لجنة إعادة إعمار غزة.. مشاريع قطرية تخفف معاناة سكان القطاع

لتنفيذ وإدارة المنحة التي أعلن عنها أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعم سكان قطاع غزة، أعلن عن تشكيل لجنة قطرية دائمة للإشراف على المشروعات وتنفيذها في غزة تحت اسم "لجنة إعادة إعمار قطاع غزة".

عملت اللجنة منذ عام 2012 على تخفيف آثار الحصار الخانق على القطاع، وتقديم يد العون لسكان غزة من خلال العديد من المشروعات والدعم المادي للأسر المتعففة.

تأسيس اللجنة

لجنة إعادة إعمار غزة هي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتقوم بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر المقدمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار أميركي، فضلا عن العديد من المنح الأخرى التي تم تقديمها فيما بعد.

ونفذت اللجنة -التي يرأسها السفير محمد العمادي- عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أهداف اللجنة

تسعى اللجنة لتحقيق أهدافها من خلال التسويق لفكرة عمل اللجنة لكل الدول المانحة لتحذو حذو دولة قطر في إدارة التمويل وتنفيذ المشاريع، وتجميع وحشد الطاقات والجهود لمختلف الجهات المعنية وعلى كافة المستويات للمساهمة في إنجاح ملف إعادة إعمار غزة، والمساهمة في توفير بيئة لتنشئة جيل قادر على المشاركة في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني ليواكب التطور الحضاري.

كما تهدف اللجنة إلى توفير فرص عمل للمهنيين والفنيين والعمال في قطاع غزة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وتنمية وتطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للشباب والخريجين لذوي العلاقة بملفات الإعمار من خلال عملهم في هذه المشاريع الكبرى، والوقوف الدائم على الاحتياجات الضرورية لتطوير البنية التحتية في غزة.

مشروعات اللجنة

نفذت اللجنة عشرات المشاريع الهامة والحيوية لسكان قطاع غزة، التي فاقت 115 مشروعا، بقيمة 407 ملايين دولار أميركي، تنوعت ما بين مشاريع أبنية وإسكان ومشاريع طرق ومشاريع بنية تحتية، بالإضافة إلى مشاريع صحية وزراعية وغيرها.

وتعد مدينة "حمد بن خليفة السكنية" أحد أكبر مشروعات اللجنة، وتضم 2464 وحدة سكنية، تم بناؤها على 3 مراحل، كما أشرفت اللجنة على توزيع منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2018 بتقديم المساعدات النقدية لدعم الأسر المتعففة بواقع 100 دولار شهريا لـ100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة، واستمرت في تقديم هذه المنحة لسنوات.

ومن خلال هذه المنحة أيضا نفذت اللجنة مشروع إنشاء خزان وقود بسعة مليوني لتر لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة، علاوة على تنفيذها مشروع "النقد مقابل العمل"، والذي تم من خلاله توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 10 آلاف خريج وعامل من قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ونفذت اللجنة أيضا عشرات المشاريع الأخرى لتحسين ظروف عيش سكان القطاع، مثل مشروع إنشاء مستشفى حمد بن جاسم العام في رفح، ومشروع إنشاء وتجهيز مركز نورة راشد الكعبي لغسيل الكلى، ومشروع إعادة تأهيل وإنشاء شارع صلاح الدين، ومشروع إنشاء مركز التأهيل والإصلاح في خان يونس.