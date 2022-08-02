"إلى الأمام" (Forward) حزب سياسي أعلنت تشكيله 3 مجموعات منفصلة عن الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، وتقول إنه خيار ثالث "وسطي".

ومن أبرز مؤسسي الحزب المرشح الديمقراطي السابق للانتخابات الرئاسية آندرو يانغ، وكريستين ويتمان الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي.

ويتنوع القادة البارزون في الحزب بين مرشحين رئاسيين سابقين، وأعضاء من الكونغرس والمحافظين، بالإضافة لمسؤولين في الحكومات السابقة ورجال أعمال وقادة في المجتمع المدني.

النشأة والتأسيس

قرر عدد من المسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم 27 يوليو/تموز 2022 تشكيل حزب ثالث يستقطب "الناخبين القلقين والمستائين" من الخلل الوظيفي الذي يعاني منه "نظام الحزبين الأميركي".

واستشهد المؤسسون باستطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" (Gallup) عام 2021، خلص إلى أن نصف البالغين في الولايات المتحدة قالوا عن أنفسهم إنهم "مستقلون سياسيا"، وهي أعلى نسبة أظهرها هذا النوع من الاستطلاعات منذ بدايته.

اندمجت في حزب "إلى الأمام" 3 أحزاب أخرى ظهرت في السنوات الأخيرة ردا على الاستقطاب المتزايد داخل النظام السياسي الأميركي.

الحزب الأول هو "حركة تجديد أميركا" التي شكلها عام 2021 مسؤولون سابقون في الإدارات الجمهورية لأربعة رؤساء سابقين، والثاني "حزب إلى الأمام" الذي أسسه يانغ بعدما ترك الحزب الديمقراطي عام 2021، والثالث حركة "لنخدم أميركا"، وهي مجموعة تتكون من ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين.

الفكر والأيديولوجيا

عرف الحزب نفسه بأنه "حزب وسطي" بين يسار الحزب الديمقراطي ويمين الحزب الجمهوري، يهدف لإنشاء حزب من نوع جديد يمثل مصالح غالبية الأميركيين "الرافضين للانقسام والتطرف السياسي".

ويرتكز الحزب الجديد بالأساس على "منح الأميركيين مزيدا من الخيارات في الانتخابات، ومزيدا من الثقة بأنفسهم وبحكومتهم، ومزيدا من المشاركة في بناء مستقبلهم"، و"يعمل على تحسين البلاد بصفة تعاونية غير انفصالية، تضمن حرية الناس وبناء مجتمعات ديمقراطية حيوية مزدهرة".

ويؤكد الحزب أن مبادئه تقوم على التفكير المتنوع من خلال "الترحيب بالأفكار الجديدة والمحادثات الجريئة حول القضايا"، مع العمل على تمكين القادة لحل مشكلات المجتمع من دون فرض برنامج "سياسي صارم".

الأعلام والرموز

كريستين ويتمان

الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي ولدت في نيويورك عام 1946، وتخرجت من كلية ويتون في عام 1968.

عملت مع دونالد رامسفيلد في مكتب الفرص الاقتصادية الأميركي وفي اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عام 1982، وتمّ انتخابها مسؤولة في مقاطعة سومرست، حيث عملت لفترتين.

عيّنت رئيسة لمجلس المرافق العامة في حكومة المقاطعة، ثم رشحت لمنصب الحاكم في عام 1993، وترأست مجموعة ويتمان الإستراتيجية، وهي شركة استشارية متخصصة في قضايا الطاقة والبيئة.

آندرو يانغ

مرشح ديمقراطي سابق لرئاسة نيويورك، ولد عام 1975، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة براون، ونال الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.

عمل محاميا لبعض الشركات لمدة 5 أشهر قبل أن يتعامل مع الشركات الناشئة في مجالات جمع التبرعات والرعاية الصحية والتعليم، وبعدها عمل نائبا لرئيس شركة "إم إم إف سِستمس" (MMF Systems) الناشئة لبرامج الرعاية الصحية من 2002 إلى 2005.

ثم عين سفيرا رئاسيا لريادة الأعمال العالمية في عام 2015.