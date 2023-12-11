الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

جائزة تكرم كل عام شخصيات أو مؤسسات ساهمت بشكل استثنائي في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والارتقاء بها محليا أو على الصعيد الدولي.

وتحتفي الجائزة -التي تمنحها وزارتا خارجية فرنسا وألمانيا- عموما بالمدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وبالمحامين الذين يدافعون عنهم، وكذا بالصحفيين الذين يناضلون من أجل نشر الحقيقة.

انطلقت الجائزة عام 2016، وأعلنها من برلين في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه كل من وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان مارك آيرولت ونظيره الألماني يومها فرانك فالتر شتاينماير.

وتقول فرنسا وألمانيا إنهما ترغبان من خلال هذه الجائزة في إظهار دعمهما لأنشطة المدافعين والناشطين في حقوق الإنسان، وتعتبرانها رمزا للقيم المشتركة.

كما تؤكدان أنهما تعملان عبر هذه الجائزة وغيرها من الأنشطة والفعاليات على حشد جهودهما للدفاع معا عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في العالم، وتشجعان الدول كافة على التقيد بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في هذا المجال.

وتضيف الدولتان أن تكريم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحرية ضروري لتوعية الرأي العام، وتعبئة جمعيات المجتمع المدني، ودعم ضحايا خروقات حقوق الإنسان، والضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وتسلم هذه الجائزة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويتم انتقاء الفائزين بها عبر آلية مشتركة بين الدولتين، وباقتراح من سفارتيهما في أنحاء العالم.

الفائزون بالجائزة عام 2016

الخوذ البيضاء (سوريا)

تميمة رحمن (بنغلاديش)

أوليغ غولاك (بيلاروسيا)

وانغ كياولينغ (الصين)

ماري لولور (أيرلندا)

بييترو بارتولو (إيطاليا)

إيفا أبو حلاوة (الأردن)

سارة بلال (باكستان)

ماريا دا بينا (البرازيل)

سراي تون (كمبوديا)

مكسيميليان نغو مبي (الكاميرون)

بيفرلي جاكوبس (كندا)

مونسيرات سولانو كربوني (كوستاريكا)

سونيتا كريشان (الهند)

فلنتينا تشيريفاتينكو (روسيا)

جاكلين مودينا (تشاد)

الفائزون بالجائزة عام 2017

أديلور رحمن خان (بنغلاديش)

نونوغنون باليبيلاس غباغيدي (بنين)

غراسيا فيوليتا روس كيروغا (بوليفيا)

راجية عمران (مصر)

سيزار ريكورتي (إكوادور)

عبد الله الخنيني (الكويت)

بيكيم أساني (مقدونيا)

مانديرا شارما (نيبال)

غراس أوساكيو (نيجيريا)

روزماري تراجانو (فلبين)

إيلينا ميلاشينا (روسيا)

شيرين عبد السرور (سريلانكا)

كريم ألتيبارماك (روسيا)

بافلو ليسيانسكي (أوكرانيا)

ليلينا أورتيغا مندوزا (فنزويلا)

الفائزون بالجائزة عام 2018

محمد لطفي (مصر)

ألفريدو أوكينفي (غينيا الاستوائية)

يو فينشينغ (الصين)

أميناتا تراوري (ساحل العاج)

نيتياناند يايارامان (الهند)

تشاك صوفياب (كمبوديا)

حسن صياح قربان (لبنان)

مكفولة منت إبراهيم (موريتانيا)

داود نصار (فلسطين)

ليز تشيكاخي شوراي (بيرو)

أيوب تتييف (روسيا)

فوييسيكا دوبولا ماجولا (جنوب أفريقيا)

أنور البني (سوريا)

سيريكان شاروينسيري (تايلند)

سوزانا رافالي أريسمندي (فنزويلا)

الفائزون بالجائزة عام 2019

أليس بيالياتسكي (بيلاروسيا)

لي ونزو (الصين)

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب (مصر)

أميها ميكونين أسفاو (إثيوبيا)

روبين شاوراسيا (الهند)

نسرين ستوده (إيران)

أمينة هانغا (نيجيريا)

ميلوسكا ديل كارمن لوثكينوس تافور (بيرو)

ماري أيلين باكالسو (الفلبين)

إيرينا بيريوكوفا (روسيا)

دلفين كيمنيلوم دجيرايبه (تشاد)

أسينا غونال (تركيا)

لوث ميلي رييس (فنزويلا)

فو كوك نجو (فيتنام)

الفائزون بالجائزة عام 2020

سارة سيرات (أفغانستان)

عزة سليمان (مصر)

سيرجيو بيتشارا (لوندا)

فرنسينارا سواريز مارتينز (البرازيل)

لي يوهان (الصين)

نغم نوزت حسن (العراق)

زويا روهانا (لبنان)

نياب علي (باكستان)

عصام يونس (فلسطين)

أيوري ديميتريف (روسيا)

ماتيلدا توومي (سيشل)

ماريا باتاكويفا (سلوفاكيا)

ميريكاج لورنا نانجيا (جنوب السودان)

الفائزون بالجائزة عام 2021

شهرزاد أكبر (أفغانستان)

شانغ ويبينغ (الصين)

جاك لوتونغ (هاييتي)

كريستينا بالاباي (فلبين)

نويلا غودفري مسويا (تنزانيا)

إريكا لورينا دافيلا (غواتيمالا)

مونيكا بورغمان (ألمانيا/ لبنان)

نرجس محمدي (إيران)

نباهت أكوش (تركيا)

جمعية بروفيا (فنزويلا)

جاك إبيل (نيجيريا)

ألكسندرين فيكتوار سيزونو (بنين)

تابيلو تايمس (جنوب أفريقيا)

أجنا جوسيك (البوسنة والهرسك)

ماي سابي بيو (ميانمار)

الفائزون بالجائزة عام 2022