أبرز عمليات أسر جنود الاحتلال من قبل كتائب القسام

تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناج العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من القيام بالعديد من عمليات أسر جنود الاحتلال، فشل بعض تلك العمليات، في حين نجحت أخرى، وقتل فيها جنود نتيجة لظروف الميدان، حسب قول الكتائب.

كما استطاعت في بعض تلك العمليات تحرير أسرى فلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، ولا تزال تحتفظ كتائب القسام بأربعة جنود إسرائيليين منذ العام 2014 في قطاع غزة.

وكانت أكبر وأبرز عمليات الأسر ما وقع صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تمكن مقاتلو الكتائب من اقتحام عدد من مواقع الاحتلال والمستوطنات الواقعة بالقرب من عزة، وأسروا نحو 35 جنديا وقتلوا آخرين.

17 فبراير/شباط 1998

أسر الرقيب آفي سابورتس.

تمكنت كتائب القسام من أسر الرقيب آفي سابورتس وقتله داخل أراضي 48، وعثر على جثته بعد عدة شهور بعد تشقق الأرض وتسرب الرائحة.

3 مايو/أيار 1989

أسر الجندي إيلان سعدون

تمكنت الكتائب من أسر الجندي إيلان سعدون، الذي كان بكامل عتاده العسكري، وتم قتله بعد ذلك، ولم يتمكن الاحتلال من العثور على جثة إيلان سعدون إلا بعد مرور نحو 7 أعوام على العملية.

12 ديسمبر/كانون الأول 1992

أسر الرقيب أول نسيم طوليدانو

أسر الرقيب أول نسيم طوليدانو من داخل أراضي 48، وطالبت كتائب القسام في ذلك الحين بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، وقد رفض الاحتلال الإفراج عن الشيخ ياسين، فقامت الكتائب بقتل طوليدانو بعد انتهاء المهلة، وإثر ذلك قرر الاحتلال إبعاد 400 من قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوبي لبنان.

11 أكتوبر/تشرين الأول 1994

أسر الجندي نخشون فاكسمان

تم أسر الجندي نخشون مردخاي فاكسمان من قبل كتائب القسام، وتمت المطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، وبعد رفض الاحتلال الإفراج عن الشيخ ياسين تم قتل الجندي بعد 3 أيام من اختطافه بعد محاصرة مكان احتجازه وقتل قائد الوحدة المختارة في جيش الاحتلال وجندي إسرائيلي، وأصيب 20 من الجنود، واستشهد أفراد خلية حماس.

صيف عام 1996

أسر الجندي "شارون أدري"

تمكنت خلية لكتائب القسام تعمل في الضفة الغربية من أسر الجندي شارون أدري من مدينة القدس قبل أن تقتله وتحتفظ بجثته 7 شهور كاملة.

25 يونيو/حزيران 2006

أسر العريف جلعاد شاليط

تمكنت القسام بمشاركة ألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام من اقتحام موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزة، وقتلِ جنديين من جنود الاحتلال وإصابة آخرين، وأسر العريف جلعاد شاليط والاحتفاظ به لمدة 5 سنوات، ليتم في نهاية المطاف عام 2011 إبرام صفقة وفاء الأحرار التي حُرر فيها 1050 أسيرا.

20 يوليو/تموز 2014

أسر شاؤول أرون

قامت قوة خاصة من كتائب القسام خلال معركة العصف المأكول بأسر الجندي شاؤول أرون، بعد تفجير مقاتلي كتائب القسام ألغاما في الآليات الإسرائيلية.

1 أغسطس/آب 2014

أسر الضابط هدار جولدن

تمكنت كتائب القسام من أسر الضابط في جيش الاحتلال هدار جولدن خلال كمين نصبته لقوة من جيش الاحتلال تسللت شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث تمكن القسام من قتل عدد من جنود الاحتلال، إضافة إلى أسر الضابط.

مطلع 2016

أبراهام منغستو وهشام السيد

في مطلع عام 2016 أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن لدى الكتائب جنديين أسريين هما أباراهام منغستو وهشام شعبان السيد، رافضا الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهما وبغيرهما من الجنود دون دفع الاحتلال الثمن.