الفنلندية سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء في العالم

دخلت الفنلندية سانا مارين عالم السياسة وعمرها 27 عاما، لتصبح عام 2019 أصغر رئيسة وزراء في العالم (34 عاما)، وثالث رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا، وفي أغسطس/آب 2022 تسرب مقطع فيديو ظهرت فيه مارين وهي ترقص مع أصدقائها؛ مما أثار جدلا واسعا.

المولد والنشأة

ولدت سانا ميرلا مارين في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1985 في مدينة هلسنكي بفنلندا، وعاشت بداية حياتها في إسبو وبيركالا قبل أن تنتقل إلى مدينة تامبيري عاصمة إقليم بيركانما.

عندما كانت طفلة صغيرة، انفصل والداها وواجهت أمها مصاعب مالية إثر إدمان والدها لوري مارين الكحول.

تزوجت سانا من لاعب كرة القدم السابق ماركوس رايكونن في الرابع من أغسطس/آب 2020 وأنجبا طفلة.

تصف نفسها بكونها "صريحة وعنيدة جدا" منذ صغرها.

الدراسة والتكوين العلمي

درست مارين الثانوية في بيركالا بفنلندا، ثم تخرجت في جامعة تامبيري بفنلندا بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الإدارية عام 2017.

التجربة السياسية

لم يكن عمرها قد تجاوز 21 عاما عندما اقتحمت مارين عالم السياسة بانضمامها عام 2006 إلى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"؛ أقدم الأحزاب في فنلندا الذي تأسس عام 1899، وهو المحسوب على يسار الوسط، الذي تحول اسمه عام 1903 إلى "الحزب الاجتماعي الديمقراطي".

ترشحت مارين على قوائم الحزب عام 2008 لانتخابات مجلس مدينة تامبيري، لكنها لم تنجح في الفوز بعضوية مجلس المدينة إلا عام 2012، لتتولى رئاسة المجلس عام 2013، وظلت تشغل المنصب حتى 2017.

عام 2014، انتخبت مارين لمنصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتدخل البرلمان بعدها بعام نائبة عن دائرة بيركانما لمدة 4 سنوات، ثم أعيد انتخابها مرة أخرى في السادس من يونيو/حزيران 2019.

في العام نفسه، انضمت مارين للحكومة وزيرة للنقل والاتصالات، ثم اختارها الحزب الاجتماعي الديمقراطي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2019 لتولي منصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع من استقالة سلفها أنتي رين، لتقود مارين ائتلاف يسار الوسط المكون من 5 أحزاب، وجميعها تقودها نساء.

وبجانب الحزب "الاجتماعي الديمقراطي" يضم الائتلاف الحكومي أحزاب "التحالف اليساري" برئاسة لي أندرسون (32 عاما)، و"الخضر" بزعامة ماريا أوهيسالو (34 عاماً)، و"الوسط" وتترأسه كاتري كولموني (32 عامًا)، و"الشعب السويدي" بزعامة آنا ماجا هنريكسون (55 عامًا).

باتت مارين من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك (35 عامًا)، وثالث امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

فيما يعد سيباستيان كورتز رئيس وزراء النمسا، أصغر رئيس وزراء في العالم عندما استلم المنصب في يناير/كانون الثاني 2020.

وبعد مذبحة المسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا في مارس/آذار 2019 التي خلفت 51 قتيلا و47 مصابا؛ سنت مارين قوانين صارمة تتعلق بالأسلحة في بلادها.

وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 سارعت فنلندا وجارتها السويد بتقديم طلب رسمي للانضمام إلى حلف الناتو.

مقطع فيديو

في أغسطس/آب 2022، أثارت مارين جدلا واسعا بعد تسرب مقطع فيديو لها وهي ترقص وتغني مع فنانين ومؤثرين فنلنديين، وما زاد الجدل استخدام مارين مصطلحا محليا دارجا يشير إلى "الكوكايين"، وفقا لصحيفة "هنلسكي تايمز" الفنلندية.

طالبت المعارضة بخضوع مارين لاختبار فحص المخدرات، لكنها أكدت عدم تعاطيها للمخدرات من قبل، وأعلنت خضوعها الطوعي لإجراء فحص المخدرات، ليعلن مكتب رئيسة الوزراء في 23 أغسطس/آب 2022 أن نتائج اختبار المخدرات جاءت سلبية.

الوظائف والمسؤوليات

أثناء مرحلة الدراسة عملت مارين في مخبز ومحل صرافة.

ترأست الحزب الديمقراطي الاجتماعي عام 2019.

أصبحت عضوا في مجلس مدينة تامبيري بإقليم بيركانما من عام 2013 حتى 2016.

منذ الخامس من مايو/أيار 2015 شغلت عضوية عدة لجان في البرلمان، مثل المالية، والمستقبل، والإدارة، والعليا، والشؤون القانونية، والبيئة.

الإنجازات

أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في العالم منذ 2019، وأصغر عضوة بالحزب الديمقراطي الاجتماعي.

تعد مارين ثالث امرأة تقود حكومة في تاريخ فنلندا، بعد أنيلي جاتينماكي التي ترأست الحكومة في الفترة من 17 أبريل/نيسان وحتى 24 يونيو/حزيران 2003 (69 يوما فقط)، وماري كيفينيمي التي قادت الحكومة لمدة عام واحد فقط في الفترة من 22 يونيو/حزيران 2010 وحتى يونيو/حزيران 2011.