أنطوانيت نجيب؛ ممثلة مسيحية سورية اشتهرت بتمثيلها في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية، وخلفت أزيد من 150 عملا فنيا في هذه الأصناف كلها. في السنوات الأخيرة من عمرها عانت من المرض، وتوفيت في 17 أغسطس/آب 2022.

المولد والنشأة

ولدت أنطوانيت نجيب في فبراير/شباط عام 1930 بمدينة درعا السورية، وتنحدر من عائلة مسيحية.

تزوجت من الفنان يوسف شويري عام 1962، والذي توفي عام 2005، ولها ابن وابنة وحفيدها من ابنتها هو الفنان فادي الشامي.

التجربة الفنية

بدأت ممثلة للمرة الأولى في "عاريات بلا خطيئة" عام 1967، وانضمت لنقابة الفنانين السوريين عام 1968.

أسهمت بالعديد من الأعمال الإذاعية السورية، واشتهرت بدورها في مسلسل "صح النوم" عام 1975، والذي كان أول عمل درامي لها على الشاشة.

في عام 1976 شاركت في فيلم "الحب الحرام"، وغابت 6 سنوات عن الشاشات، وعادت في عام 1982 وشاركت في مسلسل "السعد وعد".

بين عامي 1995 و1996 قدمت أعمالا درامية كثيرة، وجسدت شخصيات مختلفة، من أبرزها مسلسلات "شيمة" و"الخطوات الصعبة"، و"كنا أصدقاء".

وبالإضافة إلى أدوارها المتنوعة، عرفت بدور "الأم" لتقديمها عدة أعمال برعت فيها بتجسيد هذا الدور، وعرفت في ذاكرة السوريين باسم "نعيمة" الذي جسدت دورها في مسلسل "الفصول الأربعة" الذي أنتج جزؤه الأول عام 1999 والثاني عام 2002.

الإنجازات

قدمت في مسيرتها الفنية ما يزيد على 150 من الأعمال التي تنوعت ما بين مسرح وسينما وتلفزيون.

موقفها من الثورة السورية

عرفت أنطوانيت بتأييدها للنظام السوري ومعارضتها الثورة السورية في المقابلات التلفزيونية التي أجرتها.

وفي مقابلة لها مع قناة الجديد اللبنانية في برنامج "بلا تشفير" قالت عن خروج السوريين من بلادهم هربا من القصف إنه "أمر معيب"، وإنها ترفض السلام على أي لاجئ سوري تقابله في أثناء وجودها في لبنان وتطلب منه الابتعاد.

ودعت الفنانين المعارضين للنظام والذين خرجوا من البلاد إلى العودة "لحضن الوطن".

الوفاة

توفيت في 17 أغسطس/آب 2022 عن عمر 92 عاما، ونعاها فرع العاصمة السورية "دمشق" لنقابة الفنانين السوريين.

كانت أنطوانيت تعاني من مشاكل صحية قبل وفاتها، حيث خضعت لجلسة غسيل كلى أسبوعيا لفترة طويلة حتى وفاتها، وتعرضت لوعكات صحية متكررة، آخرها في فبراير/شباط 2019 تسببت في دخولها العناية المركزة.