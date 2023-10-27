هشام زقوت.. مراسل بدرجة دكتوراه

هشام زقوت صحفي فلسطيني ولد عام 1984، يعيش في قطاع غزة بعد أن هاجرت أسرته من أسدود. درس الصحافة والإعلام ونال درجة الدكتوراه في تخصصه. انضم إلى مكتب الجزيرة عام 2009 وعرف مراسلا منذ عام 2017 وأسهم في تغطية الحروب والأحداث منذ ذلك الحين.

المولد والنشأة

ولد هشام سمير محمد زقوت يوم 17 مايو/أيار 1984م، في مدينة غزة في فلسطين، لأسرة لاجئة من مدينة أسدود عام 1948، وهو أكبر إخوته الذكور، عاش السنوات الأولى من عمره في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

والده سمير زقوت حاز درجة الدكتوراه في علم النفس، وعمل أخصائيا اجتماعيا ونفسيا في برنامج غزة للصحة النفسية، أما والدته فقد عملت معلمة في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات.

تزوج هشام ورزق بـ4 أبناء. وقد عرف بجديته وشجاعته في نقل الأخبار، وسرعته في الوصول لأماكن الحدث.

الدراسة والتكوين العلمي

درس هشام المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس الأونروا في مدينة غزة، وأكمل تعليمه الثانوي في مدرسة خالد بن الوليد.

تلقى تعليمه الجامعي في جامعة الأقصى، ثم تابع دراسة الماجستير في كلية الصحافة في الجامعة الإسلامية في غزة، وحملت رسالته عنوان "استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية".

استكمل بعدها دراسته العليا ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم درمان في السودان، وكان عنوان أطروحته "صحافة الموبايل وانعكاسها على الأداء المهني للصحفيين أثناء الأزمات، دراسة وصفية تحليلية على صحفيي قطاع غزة".

تلقى هشام تدريبا إعلاميا بحضوره عددا من الدورات التدريبية في الإعلام والتكنولوجيا والصحافة الاستقصائية، وشارك في عدد من المؤتمرات الإعلامية في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

الخبرة الصحفية

عمل زقوت منتجا في وكالة رامتان للأنباء، وهي وكالة فلسطينية عربية مصورة، من عام 2003 وحتى عام 2009، مكنته الوكالة خلالها من العمل مع عدة قنوات محلية ودولية، وغطى في تلك الفترة الحرب على غزة عام 2008.

وشارك في تلك الفترة عددا من المخرجين الفلسطينيين في إنتاج الأفلام، كما أسهم في إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية منها "برنامج الشاهد – غزة النكبة والبطولة" لمخرجه ومنتجه أحمد الشيخ.

عام 2009 عمل هشام منتجا في مكتب قناة الجزيرة الإخبارية في غزة، وغطى خلالها حروب عام 2012 و2014 على غزة. ثم أصبح مراسلا لقناة الجزيرة الإخبارية منذ عام 2017.

عرف زقوت بحضوره الميداني وتغطيته للحروب والأحداث السياسية والمدنية في غزة، وقد شارك في تغطية الحروب التي شنتها إسرائيل على القطاع وآخرها حرب 2023، التي حدثت عقب عملية "طوفان الأقصى".

حرص هشام خلال عمله على سرعة الوصول إلى مناطق القصف في جميع الأوقات، وتغطية الحدث ونقل جرائم الاحتلال وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وكشف الحقائق.

الوظائف والمسؤوليات

تدرج هشام في عدد من المناصب الوظيفية، فعمل:

منتجا للأخبار في وكالة رامتان للأنباء الفلسطينية من عام 2003 إلى عام 2009.

مسؤولا لمكتب وكالة الأنباء العربية في فلسطين.

منتجا للأخبار في مكتب قناة الجزيرة في غزة عام 2009.

مراسلا لقناة الجزيرة للأخبار منذ عام 2017.

كما أنه عضو في كل من: