صلاح فضل مفكر مصري، ويصنف ناقدا ومؤلفا ومترجما، ترأس مجْمع اللغة العربية بالقاهرة، وساهم في إحياء التراث الفلسفي لابن رشد، ونقل الأدب العربي إلى الجامعات الإسبانية والمكسيكية.

المولد والنشأة

ولد محمد صلاح الدين عبد السميع فضل يوم الأحد 13 مارس/آذار 1938 في قرية شباس الشهداء في محافظة كفر الشيخ، شمال مصر.

ووسط بيئة علمية وأدبية وحياة ريفية بسيطة نشأ فضل وتربّى، فقد كان والده يقرض الشعر ومن الدارسين للقضاء الشرعي، وكان جده من ضمن هيئة علماء الأزهر.

وعندما كان فضل في الرابعة من عمره توفي والده، وترك له وصية مكتوبة بأن يصنع لنفسه اسما بعيد المدى يستقل به عن عائلته.

الدراسة والتكوين

أبصر فضل نور العلم وبداياته على يد جده، ومن ثم انتسب للمعاهد الأزهرية التي أكمل فيها المراحل الابتدائية والثانوية، أكمل تعليمه في دار العلوم بجامعة القاهرة وتخرج منها بشهادة ليسانس (بكالوريوس) عام 1962.

وسنة 1965، تم إيفاد فضل في بعثة للدراسات العليا إلى إسبانيا، فحصل على شهادة دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972.

وخلال دراسته في مدريد، تمكن فضل من ناصية اللغة الإسبانية فتوسعت معارفه في النقد والأدب المقارن وفنونه.

التجربة الفكرية والأدبية

استهل فضل مشواره في الأدب بكتابة الشعر حينما كان طالبا في المعاهد الثانوية، وعندما انضم لكلية دار العلوم عايش الصراع بين القديم والحديث، والطليعي والتقليدي، فتشكلت لديه محبة النقد وإعادة الكتابة.

وبدأ ممارسته للنقد مع المجموعة الشعرية التي تركها والده، فعمل على إخراجها وطباعتها، لكن بعد دراسة نقدية رأى أنها لا تصلح للنشر وغير جديرة بالتوزيع، إذ الشعر في نظره هو اللّهب الأول في الموهبة الأدبية وينبغي أن يكون معبرا عن الوجدان الإنساني.

وخلال إقامته في إسبانيا، عمل فضل مع المجلس الأعلى للبحث العلمي للمساهمة في إحياء تراث ابن رشد الفلسفي ونشره.

وعام 1975، أنشأ فضل قسما للغة العربية بجامعة المكسيك المستقلة التي كان أستاذا زائرا بها.

المنهج النقدي

تأثر فضل بالمناهج الغربية في النقد الأدبي ذات البعد الفلسفي الكبير، فعزف على وتر الواقعية ذات الجذور الألمانية والفرنسية.

ولم يقدم صبغة على المنهج الواقعي في الأدب العربي، وإنما تبنى النتائج والخلاصات التي قدمها النقاد الغربيون، ذلك أن مشروعه النقدي يستلهم من كل المناهج ويقوم على حراك الأنواع الأدبية ووشائج الثقافات المتعددة.

ومن خلال مسيرة فضل النقدية "نظرية البنائية في النقد الأدبي" يتجلّى أنه عمل على مد الجسور بين أحدث ما ينتج في الغرب وبين الثقافة العربية.

وتزداد معالم منهجه ومواقفه النقدية وضوحا في تصنيفه "شفرات النص" الذي سلك فيه أسلوبا جديدا يقوم على التحليل النقدي ويتحاشى الوقوف عند التكوينات النظرية والتعثر في الأسماء والمصطلحات.

وقد اتضح هذا الأسلوب والمنهج أكثر في دراستيْ فضل "مقدمة في أساليب الشعرية المعاصرة، أساليب السرد في الرواية العربية".

الوظائف والمسؤوليات

بدأ مشواره المهني بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة حيث عمل معيدا وأستاذا سنة 1962.

عام 1968 اختير مدرسا للأدب العربي والترجمة بكلية الآداب والفلسفة في جامعة مدريد المستقلة.

فور عودته من رحلة الدراسة بإسبانيا عام 1972، عمل أستاذا للنقد والأدب في كليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

انتقل إلى كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1979، وعمل أستاذا للأدب المقارن.

الفترة بين 1980-1985 انتُدِبَ مستشارا ثقافيا لمصر في إسبانيا، ومديرا لمعهدها الإسلامي هناك.

بعد انتهاء مأموريته في إسبانيا عُيِّنَ مديرا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون سنة 1985، وبقي فيه حتى عام 1988.

عمل أستاذا زائرا بجامعات صنعاء والبحرين والمكسيك، كما اختير أستاذا شرفيا للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة.

بين عامي 2002-2003 ترأس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 صدر قرار وزاري بتعيينه رئيسا لمجْمع اللغة العربية بالقاهرة.

شارك بصفته ناقدًا في برنامج أمير الشعراء، إذ كان عضو لجنة تحكيم الجائزة.

المؤلفات

كتب فضل الكثير من المؤلفات التي تدور حول النقد الأدبي وأساليب الشعر وكتابة الرواية العربية، كما قام بترجمة الكثير من الأدب الإسباني إلى العربية، ومن أهم المؤلفات التي نشرها:

منهج الواقعية في الإبداع الأدبي 1978.

نظرية البنائية في النقد الأدبي 1978.

تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي 1980.

علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته 1984.

إنتاج الدلالة الأدبية 1987.

ملحمة المغازي الموريسكية 1988

شفرات النص بحوث سيميولوجية 1989.

ظواهر المسرح الإسباني 1992.

أساليب السرد في الرواية العربية 1993

بلاغة الخطاب.. علم النص 1993.

أساليب الشعرية المعاصرة 1995.

أشكال التخيل من فتات الحياة والأدب 1995

مناهج النقد المعاصر 1996.

قراءة الصورة وصورة القراءة 1996.

عين النقد 1997

نبرات الخطاب الشعري 1998

تكوينات نقدية ضد المؤلف 2000

تحولات الشعرية العربية 2002

الإبداع شراكة حضارية 2003

حوارات في الفكر الأدبي 2004

جماليات الحرية في الشعر 2005

لذة التجريب الأدبي 2005

كذلك فقد ترجم مسرحيات من الأدب الإسباني، منها:

الحياة حلم، لكالديرون دي لاباركا 1978.

نجمة إشبيلية، تأليف لوبي دي فيجا 1979.

القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف بويرو باييخو 1974.

حلم العقل ودون كيشوت، تأليف بويرو باييخو 1975.

وصول الآلهة، تأليف بويرو باييخو 1977.

الجوائز والأوسمة

تقديرا لدوره المتميز في الدرس الأدبي والنقدي وخدمة لغة الضاد حصل على العديد من الجوائز، منها:

جائزة البابطين في نقد الشعر عام 1996.

جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000.

جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الآداب والنقد لعام 2015.

جائز النيل للآداب عام 2018.

الوفاة

توفي فضل في القاهرة يوم 10 ديسمبر/كانون الأول سنة 2022 ودفن بمقابر القطامية، عن عمر ناهز 84 عاما.