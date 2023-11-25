تلفزيون مونتي كارلو.. أول قناة تلفزية خاصة في أوروبا

يعتبر تلفزيون مونتي كارلو أقدم قناة تلفزية أوروبية خاصة، انطلق بثها يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 من مرتفعات إمارة موناكو جنوب فرنسا، ودشنها الأمير رينيه الثالث.

عند إطلاقها كان البث منحصرا فقط في إمارة موناكو والمناطق المحيطة بها في مجال لا يتجاوز 100 كيلومتر من جهاز الإرسال المثبت في موناكو، ثم امتدت موجاتها خلال السبعينيات والثمانينيات إلى جنوب شرق فرنسا وشمال إيطاليا، قبل أن تكتسب مجالا جماهيريا أكبر بفضل التطور التكنولوجي واعتماد الكابل والأقمار الصناعية.

حافظت رغم الأزمات المالية التي عاشتها، والتغييرات التي شهدتها على رأس إدارتها على توجهها الإعلامي الأصلي، لتكون قناة العائلة الفرنسية والفرنكوفونية. ويضم تلفزيون مونتي كارلو 44 عاملا بين صحفيين وتقنيين وموظفين في مختلف المجالات يُؤَمنون البرمجة والمحتوى والبث المتواصل.

الإطار التاريخي

سنة 1939، حصل رجل الإعلام والأعمال الفرنسي تشارلز ميشلسون على امتياز تشغيل إذاعة طنجة، ولكن السلطات الفرنسية استولت على المشروع بعد الحرب العالمية الثانية لإنشاء راديو إمبريال.

وفي 6 فبراير/شباط 1948، حصل ميشيلسون على عقد إدارة للموجات القصيرة في راديو "مونتي كارلو" لـ5 سنوات على سبيل التعويض إذ كانت تعود ملكية أغلبية الإدارة إلى شركة سوفيراد الممثلة للدولة الفرنسية.

أدى فشل التجارب التقنية لإعادة البث والإرسال إلى تقديم وزير الإعلام الفرنسي حينها فرانسوا ميتران تنازلا لميشيلسون، الذي استفاد من امتياز فرعي ببث تلفزيون في إمارة موناكو، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 1949 منح له من طرف الشركة المالكة لراديو مونتي كارلو.

أنشأ ميشيلسون الشركة التي كان هدفها الأولي تشكيل شبكة من محطات التلفزيون الخاصة في فرنسا. ولتهدئة مخاوف وزير الإعلام الفرنسي الجديد بيير هنري تيتجن من هيمنة الإعلام الخاص على نصيب الإعلام الحكومي، تنازل تشارلز ميشيلسون عن جميع حقوقه في 20 أغسطس/آب 1951 للأمير رينيه الثالث أمير موناكو.

في 11 فبراير/شباط 1952، تم التأكيد القانوني الذي نص على إنشاء تلفزيون إمارة موناكو من قبل السلطات العامة الفرنسية.

التأسيس والإطلاق

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، زار الأمير رينيه الثالث جهاز الإرسال والأستوديوهات المثبتة في مؤسسة دار الإذاعة الفرنسية الكائن مقرها آنذاك في شارع الأميرة شارلوت، ورافقه أسقف موناكو جيل بارت من أجل "مباركة هذا الإنجاز".

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 الموافق للعيد الوطني لإمارة موناكو الفرنسية افتتح الأمير رينيه الثالث تلفزيون مونتي كارلو الذي يعتبر أقدم محطة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وبدأ البث على الساعة الثامنة والنصف مساء وكان الانطلاق مع شريط سينمائي أميركي لرعاة البقر.

المقر

في البداية، انطلق التلفزيون حديث الولادة من مقره الكائن في 16 شارع الأميرة شارلوت وسط مدينة موناكو جنوب فرنسا، أما البث فكان يبث من منطقة مونت أجيل، التي تديرها وزارة الدفاع الفرنسية التي وافقت على التنازل عن هذا المقر لصالح إذاعة وتلفزيون مونتي كارلو عام 1952.

منطقة مونت أجيل الواقعة على مرتفعات موناكو مكّنت التلفزيون من بث مفتوح وصل مداه فرنسا، وفي بداياته إلى الساحل الأزردي ثم إلى مدينة منتون وتولون ومرسيليا وجزيرة كورسيكا.

سنة 2001، انتقلت القناة إلى 6 شارع أنطوان الأول قرب ميناء مدينة موناكو.

يمتلك تلفزيون مونتي كارلو أيضا مكاتب في باريس، أولا في مقر "باتي"، ثم في مكاتب "تي إف 1" في بولوني بيانكور نهاية سنة 2005.

الخط التحريري

تميّز تلفزيون مونت كارلو في الأصل ببث البرامج المحلية وإعادة بث أحداث موناكو، وفي سنة 1956، بدأ في بث المناسبات العامة ذات الأهمية المحلية مثل حفل زفاف الأمير رينيه الثالث أمير موناكو على الممثلة الأميركية غريس كيلي، بالإضافة إلى السباق الثالث عشر لجائزة موناكو الكبرى.

عام 1963، أصبحت القناة تسمى "تي إم سي" وتبث برامج الألعاب والمسابقات مثل "ذا ميستيريوس أوبجيكت"، والمسلسلات الجديدة إضافة إلى مساحة ثابتة مخصصة لشريط سينمائي كل مساء تحت قيادة مدير البرامج جاك أنطوان.

ظهرت أولى عمليات البث الملون في 24 ديسمبر/كانون الأول 1973 مما جعل ألعاب وعروض هذه القناة الجنوبية متنوعة ولاقت نجاحا كبيرا خلال النصف الأول من الثمانينيات.

منذ سنة 1985، خضعت "تي إم سي" لتغييرات عديدة في جدول برامجها لمواكبة ظهور القنوات الخاصة الجديدة.

تمت إعادة تنسيقها بالكامل سنة 1993 لتسمى "مونتي كارلو تي إم سي" وقدمت نفسها قناة عائلية وإقليمية.

منذ استحواذ مجموعتي "تي إف 1″ و"إيه بي" عام 2005، أصبحت برمجتها أكثر عمومية مرة أخرى.

وتضم برمجتها الحديثة الفقرات التالية: الأخبار، البرامج والحصص التلفزيونية المختصّة (الطبخ، الأسرة، الديكور، البرامج الاستقصائية…)، بالإضافة للألعاب والترفيه.

التمويل

تنشط "تي إم سي" من خلال شركة تيلي مونتي كارلو وهي شركة خفية الاسم بموجب قانون موناكو، برأس مال قدره 50 مليون يورو، مسجلة في 1 يوليو/تموز 1957 في سجل التجارة والشركات في موناكو.

تمتلك الخزانة العامة لإمارة موناكو نسبة 50% من أسهم الشركة، و50% من قبل شركة سوفيراد، التي اشترت "باتي" أسهمها في يناير/كانون الثاني 2002 بعد تصفيتها. وفي الوقت نفسه، حصلت "باتي" على موافقة حكومة موناكو على زيادة حصتها إلى 80% من رأس المال، وبذلك أصبحت مشغل السلسلة.

في نهاية سنة 2005، باعت "باتي" حصتها البالغة 80% لشركة "مونتي كارلو بارتشن"، و40% مملوكة لمجموعة "تي إف 1" و40% لشركة "مجموعة إيه بي"، التي تمارس سيطرة مشتركة غير مباشرة على شركة "تيلي مونتي كارلو".

في 9 يونيو/حزيران 2016 أعلنت شركة "تي-إف 1" عن إعادة شراء حصة الـ20% التي كانت تملكها موناكو في قناة "تي إم سي" من خلال تبادل أسهم يسمح للإمارة بالاستحواذ على حصّة في رأسمال أول مجموعة تلفزيونية خاصة في فرنسا.