رفعت العرعير.. اللسان الإنجليزي للمقاومة في غزة

أكاديمي وشاعر ومترجم فلسطيني، من مواليد غزة، حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بوترا بماليزيا عام 2017. كان أستاذا للأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية في غزّة، وأحد أعمدة القسم الإنجليزي بالمركز الفلسطيني للإعلام. استشهد في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة رفقة شقيقه وشقيقته وأولادها الأربعة.

وكان العرعير المؤسس والمشرف على قسم الإعلام الاجتماعي (السوشيال ميديا) في المركز الفلسطيني للإعلام، وأحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بشخصيات أدبية من الخارج لمساعدتهم على كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

المولد والنشأة

وُلد رفعت رفيق سعيد العرعير في حي الشجاعيَّة -الواقع شرق مدينة غزة- يوم 23 سبتمبر/أيلول 1979 من عائلة كافحت في ظل ظروف قاسية من أجل تعليم أبنائها، واستلهم رفعت شغفه بالعلم من قصة كفاح والدته من أجل الدراسة.

وكان له شقيق يدعى حمادة استشهد في غارة جوية إسرائيلية عام 2014، وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023 استشهد الدكتور العرعير مع شقيق آخر وشقيقة له وأبنائها الأربعة. وقد كان متزوجا وأبا لـ 3 أبناء.

الدراسة والتكوين

درس العرعير المرحلة الابتدائية والثانوية في مدارس غزة، ثم توجه إلى الجامعة الإسلامية حيث حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية عام 2001، ومنها إلى جامعة "يونيفرستي كوليدج" بلندن حيث حصل على الماجستير في الأدب الإنجليزي عام 2007، ثم انتسب إلى جامعة بوترا في ماليزيا وحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي.

المسيرة العلمية والنضالية

لم يفصل العرعير بين مساره التعليمي وقضية بلده فلسطين، حيث اختار أن يكون اللسان الإنجليزي الناطق باسم وطنه المحتل لينقل واقع وحقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ أن بدأ التدريس عام 2007 حرص على تعليم تلاميذه قواعد سرد الرواية الفلسطينية التي تمزج بين الحياة والمقاومة لينقلها إلى العالم على جسور الإنجليزية التي أجادها وامتهن تدريسها.

وتحتل اللغة موقعا مركزيا في حياة العرعير، بما مثلته من أداة لتجاوز الحصار على فلسطين وروايتها، ووسيلة لبسط نقيض الأطروحة الإسرائيلية، لذلك حرص طيلة الأعوام التي قضاها في غزة على تدريب طلابه وتطوير قدراتهم وتنمية معارفهم ليتمكنوا من المساهمة في سرد الرواية الحقيقية للقضية الفلسطينية، ومواجهة ما يبثه الإسرائيليون من سرديات وروايات.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، ساهم العرعير في تأسيس موقع "نحن لسنا أرقاما" من أجل توثيق حكايات وقصص شهداء العدوان.

خلال العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساهم العرعير في تأسيس صفحة "شهداء غزّة" التي توثق صور وقصص الشهداء، ويعرف الهدف من إنشائها بالقول "لأنهم ليسوا أرقامًا، هُنا نحكي قصة الشهداء، حياتهم، ذكرياتهم، أحلامهم.. اكتبوا لنا وأرسلوا، لنحكي لكلّ العالم عن شهداء غزة".

وحرص العرعير على ترجمة كل ما يكتب على هذه الصفحة إلى الإنجليزية ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين من جميع الشعوب والفئات إيمانا منه بأن اللغة وسيلة للتحرر من الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة، ووسيلة بث فوري تتحدى جدار الفصل الفكري والأكاديمي والثقافي الذي تحاول إسرائيل تطويق الفلسطينيين به، وليلفت انتباه العالم إلى بشاعة ما يحدث في غزة خاصة، وفي فلسطين عامة.

وطوال مسيرته الأكاديمية والمهنية سعى العرعير لتوثيق الرّواية الشّفويّة لكبار السّنّ من الفلسطينيين وسرد قصصهم، معتبرا أن التاريخ الشفهي الفلسطيني قادر على دعم استمرارية المقاومة في بعدها الثقافي، وأن اندثار هذا التاريخ بسبب وفاة هذه الفئة العمريّة أو بسبب التكنولوجيا الحديثة لا يخدم القضية الفلسطينية.

وفسر العرعير هذا التوجه النضالي حيث قال "كفلسطينيين تحت الاحتلال، تتجاوز رواية القصص القيمة التعليمية إلى الحاجة الملحة لامتلاك روايتنا، وهو الأمر الذي يعيد القوة للمجتمع بدلا من النخبة. إن القصص التي يمكن أن يرويها الناس عن أرض ما هي دليل على حقهم في تلك الأرض".

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2023، ظهر العرعير إعلاميا على العديد من القنوات التلفزية الغربية الناطقة بالإنجليزية حرصا منه على فضح جرائم العدوان بحق القطاع وإيصال صوت غزة إلى العالم الخارجي، كما أعلن عن رفضه مغادرة شمال غزة رغم القصف الإسرائيلي.

الوظائف والمسؤوليات

عام 2007 عمل أستاذا بالجامعة الإسلامية في غزة متخصصا بالأدب العالمي والكتابة الإبداعية.

عمل في القسم الإنجليزي بالمركز الفلسطيني للإعلام.

مؤسس ومشرف قسم الإعلام الاجتماعي بالمركز الفلسطيني للإعلام.

المؤلفات

نشر للعرعير عام 2014 كتاب "غزة تعود للكتابة" وبعد عام "غزة تخرج عن صمتها".

كما نشر العديد من المقالات بالإنجليزية في صحف غربية مثل افتتاحية لنيويورك تايمز سنة 2021.

استشهاده

استشهد العرعير في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2023 ومعه شقيقه خلال ضربة جوية نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية على منزل شقيقته (شمال غزة) والتي استشهدت وأولادها الأربعة، وذلك خلال العدوان على غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى".