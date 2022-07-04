الشيهانة العزاز.. السعودية صانعة الصفقات

ولدت الشيهانة صالح العزاز في الرياض، وكانت من أوائل السعوديات اللائي اقتحمن مجال المحاماة، ولها مسيرة زاخرة بالإنجازات على المستوى الدولي والمحلي، مما بوأها مناصب رفيعة عدة.

المولد والنشأة:

تنحدر أسرة الشيهانة العزاز من القصيم، وهي منطقة تقع في وسط المملكة العربية السعودية، نحو 150 كيلومترا شمال العاصمة الرياض.

ولدت في الرياض عام 1986، وترعرعت فيها، وهي الابنة الكبرى لوالديها صالح العزاز وبدرية القبلان، ولديها أخ و3 أخوات، إحداهن هي شهلاء العزاز أول مهندسة طيران سعودية.

والدها هو الصحفي المصور صالح العزاز، الذي كان من أوائل المصورين في المملكة، وينحدر من عائلة بدوية في القصيم، أما أمها فابنة تاجر من المنطقة نفسها.

توفي والدها متأثرا بالسرطان بعد رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة الأميركية، وورثت ابنته الشيهانة خصلتين هما الاجتهاد والعمل بإخلاص، حسب ما قال عنها أخوها عبد الله العزاز.

الدراسة والتكوين العلمي:

حصلت الشيهانة عام 2004 على منحة لدراسة القانون في جامعة دورهام البريطانية، وتخرجت فيها بشهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف عام 2008.

ثم تلقت تدريبا على المحاماة في دبي والكويت، وجامعة نوتردام وبوكوني في إيطاليا، والمعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، ومعهد إنسياد للدراسات العليا.

التجربة العملية:

تدربت على المحاماة ومارستها 9 سنوات في عدة دول ومؤسسات وجامعات، من أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان بسويسرا، وجامعة نوتردام وجامعة بيرديو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) في فرنسا.

كرست إمكانياتها لتمكين المرأة في سوق العمل، فشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، لتحفيز المرأة وتحسين ظروفها للعمل في المهن التخصصية، وأسست منظمة طموح لتدريب المهنيات الشابات في الخليج وتحفيزهن.

تعد الشيهانة من الكفاءات السعودية التي لفتت الأنظار للعام 2021، حول مستقبل المرأة السعودية، حينما كانت المرأة الوحيدة الحاضرة في اجتماع "إطلاق برنامج إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة" للمملكة.

حصلت على رخصة المحاماة من المحكمة العليا بنيويورك، وكانت من أوائل المحاميات السعوديات المجازات فيها، ثم حصلت على رخصة المحاماة السعودية بعد عودتها.

الوظائف والمسؤوليات:

شغلت منصبا بشركة بيكر آند مكنزي، كما كانت مستشارة قانونية في شركة "فينسون آند إل كينز". وعملت أيضا في عدة مكاتب محاماة دولية.

كما شغلت منصب مدير الصفقات التجارية للصندوق ذاته عام 2017. وتعتبر عضوا في اللجنة الإدارية التنفيذية فيه، ولعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، بالإضافة لرئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان مختلفة لعدة شركات تابعة للصندوق.

وشغلت منصب المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأكبر مشروع تطبيقي اقتصادي تحقيقا لرؤية 2030 للسعودية.

في الثالث من يوليو/تموز 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين الشيهانة العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

الإنجازات:

تعد أول محامية سعودية تحقق نجاحا في اختبارات البار (اختبار للحصول على رخصة مزاولة مهنة محامي في الولايات المتحدة الأميركية)، وأجيزت من قبل مجلس الإدارة لولاية نيويورك في القانون.

لقبتها مجلة "فاينانس مونثلي" في المملكة المتحدة في العام 2016 بـ"صانعة الصفقات".

أسست منظمة طموح لتدريب المهنيات الشابات في الخليج وتحفيزهن.

حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة إنترناشيونال فايننشال لو ريفيو (IFLR) عام 2019.

اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في العام 2020.

فازت بجائزة "نساء في القانون التجاري" المعنية بتكريم أفضل المحامين والمستشارين عالميا عام 2020.

كانت ضمن أكثر 50 امرأة تأثيرا في السعودية لمجلة "أرابيان بونس" عام 2021.

تولت منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء في الثالث من يوليو/ تموز 2022.