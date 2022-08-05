تيسير الجعبري قائد عسكري في سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) في فلسطين، اغتالته إسرائيل في الخامس من أغسطس/آب 2022 بقصف على برج سكني في غزة.





المولد والنشأة

ولد الجعبري في 18 يناير/كانون الثاني 1972، واسمه الكامل تيسير محمود الجعبري ولقبه "أبو محمود".

ينحدر من عائلة الجعبري، وهي العائلة نفسها التي ينتمي إليها الشهيد أحمد الجعبري، الذي كان الرجل الثاني في كتائب القسام، الذي اغتالته إسرائيل في 2012.

تقطن عائلته في حي الشجاعية (شرقي قطاع غزة) المتاخم للسياج الأمني الإسرائيلي، الذي تعرض في كل الحروب وموجات التصعيد الإسرائيلية للاستهداف والتدمير.

اشتهرت أسرته بالانخراط في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

انضم لحركة الجهاد الإسلامي منذ طفولته، وكان مسؤولا عن الرابطة الإسلامية (الإطار الطلابي للحركة).

اعتقل في سجون الاحتلال عدة سنوات، كما اعتقل لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عدة مرات عقب اتفاق أوسلو الذي وُقع مع إسرائيل عام 1993.

الدراسة والتكوين العلمي

أنهى دراسته الجامعية، وتخصص في الشريعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة.

الوظائف والمسؤوليات

عضو المجلس العسكري في سرايا القدس، وقائد المنطقة الشمالية بقطاع غزة.

اختير عام 2019 مسؤولا عن المنطقة الشمالية في قطاع غزة بديلا للشهيد بهاء أبو العطا.

تعرض لمحاولتي اغتيال في عامي 2012 و2014.

كان مساعدا لبهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تقلد قيادة عدة ملفات داخل الأطر الحركية طيلة فترة انتمائه للحركة.

كان مسؤولا عن الرابطة الإسلامية (الإطار الطلابي للحركة).

كان من قيادات سرايا القدس إبان انتفاضة الأقصى.

قاد ملف العمليات المركزية لسرايا القدس في قطاع غزة، وكانت له بصمات واضحة في تطويرها.

تولى قيادة المنطقة الشمالية في سرايا القدس إبان معركة "سيف القدس"، وكان له دور بارز ومهم فيها.

كان من المشرفين على صناعة صواريخ المقاومة، وأشرف على ضربة "الكورنيت" التي افتتحت بها سرايا القدس معركة "سيف القدس" في مايو/أيار 2021.

الاغتيال

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تيسير الجعبري في الخامس من أغسطس/آب 2022 بقصف استهدف شقة سكنية في الطابق السابع من مبنى برج فلسطين الواقع في شارع الشهداء (غربي غزة).

وشمل القصف عدة مواقع تابعة لسرايا القدس، وقالت إسرائيل إن الجعبري كان يخطط لسلسلة عمليات، ويقف خلف العديد من الهجمات.