 14 هدفا في تلك الدورة من إجمالي 109 أهداف.

ومع 37 فوزا من أصل 62 مباراة، فازت إيران بأكبر عدد من المباريات في كأس آسيا، كما يحمل منتخبها -إلى جانب كوريا الجنوبية- الرقم القياسي للعب أكبر عدد من المباريات (62 مباراة) في تاريخ المسابقة.

وتقرر عدم لعب أي مباراة للحصول على المركز الثالث بدءا من دورة عام 2019، والتي أقيمت في الإمارات، وفاز فيها المنتخب القطري بلقب بطل كأس آسيا متفوقا على اليابان.

اهتمام عالمي

تحظى بطولة كأس آسيا لكرة القدم باهتمام الكثير من الجماهير حول العالم، كونها البطولة الأولى في القارة الآسيوية.

وقد حصلت 9 منتخبات مختلفة على كأس البطولة منذ انطلاقها حتى الآن، 4 منها عربية، وهي السعودية والكويت وقطر والعراق.

ويعد المنتخب السعودي والإيراني في مركز الوصافة، لحصد كل منهما 3 ألقاب، تليهما كوريا الجنوبية التي حصد منتخبها لقب البطولة مرتين.

وسلطت البطولة الأضواء على التقاليد الكروية الآسيوية، كما عززت تطوير كرة القدم الإقليمية، ووفرت منصة تنافسية آسيوية.

استضافة قطر كأس آسيا 2023

ستقام الدورة الـ17 لبطولة كأس آسيا الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 10 فبراير/شباط من العام نفسه.

وتقررت إقامة البطولة في قطر التي استضافت البطولة سابقا عامي 1988 و2011.

واختير ملعب لوسيل لإقامة مباراتي الافتتاح والنهائي، وهو الملعب الذي أقيمت على أرضه بعض مباريات كأس العالم، ولُعب فيه كذلك نهائي كأس العالم 2022.

وإضافة إلى ملعب لوسيل، تحتضن 6 ملاعب مونديالية أخرى مباريات كأس آسيا، وهي ملاعب: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

وكشف عن جدول مباريات بطولة كأس آسيا لعام 2024 في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد تعديلات أجريت عليه.

ويشارك 24 منتخبا في هذه النسخة، وتم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة ما يصل إلى 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

وبفضل تقارب المسافات بين الملاعب في قطر، سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة خلال اليوم، كما تتيح هذه الميزة للمشجعين القادمين من خارج الدولة البقاء في مكان واحد طوال فترة إقامة البطولة على غرار ما حدث في مونديال قطر الذي لقي إشادة العالم.